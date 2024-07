Goldpreis steigt, Anleger konzentrieren sich auf US-Konjunkturdaten

Der Goldpreis stieg am Mittwoch leicht an, da die Anleger auf US-Konjunkturdaten warten, darunter das US-Bruttoinlandsprodukt (GDP) für das zweite Quartal am Donnerstag und den US-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Juni am Freitag.Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade, erklärte laut Reuters , dass, sollten entweder die GDP- oder die PCE-Kerndaten die Erwartungen übertreffen, dies aufgrund der Dollarstärke kurzfristig ein Hindernis für Gold darstellen könnte. Aber "die kurzfristigen Aussichten für Gold bleiben aus fundamentaler Sicht positiv, da die Fed kurz vor einer Zinssenkung zu stehen scheint".Die Fed wird die Zinsen in diesem Jahr nur zweimal senken, im September und im Dezember, da die robuste Verbrauchernachfrage in den USA trotz der nachlassenden Inflation ein vorsichtiges Vorgehen rechtfertigt, so eine wachsende Mehrheit der Ökonomen in einer Reuters-Umfrage.Bezüglich Silber meint Sprott Asset Management in einem Bericht: "Die Wachstumsprognosen für den Einsatz von Solarmodulen wurden deutlich nach oben korrigiert, so dass die Nachfrage nach Silber das Angebot bei weitem übersteigt. Ein Preisdruck innerhalb weniger Jahre wird immer wahrscheinlicher."© Redaktion GoldSeiten.de