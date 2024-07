Jordanien: Hochzeitssaison treibt Goldschmuckverkäufe an

Mit Beginn der Hochzeitssaison ist die lokale Nachfrage nach Goldschmuck auch in Jordanien um rund 20% gestiegen, so Ribhi Allan, Präsident des Allgemeinen Verbandes der Juweliergeschäfte. "Die Nachfrage ist dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr dramatisch um fast 40% bis 50% zurückgegangen", sagte Allan der Jordan Times und wies darauf hin, dass die Stakeholder vor allem zum Beginn der Abschlussfeiern mit einem Anstieg der Nachfrage rechnen.Der Markt sei in diesem Jahr "erheblich" von den anhaltenden Preisschwankungen betroffen gewesen, die die Nachfrage von Anlegern, die sich gegen wirtschaftliche Unsicherheiten absichern wollten, in die Höhe getrieben hätten, so Allan weiter. "Die sich verschlechternde geopolitische Lage ist der Hauptgrund für die anhaltende Volatilität des Goldpreises", erklärte er und fügte hinzu, dass die Leute, insbesondere Paare, die in diesem Jahr Schmuck kaufen wollen, stets die neuesten Updates über den Goldpreis und geopolitische Themen verfolgen."Sommerzeit ist Hochzeitssaison in Jordanien. Sie hat die Nachfrage nach Schmuck seit Ende Juni in die Höhe getrieben, und wir hoffen, dass dieser Trend bis Ende August anhält", meinte der jordanische Juwelier Fahed Sultan am Montag. Er sagte weiter: "Der Verkauf von Verlobungs- und Eheringen hat seit Mai zugenommen, und jetzt verzeichnen auch Schmucksets Zuwächse von nicht weniger als 30%."© Redaktion GoldSeiten.de