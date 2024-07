Capricorn Metals Ltd.: Umfassendes Explorationsupdate

Goldproduzent Capricorn heute mit dem regelmäßigen Explorations-Update für die beiden Goldprojekte der Firma in Westaustralien: Link Auf dem MT Gibson Projekt, das die nächste Goldmine werden soll, wurden weitere knapp 30.000 Bohrmeter niedergebracht. Ein bunt gemischtes Bohrprogramm mit Bohrungen in den bekannten Zonen, unterhalb dieser und auch auf neuen Zielen nahe der Ressource. Insgesamt wieder einige bemerkenswerte Treffer auf MT Gibson.Das Potenzial nahe der Mine erscheint hoch mit Bohrungen wie 12 Meter mit über 8 g/t Gold, 3 Meter mit über 30 g/t Gold oder 13 Meter mit über 12 g/t Gold:Recht beeindruckend für mich die Highlights auf Karlawinda, der produzierenden Mine von Capricorn Metals . Hier stechen einige sehr hochgradige Treffer heraus, die man so auf dem low-grade Vorkommen nicht erwartet:Capricorn wird von einem sehr erfolgreichen Management geführt und die beiden Projekte wurden nicht umsonst ausgesucht. Karlawinda und MT Gibson sind beides große Goldsysteme, die in der Regel für mindestens zehn Jahre produzieren können. Die Firma ist mit einem Börsenwert von rund 2 Milliarden AUD kein Schnäppchen mehr, doch der Markt zahlt gerne ein Premium für diese Qualität.Für mich weiterhin eine Halteposition.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.