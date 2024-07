Afrikanische Staaten sichern sich gegen Währungsverluste mit Gold ab

Laut BNN Bloomberg planen einige afrikanische Staaten ihre Goldreserven aufzustocken, um sich gegen die geopolitischen Spannungen abzusichern, die ihre Währungen erschüttert und die Inflation angeheizt haben. Länder wie der Südsudan und Simbabwe haben bereits Maßnahmen zur Aufstockung ihrer Reserven ergriffen oder erwägen dies. Sie folgen damit den Zentralbanken von Ländern wie China und Indien, die Gold angehäuft haben, um ihre Reserven zu diversifizieren und ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Laut einer Umfrage des World Gold Council dürften rund 20 Zentralbanken ihre Bestände im kommenden Jahr aufstocken.Die afrikanischen Länder waren mit am stärksten von den Unterbrechungen der Versorgungskette durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine sowie von dem starken Anstieg der globalen Zinssätze betroffen, was zu einer Abwertung ihrer Währungen führte und die Inflation anheizte. Die geopolitischen Spannungen nehmen angesichts des Konflikts im Gazastreifen, der Handelskriege und der Befürchtungen, was eine zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident bringen könnte, weiter zu.Neben Südsudan und Simbabwe planen die nigerianischen Gesetzgeber, dass die Zentralbank Gold einsetzt, um den Naira zu stützen und zu stabilisieren und die Inflationsrisiken zu mindern. Die Währung des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas hat sich in diesem Jahr gegenüber dem Dollar nach dem libanesischen Pfund am schlechtesten entwickelt, was zum Teil auf Abwertungen zurückzuführen ist, mit denen ein frei schwankender Naira geschaffen werden soll.Die Bank of Uganda plant, Bullion direkt von Kleinbergbauunternehmen zu kaufen, um "den Rückgang der Devisenreserven und die damit verbundenen Risiken auf den internationalen Finanzmärkten zu verringern". Die Devisenreserven des Landes wurden durch die Kapitalflucht infolge der Anti-LGBTQ-Gesetzgebung in Mitleidenschaft gezogen, was die Weltbank im August dazu veranlasste, neue Finanzierungen für das ostafrikanische Land auszusetzen. Darüber hinaus begann die Zentralbank von Madagaskar im vergangenen Jahr mit dem Ankauf von inländischem Gold, da die Einnahmen aus dem Vanilleexport zurückgingen. Tansania kündigte im Juni an, 400 Millionen Dollar für sechs Tonnen Gold auszugeben.© Redaktion GoldSeiten.de