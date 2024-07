Tocvan Ventures trifft bei Explorationsbohrungen 450 m bzw. 600 m südöstlich der Main Zone auf eine Mineralisierung

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Edelmetalle Basismetalle Indikatorelemente



Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) As Mo (ppm) Sb (ppm)

(ppm)

JES-24-96 0,00 126,58 126,58 0,05 2,19 23 89 281 338 NSV 7

einschließlich 111,33 126,58 15,25 0,26 14,38 32 418 823 2.266 NSV 21

einschließlich 118,95 126,58 7,63 0,45 22,41 38 576 1,155 2.946 NSV 24

einschließlich 118,95 120,48 1,52 1,53 62,10 57 498 2,530 >10.000 NSV 69

und 125,05 126,58 1,53 0,63 45,60 86 2.040 2.440 5.140 NSV 43

JES-24-97 16,78 32,03 15,25 0,09 1,58 47 128 312 409 3 NSV

einschließlich 27,45 30,50 3,05 0,33 5,00 52 168 493 1.653 NSV 12

plus 155,55 178,43 22,88 0,06 6,36 21 43 114 49 NSV 5

einschließlich 155,55 158,60 3,05 0,18 44,90 42 193 331 172 NSV 14

JES-24-98 3,05 134,20 131,15 0,05 0,70 80 29 615 16 NSV NSV

einschließlich 24,40 47,28 22,88 0,19 1,08 108 32 2,116 9 NSV NSV

einschließlich 25,93 27,45 1,53 0,49 7,40 331 36 18.600 17 3 7

und 35,08 36,60 1,53 0,62 0,25 22 16 287 6 NSV NSV

plus 45,75 47,28 1,53 0,68 1,90 557 221 656 27 NSV 7

NSV = keine bedeutenden Ergebnisse

Loch-Nr. Azimut Neigung Tiefe (m) Rechtswert Hochwert Höhenlage (m)

JES-24-96 45 -45 181,48 617924 3144343 400

JES-24-97 325 -45 189,10 617885 3144157 409

JES-24-98 0 -90 155,55 617660 3144496 418

- Explorationsbohrungen auf dem 4-T Trend treffen 450 m südöstlich der Main Zone auf eine Mineralisierung- JES-24-96: 126,6 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag ab der Oberfläche§ einschließlich 7,6 Meter mit 0,5 g/t Au und 22 g/t Ag· einschließlich 1,5 Meter mit 1,5 g/t Au und 62 g/t Ag· und 1,5 Meter mit 0,6 g/t Au und 46 g/t Ag- Explorationsbohrungen auf dem North Hill Trend treffen 600 m südöstlich der Main Zone auf eine Mineralisierung- JES-24-97: 15,3 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag ab 16,8 Meter Tiefe§ einschließlich 3,1 Meter mit 0,3 g/t Au und 5 g/t Ag§ plus 22,9 Meter mit 0,1 g/t Au und 6 g/t Ag ab 155,6 Meter Tiefe§ einschließlich 3,1 Meter mit 0,2 g/t Au und 45 g/t Ag- Infill-Bohrungen am Rand des North Hill Trends und des Main Zone Trends, 250 m südöstlich der Main Zone- JES-24-98: 22,9 Meter mit 0,2 g/t Au und 1 g/t Ag ab 24,4 Meter Tiefe§ einschließlich 1,5 Meter mit 0,5 g/t Au und 7 g/t Ag§ und 1,5 Meter mit 0,6 g/t Au§ plus 1,5 Meter mit 0,7 g/t Au- Ergebnisse von drei Bohrlöchern veröffentlicht, alle drei durchteuften eine Mineralisierung- Großproduzent setzt distriktweite Prüfung des Potenzials für die Auffindung von mehreren Millionen Unzen fort- Probenahmen an der Oberfläche halten an, um die großen Ausmaße zu definierenCalgary, 24. Juli 2024 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) gibt Ergebnisse aus seinem Bohrprogramm 2024 im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation - RC) auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar bekannt. Das Projektgelände liegt im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora und ist auf dem Straßenweg erreichbar.Im Rahmen des Programms 2024 wurden bisher 26 Bohrlöcher über 3.268 Meter absolviert. Die Kern- und RC-Bohrungen sollen im Spätsommer wieder aufgenommen werden. Bei Pilar sind in diesem Jahr Bohrungen zur Ressourcendefinition über 3.700 Meter geplant. Geologische Oberflächenkartierungen mit Gesteins- und Bodenprobenahmen sind derzeit im Erweiterungsgebiet im Gange, um die äußeren Grenzen der Ausmaße der Mineralisierung zu definieren und neue Zielgebiete für Bohrungen genauer abzugrenzen.Die heutigen Explorationsbohrergebnisse runden unsere erste Phase der Bohrungen im Jahr 2024 ab und zeigen die anhaltende Erweiterung der oberflächennahen Ressourcen in Richtung Südosten, so CEO Brodie Sutherland. Der North Hill Trend und der Main Zone Trend sind nun auf 900 Meter durch Bohrungen definiert, während sich der 4-T Trend über 700 Meter erstreckt. Alle Trends sind weiterhin nach Südosten und Nordwesten offen, und die jüngsten Oberflächenprobenahmen weisen auf breitere Ausmaße gen Osten hin. Die Oberflächenarbeiten werden fortgesetzt, um die wichtigsten Zielzonen im gesamten Erweiterungsgebiet genauer zu definieren und abzugrenzen. Während wir die Arbeiten fortsetzen und uns auf die nächste Bohrphase vorbereiten, die Kern- und RC-Bohrungen umfassen wird, zeigt ein Großproduzent nach wie vor sehr starkes Interesse und bleibt in diesem Gebiet aktiv. Wir wissen, dass sie nach einem Ressourcenpotenzial von mehr als zwei Millionen Unzen Gold suchen und ihr anhaltendes Interesse an diesem Gebiet bestätigt, dass sie das gleiche Potenzial für mehrere Millionen Unzen sehen wie wir. Der Schwerpunkt für den weiteren Jahresverlauf wird auf Bohrungen zur Ressourcendefinition, die Ermittlung von Zielen für die Erweiterung und die Genehmigung für den Abbau im Pilotmaßstab bei Pilar liegen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76347/2024-07-24_Tocvan_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1. Übersichtskarte mit den wichtigsten Bohrergebnissen und den Oberflächenergebnissen aus der Umgebung.Tabelle 1. Zusammenfassung der heute veröffentlichten Bohrergebnisse aus dem Projekt Pilar.Bei allen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten. 10.000 ppm = 1 %, einschließlich Ergebnisse der geochemischen Indikatorelemente.Die heutigen Ergebnisse umfassen ein Infill-Bohrloch und zwei Explorationsbohrlöcher auf dem Main Zone Trend, dem North Hill Trend bzw. dem 4-T Trend, wobei das Hauptziel darin besteht, jeden dieser Korridore zu erweitern. Die eingehenden Analyseergebnisse der Indikatorelemente sind in Tabelle 1 zusammengefasst.4-T TrendJES-24-96Das Explorationsbohrloch JES-24-96 erprobte den südwestlichen Rand des 4-T Trends, 450 Meter vom Zentrum der Main Zone entfernt. Das Bohrloch wurde mit einem Azimut von 045 in einem 45-Grad-Winkel bis in 181,5 Meter Tiefe niedergebracht. Es zielte auf eine bekannte Mineralisierung ab, die mit einer historischen untertägigen Abbaustätte 55 Meter weiter östlich in Zusammenhang steht und 4,5 g/t Au und 735 g/t Ag lieferte. Das Loch befindet sich 200 Meter west-nordwestlich der Explorationsbohrlöcher JES-24-86 und 87, die beide eine Mineralisierung durchteuften (siehe Pressemeldung vom 6. Juni 2024). Es wurden mäßige Mineralisierungszonen mit erhöhten Gold-, Silber-, Blei-, Zink-, Arsen- und Antimonwerten angetroffen. Das Bohrloch durchschnitt 15,3 Meter mit 0,3 g/t Au und 14 g/t Ag innerhalb einer breiteren Hülle von 126,6 Metern mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag. Es konnten Goldwerte von bis zu 1,5 g/t und Silberwerte von bis zu 62 g/t festgestellt werden. Der Abschnitt verbindet die Mineralisierung mit den bekannten mineralisierten Trends im Norden, wobei die nächstgelegenen Bohrlöcher im Westen und Norden über 100 Meter entfernt sind. Die Mineralisierung wurde jetzt auf einer Streichlänge von 700 Metern entlang des 4-T Trends nachgewiesen und ist weiterhin in alle Richtungen offen.North Hill TrendJES-24-97Das Explorationsbohrloch JES-24-97 erprobte die südöstliche Ausdehnung des North Hill Trends/Main Zone Trends. Das Bohrloch wurde mit einem Azimut von 325 in einem 45-Grad-Winkel bis in 189,1 Meter Tiefe niedergebracht und zielte auf eine beträchtliche Änderung der strukturellen Ausrichtung an der Oberfläche und der Oxidation ab. Es wurden zwei Abschnitte mit einer niedriggradigen Mineralisierung durchteuft, wobei der unterste Abschnitt Silberwerte von bis zu 76 g/t aufwies. In den mineralisierten Zonen konnten erhöhte Werte der Indikatorelemente Zink und Arsen festgestellt werden. Das Bohrloch weist auf das Vorkommen einer Mineralisierung 600 Meter südöstlich der Main Zone hin und erweitert die bekannte abgebohrte Mineralisierung auf eine Streichlänge von 900 Metern entlang des Korridors Main Zone/North Hill. Die Trends sind nach wie vor in Richtung Nordwesten und Südosten offen.JES-24-98Das Infill-Bohrloch JES-24-98 erprobte ein Gebiet 70 Meter westlich von Bohrloch JES-24-95 (76,3 Meter mit 0,2 g/t Au, einschließlich 5,1 Meter mit 0,8 g/t Au) entlang des Main Zone Trends/North Hill Trends. Es durchteufte eine 22,9 Meter mächtige Zone mit 0,2 g/t Au einschließlich von drei 1,5 Meter mächtigen Abschnitten mit Goldwerten von über 0,5 g/t. Es wurden erhöhte Zinkwerte von bis zu 1,9 % festgestellt. Die Gold- und Silbermineralisierungen befinden sich in einem mäßig verkieselten, propylitisch alterierten Andesit. Das Bohrloch befindet sich 40 Meter östlich von Bohrloch JES-21-47 (47,3 Meter mit 0,7 g/t Au und 4 g/t Ag) und 40 Meter nordöstlich einer historischen untertägigen Abbaustätte, die Oberflächenproben mit bis zu 8,9 g/t Au und bis zu 107 g/t Ag ergab.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76347/2024-07-24_Tocvan_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2. Lageplan des Projekts Pilar, der den südlichen Block zeigt, der aus der Main Zone bei Pilar und dem neu entdeckten Ursprung des Seifengolds mit zusätzlicher Gold-Silber-Mineralisierung, die sich nach Süden erstreckt, besteht. Im nördlichen Block befindet sich eine große Alterationszone, die sich über 3,3 km mal 1,5 km erstreckt (North Alteration Zone) und bei den ersten Probenahmeprogrammen in dem neu erworbenen Gebiet hochgradige Gold- und Silberwerte ergab. Der südliche Block wurde weitgehend noch nicht anhand von Bohrungen erprobt, die Ausmaße der Mineralisierung werden im Zuge der laufenden Probenahmen an der Oberfläche erweitert.Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Ursprünglich wurden auf dem Konzessionsgebiet anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden hin offen und neue parallele Zonen wurden entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern sehr aussichtsreichen Bodens erweitert, wo es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ago 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ago 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,7 g/t Auo 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hino Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden VerweildauerZusätzliche metallurgische Untersuchungen:- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen voro Gewinnung von 95 bis 99 % Goldo Gewinnung von 73 bis 97 % Silbero Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 mTocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 51 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben. Das Unternehmen hat bei seinem Gold-Silber-Projekt Pilar einen attraktiven Grundbesitz aufgebaut. Es hält 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Die Proben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Brodie A. Sutherland, CEO1150, 707 - 7 Ave SWCalgary, Alberta T2P 3H6403-829-9877bsutherland@tocvan.caThe Howard GroupJeff WalkerVP Howard Group Inc.403-221-0915jeff@howardgroupinc.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 