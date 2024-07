Kerry Stevenson: Wer sein Geld nicht investiert, macht einen Schritt zurück

In einem Interview mit dem Investing News Network erklärte Kerry Stevenson, Moderatorin der Sendung Making Money Matter, warum sie Ende letzten Jahres alle bis auf drei Aktien aus ihrem Portfolio verkauft hat und was sie jetzt mit ihrem Geld macht. "Ich habe mein gesamtes Portfolio bis auf eine Kohleaktie [...] und zwei Goldaktien verkauft", meinte sie. "Bis vor etwa zweieinhalb Wochen saß ich auf Bargeld, dann bin ich wieder eingestiegen und habe vier Aktien gekauft, und ich habe immer noch etwas Bargeld, mit dem ich mir einige Small Caps ansehe.Eine Goldaktie, mit der Stevenson "sehr zufrieden" ist, ist Spartan Resources, ehemals Gascoyne Resources, der ihrer Meinung nach eine Wende vollzogen hat. Sie hält auch Ausschau nach Biotechnologie außerhalb des Rohstoffsektors – Argenica Therapeutics sei eine Aktie, die sie in diesem Sektor beobachtet. Das Unternehmen entwickelt neuartige neuroprotektive Therapeutika, die Hirnschäden bei Schlaganfallpatienten reduzieren sollen.Stevenson sprach auch über die Trends im australischen Rohstoffsektor und warum es für sie so wichtig ist, Investoren aufzuklären. "Wer sein Geld nicht investiert, macht einen Schritt zurück. Denn die Inflation wird bleiben, und egal, wie man es betrachtet, wenn man nicht versucht, der Inflationskurve voraus zu sein, geht man rückwärts", erklärte sie.© Redaktion GoldSeiten.de