Brent-OIL mit massiver Schlagseite

Quelle Chart: stock3

Vor exakt einem Monat, konkret am 25. Juni , coverten wir hier das dynamisch ansteigende Öl der Nordseeorte Brent. Aktuell zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Zwar konnte der Widerstand von 86,93 USD temporär überwunden werden, doch eben nicht dauerhaft und so triggerte sich mit dem Rückgang unter dieses Level ein Verkaufssignal, welches bisher zu Verlusten bis hin zur Marke von 80,00 USD je Barrel sorgte.Verweilt Brent jetzt darüber und verteidigt damit den Aufwärtstrend seit Dezember 2023, könnte sich oberhalb von 82,24 USD wieder ein Aufwärtsimpuls bis 84,81 USD und darüber bis 86,93 USD eröffnen.Andernfalls müsste man bei anhaltender Preisschwäche, mitsamt Bruch der Aufwärtstrendlinie und Notierungen unterhalb von 79,50 USD, mit Verlusten in Richtung von 76,86 USD kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.