Palladium - Sommerflaute oder Trendwendechance?

Die steile Erholung, die den Palladiumkurs im Juni erfasst und über den Widerstand bei 993 USD angetrieben hatte, ist mittlerweile gekontert. Seit dem Hoch bei 1.054 USD befindet sich der Kurs in einer weiteren Abwärtsbewegung, die in den letzten Tagen den Supportbereich um 900 – 920 USD erreicht hatte. Dort tendiert der Wert in einer volatilen Bewegung seitwärts und scheint die Chancen für eine Bodenbildung auszuloten. Von oben nähert sich die zentrale Abwärtstrendlinie als weiterer Longtrigger.Weiterhin kann man die These vertreten, dass Palladium im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends seit Juli in einer weiteren, möglicherweise finalen Teilstrecke der Baisse steckt. Eine Trendwende auf dem aktuellen Niveau und ein Anstieg über die Abwärtstrendlinie würden dies unterstreichen. Das erste Kaufsignal generiert allerdings erst ein Ausbruch über 946 und 967 USD.Sollte Palladium dagegen unter die 900-USD-Marke abtauchen, könnte sich der Kursrückgang schnell bis 868 und 837 USD fortsetzen. Dort bestünde wieder die Chance auf eine Bodenbildung.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)