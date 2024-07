Goldpreis steigt Freitag  Wochenverluste vor PCE-Daten

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel an, musste aber im Laufe der Woche deutliche Verluste hinnehmen, da sich die Händler in Erwartung weiterer Zinssignale in den kommenden Tagen weitgehend auf den Dollar konzentrierten. Das gelbe Metall hatte im Juli kurzzeitig ein Rekordhoch erreicht, bevor eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und der Volatilität an den Rohstoffmärkten die Preise wieder stark nach unten drückte. Dies geht aus einem Bericht von Investing.com hervor.Der Spotpreis fiel in dieser Woche um 1,2%, nachdem er am Donnerstag nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal noch einmal deutlich nachgegeben hatten. Die Ergebnisse nährten die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft – ein Szenario, das die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen verringern könnte. Dennoch setzten die Trader weiterhin auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September, wobei die bevorstehenden Daten zum PCE-Preisindex (persönliche Konsumausgaben) wahrscheinlich die Zinsaussichten beeinflussen werden.Es wird erwartet, dass die Inflation im Juni weiter zurückgegangen ist, wenn auch nur leicht. Die Zahlen kommen nur wenige Tage vor einer Fed-Sitzung, auf der die Zentralbank nach allgemeiner Erwartung die Zinsen stabil halten und eine Zinssenkung im September ankündigen wird. Das gelbe Metall könnte auch eine verstärkte Nachfrage als sicherer Hafen erfahren, da das Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur immer heißer wird. Jüngste Umfragen deuten auf ein enges Rennen zwischen dem republikanischen Kandidaten Donald Trump und der demokratischen Favoritin Kamala Harris hin.© Redaktion GoldSeiten.de