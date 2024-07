Osisko Development: Aufhebung der Evakuierungsanordnung für das Feuer in der nähe des Cariboo-Goldprojekts

Montreal, 26. Juli 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die zuvor erlassene Evakuierungsanordnung wegen eines Waldbrandes, die am 22. Juli 2024 gemeldet wurde, vom BC Wildfire Service aufgehoben wurde. Der normale Betrieb und die Aktivitäten vor Ort auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo ("Cariboo" oder das "Projekt") werden unmittelbar nach der Rückkehr der nicht benötigten Mitarbeiter vor Ort wieder aufgenommen. Die Infrastruktur des Minengeländes war von den Waldbränden nicht betroffen und alle Zugangsstraßen zum Projekt sind zugänglich. Osisko Development möchte sich bei allen Einsatzkräften bedanken, die an vorderster Front bei der Bekämpfung der Waldbrände in der Provinz BC und im weiteren Sinne in Kanada im Einsatz sind, und ist in Gedanken bei den Gemeinden, die von diesen Bränden betroffen waren und sind. Das Unternehmen wird die Situation in Bezug auf die Waldbrände weiterhin genau beobachten, um die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Sean Roosen, Chariman und CEOE-Mail: sroosen@osiskodev.comTel: + 1 (514) 940-0685Philipp Rabenok, Direktor, Investor RelationsE-Mail: prabenok@osiskodev.comTel: + 1 (437) 423-3644In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 