Hecla Mining Company verdient Aufmerksamkeit - die Zweite

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company verdiente bereits zur letzten Analyse vom 8. Mai die gewisse Aufmerksamkeit. Denn selbst nach der damalig starken Performance erschien weiteres Potenzial gegeben. So geschehen ging es oberhalb von 4,66 USD weiter aufwärts, sodass die Kurse bis nahe zum Widerstand bei 6,42 USD ansteigen konnten. Aktuell jedoch wieder etwas rückläufig, wollen wir die Aufmerksamkeit nochmals wecken sowie im nachfolgenden Fazit genauer thematisieren.Die Aufschläge seit Mai trieben die Aktie, zugegebenermaßen unter hoher Volatilität, bis zum frisch etablierten Widerstandsniveau von 6,29 USD. Knapp darüber befindet sich das eigentliche Ziellevel von 6,42 USD. Beide Marken dienen jedenfalls als nächste Ziele, solange sich Hecla Mining oberhalb von 5,51 USD behaupten kann. Idealerweise ziehen die Notierungen daher zeitnah wieder an und erzeugen bei einem Sprung über 6,42 USD sogar weiteres Potenzial bis zum Level von 6,74 USD, bevor darüber sogar Niveau bei 7,33 USD locken dürften.All dies natürlich unter der Voraussetzung, dass trotz zwischenzeitlich erhöhten Schwankungen die Aktie buchstäblich auf Kurs bleibt. Dies wäre kurzfristig betrachtet bereits unter 5,51 USD zu hinterfragen. Denn mit diesem neuen Wochentief sollten sich weitere Verluste bis 5,12 USD darstellen.Bleibt der Verkaufsdruck in diesem Sinne erhalten, könnte sich unterhalb von 5,12 USD weiteres Abwärtspotenzial bis 4,66 USD generieren. Dort wäre dann allerdings der letzte Anker gegeben, bevor bei weiterer Kursschwäche der Verfall in Richtung von 4,00 USD je Anteilsschein möglich werden sollte. Dabei wären dann auch die beiden Trendfolge-Indikatoren in Form des EMA 50+200 durchbrochen und würden sich das generell eintrübende Chartbild weiter belasten. Dies wiederum könnte dem bislang zuversichtlichen Jahresverlauf deutlich schaden, sodass man abwarten müsste, wie sich die Kurse rund um 4,00 USD verhalten.Die Bullen bleiben am Ball, sodass weitere Kursgewinne denkbar sind. Über der kurzfristigen Unterstützung von 5,51 USD bleibt die Lage unmittelbar bullisch, sodass eine erneute Attacke auf das Widerstandsband von 6,29 bis 6,42 USD möglich wird. Darüber würde sich weitere Potenzial bis 6,74 USD und dem folgend bis 7,33 USD eröffnen.Der Trend wirkt weiter bullisch. Allerdings unterhalb von 5,51 USD eine Fortsetzung der Konsolidierung bis zunächst 5,12 USD anzunehmen wäre. Fallen die Notierungen auch noch darunter, dreht der Bias wieder auf neutral und erlaubt in diesem Kontext weitere Verluste bis mindestens 4,66 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.