Menschen in Panik & einige Ungereitmheiten

Gestern war kein guter Tag für Gold und Silber und der Abverkauf ging einher mit "überraschend" guten US-BIP-Zahlen für das 2. Quartal. Bemerkenswert war der Umschwung beim Ausgabeverhalten der US-Verbraucher. Am Gesamtbild ändert das nichts und sogar Elon Musk schreibt, daß die USA pleite ist.Soll jetzt doch kein EU-Vermögensregister kommen? Angeblich führt die EU nur eine Studie zur Erfassung von Vermögenswerten in den Mitgliedsstaaten durch.Im Yellowstone Nationalpark kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine erneute hydrothermale Explosion versetzt die Besucher in Angst und Schrecken.Fehlbuchungen im US-Verteidigungsministerium führen dazu, daß weitere Milliarden nach Kiew geschickt werden können. Hinzu kommen jetzt 1,5 Mrd. Euro aus Zinsen der beschlagnahmten russischen Vermögenswerte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)