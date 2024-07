Goldpreisprognose: 31./32. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 27.07.24 (08:41 Uhr) bei 2.386 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die vom April-Hoch in eine breite Seitwärtsphase übergegangen ist. Aus dieser sind im Mai und jetzt im Juli neue Hochpunkte entstanden, wobei die Untergrenze am Juni-Tief bei 2.286 $ liegt. Der graue Bereich visualisiert die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche.Nachdem bei 2.483 $ ein neues Allzeithoch gesetzt wurde, ist der Kurs deutlich zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich Widerstand am April-Hoch präsentiert und der Goldpreis ist um das Juni-Hoch gependelt. Der Stundenchart zeigt nun eine Abwärtstrendstruktur, die sich zum Start in die neue Woche am Montag fortsetzen könnte. Erst die Rückkehr über das Vorwochenhoch würde die negative Tendenz umkehren.• Mögliche Tagesspanne: 2.365 $ bis 2.400 $• Nächste Widerstände: 2.387 $ = Juni-Hoch | 2.431 $ = April-Hoch | 2.432 $ = Vorwochenhoch | 2.450 $ = Mai-Hoch• Wichtige Unterstützungen: 2.353 $ = Vorwochentief | 2.286 $ = Juni-Tief | 2.236 $ = März-Hoch• GD20 (Std): 2.378 $Die Korrekturbewegung nach dem Allzeithoch könnte am 50-Tage-Durchschnitt auf Unterstützung zu treffen. Hier wäre ein nächster Bewegungszweig nach oben möglich. Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob die Nachfrage ausreicht, um dieses Szenario umzusetzen. Anderenfalls wäre das Vorwochentief unter Druck, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte.• Erwartete Tagesspanne: 2.360 $ bis 2.395 $Ergänzend zum Stundenchart läuft der Kurs nach dem jüngsten Allzeithoch in einem Korrekturimpuls. Dieser testet als wichtigste stützende Zone nun die gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten, wobei erst Notierungen zurück über 2.445 $ weitere Schwäche abwenden würden.Sollte der Goldpreis hingegen unter 2.350 $ nachgeben, wäre als Kursziel das Tief aus dem Juni bei 2.286 $ aktiv.• Mögliche Wochenspanne: 2.330 $ bis 2.410 $Im Zuge der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch wäre ein erfolgreicher Test der nahen Durchschnitte eine Bestätigung für weiteres Aufwärtsstreben. Dafür müsste die 2.350er $-Marke verteidigt werden.Abhängig von der Entwicklung aus der vorangegangenen Woche könnte eine entsprechende Entscheidung bereits gefallen sein. Weitere Schwäche dürfte den Bereich um 2.250 $ ansteuern.• Mögliche Wochenspanne: 2.280 $ bis 2.370 $ alternativ 2.365 $ bis 2.450 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)