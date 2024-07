Defla XL - Kein Neukredit

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.US-Konsumentenpreisindex steht derzeit mit minus 0,1% offiziell deflationär, der PCE frisch mit +0,1% ganz leicht positiv, Haushaltseinkommen +0,2%, Haushaltsausgaben +0,3%, in USD steigt also weiter die Verschuldung der Haushalte und die Politik der US- Zentralbank bleibt unvorhersehbar.Der Zusammenbruch der Geldumlaufgeschwindigkeit wegen des Crowdstrike Updates ist deutlich entschärft. USD Zinsen weiter über 5%, Rallys sind daher nur mit Fremdwährungskrediten finanzierbar und diese stiegen an Wert, also wurde die Rally beendet. Komplexer ist das nicht:SPX 500Die erste Korrekturmarke wurde angelaufen.US-Staatsanleihen 10 Jahre in etwa konstant:Gold ist in der Spitze ein Schwamm für Überschußliquidität, diese nimmt ab. Wir sehen daher einen Rückgang ohne Aussage, da dieses Phänomen exogen ist und nicht linear (Es ist egal, wo Geld fehlt, damit die Sparkasse etwas erleichtert wird)Auch hier wurde die erste Korrekturmarke exakt erreicht.Der BitCoin war ebenfalls betroffen, schnalzte aber sehr schnell zurück:Soweit zum Core.Bei der Peripherie sieht das wesentlich schlimmer aus:Ether mit zeitweise fast 10% MinusChinesische Aktien im erneuten DeflationscrashSilber entlang der Weltgeldmenge und nicht schlechter als dieselief ebenfalls eine Standardkorrekturmarke an, aber eine tiefere als Gold.Ob die Deflationsverschärfungskette inklusive weltweiter Rezession sich noch stoppen lässt bzw. ob die Verantwortlichen überhaupt begreifen, dass es eine Deflationsspirale ist und falls sie es begreifen, diese verhindern wollen, steht noch in den Sternen.Bei Gold sind jederzeitige Kehrwenden möglich, da es ab einer gewissen Deflationsstärke dann den Charakter wechselt vom Überschußgeldschwamm zum Fluchtort. Noch ist dieser Switch-Punkt nicht erreicht, aber er stünde an, wenn das so weiter ginge.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.