Was passiert nach der Ankündigung einer Zinssenkung?

Hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was nach der Ankündigung einer Zinssenkung passieren könnte? Wenn die Fed einen Richtungswechsel in der Zinspolitik signalisiert, wie von den meisten Beobachtern zu diesem Zeitpunkt erwartet, bedeutet dies dann auch ein Ende der zunehmenden Schwäche in der Wirtschaft? Wird eine Rezession abgewendet (ob offiziell oder nicht, wir befinden uns in einer solchen) und werden die Arbeitgeber wieder Einstellungen vornehmen? Werden die Menschen in der Lage sein, Vollzeitarbeitsplätze zu zufriedenstellenden Löhnen zu finden; werden Wohnungen erschwinglich werden?Es wird erwartet, dass die Zinsen noch vor Jahresende gesenkt werden, wahrscheinlich im September. Es ist möglich, dass das, was danach passiert, nicht mit den derzeitigen Erwartungen übereinstimmt. Mit anderen Worten, es gibt einen Grad der Verschlechterung in der Wirtschaft (Liquiditätsprobleme, Konkurse, leere Flächen zur Vermietung oder zum Verkauf usw.), der sich nicht plötzlich umkehrt und von selbst wiederherstellt. Die meisten Anleger und andere sind so sehr auf die mögliche Zinssenkung fixiert, dass sie sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht haben, was danach kommt. Das heißt, vorausgesetzt, eine Zinssenkung wird angekündigt. Was ist, wenn die Senkung nicht wie erwartet erfolgt oder auf unbestimmte Zeit verschoben wird?Die Finanzmärkte haben in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Die Aktien haben alle früheren Verluste infolge der Zinserhöhungskampagne der Fed wieder wettgemacht und erreichen fast täglich neue Allzeithochs. Aus Enttäuschung über eine weitere Verzögerung der Zinssenkungen könnte es zu einer Flucht kommen. Außerdem könnte die Ankündigung einer Zinssenkung ohnehin Verkäufe auslösen, da die Senkung bereits eingepreist ist.Es gibt noch ein weiteres Problem. Ein beträchtlicher Teil der hohen Bewertungen der Aktienindices ist an einige wenige, extrem großkapitalisierte Technologiewerte gebunden. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Einzelaktien nicht proportional an den Gewinnen des Indexes teilhaben. Das heißt, die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine anhaltende Finanz- und Wirtschaftsschwäche oder eine schwerwiegende tiefe Rezession zusammen mit fallenden Aktienkursen eintreten könnte, unabhängig davon, ob Zinssenkungen angekündigt werden oder nicht.Die Anleihekurse spiegeln das aktuelle Zinsniveau wider. Die Zinssätze werden auf dem Anleihemarkt festgelegt. In dem Maße, in dem Anleihehändler oder Anleger mit den Versuchen der Fed, die Zinssätze zu erhöhen oder zu senken, nicht einverstanden sind, können sie die Preise nach oben oder unten treiben, je nachdem. Sollten sich beispielsweise die Auswirkungen der Inflation ab diesem Zeitpunkt erheblich verschlechtern, würden die Anleger höhere Renditen verlangen, um weitere Risiken durch eine höhere Inflation auszugleichen. Dies führt zu niedrigeren Anleihekursen und höheren Zinssätzen, unabhängig von den Wünschen und Absichten der Fed.Die dauerhaften Auswirkungen der Großen Rezession von 2008 waren so stark, dass die Versuche der Fed, billige und einfache Kredite zu vergeben, nicht die gewünschte Wirkung hatten. Für die Banken war es bequemer und weniger riskant, das zusätzliche Geld bei der Fed zu parken, als es zu verleihen. Während fast des gesamten Jahrzehnts vor COVID schien die geschwächte Wirtschaft alle Versuche der Fed zu ignorieren, deren größte Sorge es war, die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen. (siehe " The Fed's 2% Inflation Target is Pointless ")Im Laufe der Jahrzehnte ist die gewünschte Wirkung der Fed-Politik immer weiter verfehlt worden (siehe " Fed Inflation Is Losing It's Intended Effect "). Unabhängig von den Absichten der Fed und unabhängig davon, wie logisch die Überlegungen hinter ihren Maßnahmen und ihrer Politik sind, reagiert die Wirtschaft nach jeder weiteren Krise langsamer. Darüber hinaus nimmt die finanzielle und wirtschaftliche Volatilität kumulativ zu.Die Federal Reserve schafft Blasen (Aktien in den 1920er Jahren; Anleihen 1982-2022; Immobilien 2000-2007; alles 2020-24), indem sie absichtlich das Angebot an Geld und Krediten ausweitet - die billige und einfache Art. Die Blasen platzen immer. Auch hier ist die Fed der Schuldige. Um die Kollateralschäden ihrer eigenen verschwenderischen Geldpolitik einzudämmen, sind in der Regel weitere und härtere Interventionen die Antwort. Ungeachtet der Zinserhöhungen der letzten zwei Jahre sind die Märkte in der Erwartung gestiegen, dass die Fed wieder einmal die Zügel schleifen lässt und den allzu optimistischen und süchtigen Anlegern noch mehr billiges Schmiermittel zur Verfügung stellt.Als die Fed in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts über die fast wahnsinnige Besessenheit von Aktieninvestitionen besorgt war, begann sie, die billigen und leichten Kredite einzuschränken, die den Banken die Möglichkeit boten, ihren eifrigen und willigen Kunden bis zu 90% einer potenziellen Investition zu leihen. Die Banken waren ebenso eifrig und willig, bis es zu spät war. Die Wirtschaft hatte schon viele Monate vor dem Börsenkrach zu schwächeln begonnen. Die darauf folgende Große Depression dauerte mehr als ein Jahrzehnt und war gekennzeichnet durch 20% Arbeitslosigkeit, Bankenzusammenbrüche, Handelszölle, politische Instabilität und einen Weltkrieg in Europa.Eine Zinssenkung wird von Anlegern, Verbrauchern und anderen erwartet und gewünscht, und zwar fast von allen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass die Märkte und die Wirtschaft mit Nachdruck reagieren werden, wenn diese Ankündigung gemacht wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diejenigen, die anders denken, große Überraschungen erwarten. Möglicherweise werden alle Märkte, die in Reaktion auf diese Erwartung und als Ergebnis eines oder aller anderen in diesem Artikel genannten Faktoren gestiegen sind, in eine schwere Ohnmacht fallen.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Zinssätze länger auf diesem Niveau gehalten oder sogar angehoben werden, je nach den Besonderheiten der künftigen Ereignisse. Zinssenkung hin oder her, was danach geschieht, wird nicht wie erwartet oder beabsichtigt sein. (siehe auch " Interest Rate Cuts - Salvation Or Damnation" © Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 28. Juli 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.