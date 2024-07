Christopher Wood: China wendet sich von Gold ab

China, neben Indien einer der größten Goldkonsumenten in Asien, scheint dem gelben Metall den Rücken zu kehren, meint Christopher Wood, Global Head of Equity Strategy bei Jefferies. Dies geht aus einem Bericht von Business-Standard hervor. Ein kurzfristiger Negativfaktor, so Wood in seinem wöchentlichen Investorenbericht GREED & fear, seien die Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage aus China, die sich darin widerspiegelten, dass der Goldpreis in Shanghai zum ersten Mal seit Juni 2023 einen Abschlag hinnehmen musste. Von einem Aufschlag von 63 $ pro Unze auf die internationalen Preise Mitte Juni fiel der lokale Preis auf einen Abschlag von 12 $ pro Unze in der vergangenen Woche. Dies war der größte Abschlag seit Anfang Mai 2023, obwohl er sich anschließend wieder auf einen Aufschlag von 13 $ erholte.Ein weiterer Beweis für die schwächelnde Nachfrage in China sei die Veröffentlichung der Quartalszahlen des an der Hongkonger Börse notierten Gold- und Schmuckhändlers Chow Tai Fook am Dienstag gewesen, so Wood. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 25, das im Juni 2024 endete, einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 20%, wobei die Umsätze in Festlandchina um 26% und in Hongkong/Macau um 31% zurückgingen. "Die jüngsten Daten zeigen eine nachlassende Nachfrage der chinesischen Verbraucher nach Gold. Nach Angaben des Nationalen Statistikbüros fielen die Einzelhandelsumsätze mit Gold, Silber und Schmuck in Unternehmen ab einer bestimmten Größe im Juni um 3,7% gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im Mai um 11% gesunken waren. […] Chinas Goldimporte fielen im Juni um 58% gegenüber dem Vormonat und um 40% gegenüber dem Vorjahresmonat auf 58,9 Tonnen, den niedrigsten Stand seit Mai 2022. Diese Daten spiegeln wahrscheinlich den Widerstand der chinesischen Verbraucher gegen steigende Goldpreise in Renminbi wider", schrieb Wood.Der starke Aufwärtstrend des Goldpreises in den letzten 12 bis 18 Monaten hat nach Ansicht von Analysten einen Schatten auf die Gesamtnachfrage nach Goldschmuck geworfen. Die WCG schätzt, dass der Goldpreisanstieg in diesem Zeitraum auf die starke Nachfrage der globalen Zentralbanken zurückzuführen ist, die 2023 mindestens 10 % und 2024 möglicherweise etwa 5 % zur Goldpreisentwicklung beitragen wird. Der Goldpreis in Renminbi ist seit Anfang 2023 um 37% gestiegen. In Dollar ausgedrückt lag der Goldpreis am Ende des ersten Halbjahres 2024 laut WGC bei 2.331 $ pro Unze, was einem Anstieg von 12,1% in diesem Zeitraum entspricht. In Rupien stiegen die Preise in diesem Zeitraum um 12,3% auf 62.440 Rupien pro 10 Gramm, mit einem Durchschnittspreis von 58.944 Rupien pro 10 Gramm im ersten Halbjahr 2024 laut WGC.© Redaktion GoldSeiten.de