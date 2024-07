Platin muss jetzt anziehen

Quelle Chart: stock3

Vor 20 Tagen coverten wir hier das Industrie- und Edelmetall Platin im Bereich der 1.000 USD-Marke - siehe dazu die Analyse vom 9. Juli . Mit dem Rückgang unter das vierstellige Preislevel von 1.000 USD je Unze aktivierte sich jedoch weitere Schwäche. Dabei ging exakt bis zum damals benannten Niveau von 943 USD je Unze abwärts.Dort versucht sich das Metall seit Ende letzter Woche an einer Stabilisierung. Spekulativ könnte es jetzt einerseits eine Gegenreaktion sowie in Kombination dessen eine unmittelbare Erholungsbewegung geben, welche bis 967 USD und dem folgend in Richtung von 987 USD führen könnte.Sollte es andererseits zu weiterer Preisschwäche kommen, wäre unterhalb des Tiefs vom vergangenen Freitag bei 927 USD mit Anschlussverlusten bis zur Zone von 902 bis 887 USD zu rechnen. Der Aufwärtstrend seit Herbst 2023 in diesem Zusammenhang dann auch endgültig aufgelöst.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.