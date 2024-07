Resolute Mining Ltd.: Die Quartalszahlen

Resolute Mining heute vor Börsenstart in Sydney mit den Quartalszahlen per Ende Juni: Link Die Produktion lag bei 90.787 Unzen Gold und die AISC bei 1.402 USD. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal mit 76.351 Unzen zu AISC von 1.487 USD. Die Produktion ist um fast 19% gestiegen und die Kosten um 5,70% gefallen! Resolute hatte Ende Juni eine Netto-Cash-Position von 96,6 Millionen USD und könnte somit die restlichen Schulden leicht zurückbezahlen.Resolute hat im 2. Quartal einen operativen Cashflow von 47 Millionen USD erzielen können, was im Vergleich zu den 26 Millionen USD im 1. Quartal eine Steigerung um 80% ist.Im Halbjahr wurden nun 167.138 Unzen zu AISC von 1.442 USD produziert und das Management hat die Jahresprognose von 345.000 – 365.000 Unzen bestätigt. Die 2. Jahreshälfte sollte also nochmals stark aussehen und ca. 180.000 Unzen liefern!Der Wasserfall-Chart zur Entwicklung der Finanzsituation sieht gut aus. Trotz hoher Investitionen (44,3 Millionen CAPEX für die Projekte und 9,9 Millionen für die Exploration) konnte die Cash-Position deutlich gesteigert werden. Für die Kredite wurden 10,5 Millionen Zinsen bezahlt und 26,3 Millionen USD getilgt. Die 20 Millionen USD aus dem Ravenswood verkauft haben geholfen:Es gab auch eine neue Präsentation zu den Ergebnissen, die Sie hier abrufen können: Link . Diese wird dann Grundlage für das Webinar sein, so nehme ich an.Ein exzellentes Quartal für Resolute Mining. Die Produktion konnte deutlich gesteigert werden und die Kosten fallen. Der Goldproduzent hat keine Vorwärtsverkäufe und somit einen starken Hebel auf den Goldpreis.Die Bewertung aufgrund des "Mali-Abschlags" weiterhin niedrig und die Aktie sollte in einem guten Goldpreisumfeld in Richtung 1 AUD steigen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.