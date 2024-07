Regierungen unterwandern das Prinzip des Marktes

In der letzten Woche schloss der Dow Jones jeden Tag in der Punkteregion, keinen einzigen Tag unter seiner BEV -5% Linie. Wir gehen also weiterhin davon aus, dass der Anstieg, der im November letzten Jahres begann (roter Kreis unten), in den kommenden Wochen und Monaten weitere Allzeithochs mit sich bringt.Ein Nachteil bei der Betrachtung des Bear's Eye View (BEV) für eine Marktdatenreihe ist der Mangel an Dramatik, den der Markt häufig aufweist. In den vergangenen zwei Wochen hat der Dow Jones sicherlich einige Dramatik erlebt, wie der unten stehende Tageschart zeigt. Zum Handelsschluss am letzten Dienstag (23. Juli) erwartete ich einen Schlusskurs unter der BEV-Linie von -5% für den Dow Jones.Aber der Handel am letzten Donnerstag (25. Juli) und Freitag (26. Juli) hat diese Fehleinschätzung meinerseits korrigiert. Eine Sache, die beim Handel der letzten zwei Wochen (siehe unten) zu beachten ist, sind die vielen großen täglichen Bewegungen im Dow Jones. Große Bärenmärkte beginnen häufig auf diese Weise, mit einem starken Anstieg der täglichen Volatilität, genau wie unten zu sehen.Unten sehen Sie den täglichen Dow-Jones-Balkenchart aus meinem Artikel vom 10. April 2020, kurz nachdem das FOMC ein paar Billionen Dollar in das Finanzsystem "injiziert" hatte. Es ist leicht zu erkennen, wann die Panikverkäufe des Flash Crashs vom März 2020 begannen, indem man die Zunahme der täglichen Volatilität - übergroße tägliche Bewegungen nach oben und unten - feststellt.Gibt es also auch in Bärenmärkten große tägliche Ausschläge nach oben? Ja, das tun sie! Während des Börsencrashs der Großen Depression verzeichnete der Dow Jones tägliche Fortschritte von 10% und mehr gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Aber in den deprimierenden 1930er Jahren bedeutete das nicht, dass der Bärenmarkt seinen Tiefpunkt erreicht hatte.Stehen wir also am Anfang eines massiven Bärenmarktes an der Wall Street? Solange der Dow Jones nicht unter seiner BEV-Linie von -5% in den obigen Charts schließt, werde ich eine solche Möglichkeit nicht einmal in Betracht ziehen. Aber der Tag wird kommen, an dem der Dow Jones unterhalb der Scoring-Position (BEVs von -0,01% bis -4,99%) schließen wird. Sollte sich der Dow Jones dann seiner BEV-Linie von -10% nähern und diese unterschreiten, wobei in den letzten zwei Wochen große Tagesbewegungen zu beobachten waren, dann werde ich wieder ein großer Bär sein.Hier ist ein Chart, den ich seit letztem Winter nicht mehr veröffentlicht habe: der Dow Jones mit seinen 52-Wochen-Hoch- und -Tief-Linien. Das letzte Mal, dass der Dow Jones auf seiner 52-Wochen-Tiefstkurslinie nach unten gedrückt wurde, war im Oktober 2022. Aber seit November letzten Jahres hat er seine 52-Wochen-Hoch-Linie auf weit über 40.000 gedrückt. Um erneut auf seine 52-Wochen-Tief-Linie zu stoßen, hätte der Dow Jones beim Schlusskurs in der letzten Woche unter 32.417,59 schließen müssen, was einem Rückgang von 21,31 % gegenüber seinem letzten Allzeithoch entspricht.Ein solcher Rückgang könnte eine Korrektur in einem Bullenmarkt sein. Dieser Bullenmarkt begann jedoch im August 1982, als der Dow Jones zuletzt unter 800 Punkten schloss. In den folgenden 42 Jahren ist der Dow Jones dank des Tsunamis an "Liquidität", der vom Federal Reserve System ausgeht, um mehr als 40.000 Punkte gestiegen, was diesen Marktvorstoß zu einem macht, der mir wirklich nicht gefällt. Zurzeit begnüge ich mich damit, den Markt von meinem Aussichtspunkt hoch oben auf der Galerie der Marktteilnehmer zu beobachten. Ich habe nicht das Bedürfnis, dieses oder jenes vorherzusagen oder zu sagen, wann dies oder jenes passieren wird.Allerdings gibt es keinen Mangel an potenziellen nationalen und globalen Ereignissen, die massive Auswirkungen auf die Aktien- und Anleihemärkte haben könnten. Könnte der Dow Jones in den kommenden Jahren auf über 50.000 steigen? Sicher, warum nicht? Es ist ja nicht so, dass dem FOMC eines Tages die "Liquidität" ausgeht, die er dem Markt "zuführen" kann. Ich gebe nur zu bedenken, dass diese massiven Gewinne nur das Ergebnis einer massiven Blase sind, die in den Markt gepumpt wurde, und mit jedem inflationären Boom kommt auch ein deflationärer Zusammenbruch.