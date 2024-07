Unbekannter AfD-Triumph, Baerbock ade? & Gold für Essen?!

Die Olympischen Spiele von Paris polarisieren. "Bunte Vielfalt" oder blasphemischer Tabubruch?Die Visa-Affäre im Außenministerium macht Ministerin Baerbock weiter zu schaffen. Tausende Afghanen und Bürger anderer Staaten sollen mit falschen Papieren oder nur mit "Glaubhaftmachung" nach Deutschland eingereist sein.Die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt machte Kay-Uwe Ziegler und Daniel Roi von der AfD zu Ortsbürgermeistern von Bitterfeld-Wolfen. Im Mainstream findet man eine Meldung vom 26.07. und sonst nichts."Gold (und Silber) gab ich für Essen" wird für immer mehr Amerikaner zur Realität. Auch Pfandhäuser kaufen viel Gold und Silber an, währender Farmer eher kaufen und sich für Tauschhandel aussprechen.Vizepräsidentin Kamala Harris greift den schon fast sicheren Sieg von Donald Trump an. Auch Al Gore unterstützt jetzt Harris und bezeichnet sie als "Klima-Champion".© Jan KneistM & M Consult UG (hb)