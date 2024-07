Argentiniens Milei verlegt Staatsgold ins Ausland  Bürger besorgt

Die Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat zugegeben, dass sie zumindest einen Teil des Goldes der Zentralbank im Wert von 4,5 Milliarden Dollar ins Ausland gebracht hat, um eine "Rendite" zu erzielen, aber Kritiker warnen, dass das Staatsgold nun beschlagnahmt werden könnte. Die Reserven der argentinischen Zentralbank umfassen fast zwei Millionen Unzen Gold, und die Bürger fragen sich nun, wie viel davon nicht mehr im Land ist, wohin es gebracht wurde und wie anfällig es für die Beschlagnahmung durch internationale Gläubiger ist, berichtet Kitco News . "Auch die Zentralbank gab keine Details bekannt. In einem Szenario finanzieller Instabilität – und angesichts der Tatsache, dass die Regierung ihre Reserven aufstocken muss – hat die Entscheidung Misstrauen und Spekulationen ausgelöst. Es gibt auch Befürchtungen, dass das Gold beschlagnahmt werden könnte, da ausländische Gläubiger seit langem rechtliche Schritte gegen Argentinien eingeleitet haben", schrieb die spanische Zeitung El Pais.Wirtschaftsminister Caputos Äußerungen zu der Angelegenheit lassen vermuten, dass das Gold ins Ausland gebracht wurde, um es dort zu deponieren und Zinsen zu erwirtschaften. Ökonomen bezweifeln jedoch die Realisierbarkeit dieses Plans, da die Kosten des Transfers, einschließlich der Versicherung, fast den gesamten potenziellen Ertrag der Investition aufzehren würden. Präsident Milei selbst deutete an, dass das Gold als Sicherheit für einen Überbrückungskredit transferiert wurde. "Der Präsident sagte, dass Argentinien bereits über genügend US-Dollar verfüge, um die fälligen Zinsen für die Auslandsschulden – eine Zahlung von etwa 1,6 Milliarden Dollar – zu begleichen, die im Januar 2025 fällig werden", meldete El Pais. "Er behauptet, dass der Überbrückungskredit dazu dienen würde, eine zusätzliche Summe von 3 Milliarden Dollar an ausländische Gläubiger zu zahlen."Die Angst vor einer Beschlagnahmung des Goldes ist nicht unbegründet. "Das Land ist mit vielen negativen Urteilen aus dem Ausland konfrontiert", so El Pais. "Einige stammen [...] sogar aus dem Jahr 2001, als Argentinien mit seinen Schulden in Verzug geriet." Auch andere Länder hatten Schwierigkeiten, auf im Ausland gehaltene Gelder zuzugreifen. Im Jahr 2019 wurde der Regierung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro der Zugriff auf 30 Tonnen Gold verweigert, die im Vereinigten Königreich deponiert waren, nachdem die Bank of England die Legitimität seiner Regierung in Frage gestellt hatte. Neben Sicherheitsbedenken besteht für einige auch die Möglichkeit der Korruption und des Insiderhandels, da Wirtschaftsminister Caputo und Zentralbankpräsident Bausili Partner einer Beratungsfirma waren, bis sie kurz nach Mileis Wahlsieg im Dezember 2023 in ihre jeweiligen Ämter berufen wurden.© Redaktion GoldSeiten.de