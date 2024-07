CEO von First Phosphate Corp. gibt Erhöhung des Aktienbestands einschließlich der jüngsten Käufe auf dem freien Markt bekannt

Toronto, Kanada - 30. Juli 2024 / IRW-Press / Am 29. Juli 2024 erwarb John Passalacqua, CEO von First Phosphate, indirekt insgesamt 366.500 Stammaktien (Aktien) von First Phosphate Corp. (das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) auf dem freien Markt.Hr. Passalacqua hält und kontrolliert nun 11.204.529 Aktien und 2.941.500 in Aktien umwandelbare Wertpapiere, was etwa 18,82 % der ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 18,11 % auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung aller wandelbarer Wertpapiere entspricht. Vor den oben genannten Akquisitionen hielt und kontrollierte Hr. Passalacqua 9.798.607 Aktien, 1.200.000 Incentive-Aktienoptionen sowie 122.500 in jeweils eine Aktie umwandelbare Aktienkaufwarrants. Angesichts kürzlich erfolgter Aktienemissionen stellt dies eine prozentuale Verringerung von etwa 2,69 % auf nicht verwässerter Basis und 2,86 % auf teilweise verwässerter Basis von dem dar, was im zuvor eingereichten Frühwarnbericht vom 21. Juni 2023 gemeldet wurde.Hr. Passalacqua hatte zuvor durch ExpoWorld Ltd. - eine Gesellschaft, über die Hr. Passalacqua Kontrolle ausübt - wirtschaftliches Eigentum wie folgt erworben: (i) 378.948 Restricted Share Units (RSUs) am 1. September 2023; und (ii) 792.000 RSUs und 150.000 Incentive-Aktienoptionen sowie 875.000 Warrants am 29. Dezember 2023. Von den oben genannten RSUs wurden 189.474, 189.474 und 198.000 übertragen und mit Wirkung vom 1. September 2023 beziehungsweise 30. November 2023 und 31. Mai 2024 ausgeübt. Bei der Ausübung wurde jeweils die gleiche Anzahl von Aktien ohne zusätzliches Entgelt ausgegeben, was eine Gesamtausgabe von 576.948 Aktien und ein Nettoerwerb von 1.619.000 wandelbaren Wertpapieren am Unternehmen bedeutet, die von ExpoWorld gehalten werden. In Ergänzung: (i) ExpoWorld erwarb als Entgelt für die Begleichung von Verbindlichkeiten in Höhe von 72,000 $ am 29. Dezember 2023 189.474 Aktien; und (ii) Shpirtrat Trust erwarb über Dienstleistungen der Canadian Securities Exchange am 30. November 2023 beziehungsweise 20. März 2024 und 29. Juli 2024 20.000, 253.000 und 366.500 Aktien zu einem Preis von etwa 0,33 $ beziehungsweise 0,22 $ und 0,17 $ pro Aktie, was einem Gesamtkaufpreis von 123.063 $ entsprach.Die Wertpapiere wurden von Herrn Passalacqua über Shpirtrat Trust und ExpoWorld Ltd. indirekt als Vergütung und für Anlagezwecke erworben. Hr. Passalacqua sieht die Anlage als langfristig und wird aufgrund von Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderen wichtigen Faktoren zukünftig vielleicht zusätzliche Wertpapiere am Unternehmen, unter anderem auf dem freien Markt oder durch private Akquisitionen, erwerben oder Wertpapiere am Unternehmen, unter anderem auf dem freien Markt oder durch private Veräußerungen, verkaufen. Die Adresse von ExpoWorld ist 4936 Yonge St., Suite 153 Toronto, Ontario, M2N 6S3. Die Adresse des Unternehmens ist 1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre, P.O. Box 11117, Vancouver, British Columbia V6E 4N7. Eine Kopie des Frühwarnberichts von ExpoWorld wird im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sein und kann auch telefonisch von Bennett Kurtz, Company CFO, unter +1 (416) 200-0657 eingeholt werden.Für weitere Informationen über First Phosphate wenden Sie sich bitte an:Bennett Kurtz, CFObennett@firstphosphate.comTel.: +1 (416) 200-0657Investor Relations: investor@firstphosphate.comMedia Relations: media@firstphosphate.comWebsite: www.FirstPhosphate.comTwitter: https://twitter.com/FirstPhosphateLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphateDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!