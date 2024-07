Bear Creek dreht nach unten

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. zeigte sich zur vergangenen Analyse vom 30. April in einer interessanten Konstellation. Jedoch wirkt die bisherige Auflösung klar negativ, sodass sich die Bären im Vorteil befinden. Unterhalb von 0,29 USD bleibt dies auch unverändert der Fall. In weiterer Folge sowie insbesondere bei Bruch des Levels von 0,20 USD könnte sogar der nächste Rutsch in Richtung der Zone von 0,11 bis 0,12 USD drohen.Eine Verbesserung der gegenwärtigen Chartsituation würde sich erst bei einem Sprung über 0,29 USD eröffnen. Mitsamt Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie seit Ende 2020 wäre sogar eine deutliche Umkehr denkbar.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.