Anwendung der Livermore-Weisheit auf das Jahr 2024

Vor 47 Jahren, als ich mich zum Wertpapierhändler ausbilden ließ, freundete ich mich mit einem Senior Trader ("Jimmie") an, der mit einigen der größten Namen der institutionellen Gemeinschaft der Bay Street zu tun hatte. Er hatte seine Ausbildung in New York als Spezialist an der alten American Stock Exchange erhalten, wo er nach Feierabend Soireen mit Leuten wie Art Cashin und Louis Rukeyser (berühmt geworden durch die Wall Street Week) abhielt.Er mied die Yankees und Knicks, wurde aber ein begeisterter Fan der NY Rangers und vergötterte Vic Hadfield und Rod Gilbert, die Flügelspieler der legendären GAG-Linie ("Goal-A-Game") in den 1970er Jahren. Als er herausfand, dass ich es 1976 in der NHL versucht hatte, rief er mich jeden zweiten Tag von der NYSE aus an und schrie mir Eishockeyfragen zu, während Hunderte von Carbon Units (menschliche Händler) die NYSE beherrschten, bevor die Bots die Führung übernahmen.Als Gegenleistung für meine unglaublich brillanten Antworten auf seine Anfragen versorgte er mich mit Informationen über Aktien, die "liefen" oder bei denen es ungewöhnliche Kumulationen gab, wie z. B. bei den Ölaktien während des arabischen Embargos in den 70er Jahren. Viel wichtiger als die "heißen Tipps" war jedoch, dass Jimmie mich mit Büchern versorgte. Dutzende von Büchern kamen mit der Post, aber das Buch, das er als "Bibel des Aktientraders" bezeichnete, war "Erinnerungen eines Aktientraders" von Edwin Lefevre, das sich mit dem Leben des legendären Aktienhändlers Jesse Livermore beschäftigt.Livermore verdiente und verlor Hunderte von Millionen Dollar in einer Zeit (1920er und 1930er Jahre), als eine Million Dollar "echtes Geld" war. Der Wert des Buches, das die Geschichten über seine fabelhaften Gewinne in den Schatten stellt, liegt in seiner Beschreibung der Verluste und des Aspekts der menschlichen Emotionen, aus denen sie entstanden sind. Es gibt ein wunderbares Kapitel, in dem er beschreibt, was es bedeutet, ein "Trottel" zu sein.In den 20er Jahren war ein "Trottel" ein leichtgläubiger Trottel, der sich in einem manipulierten Pokerspiel oder Schneeballsystem wiederfand, und er verlor immer Geld. "Old Turkey", wie Livermore in dem Buch genannt wurde, beschrieb die verschiedenen Arten von Trotteln. Es gab den Anfänger, der zum ersten Mal investierte und all die Fehler machte, die Anfänger machen; dann gab es den "Halbtrottel", den Akademiker, der Passagen aus jedem jemals geschriebenen Investitionsbuch zitieren konnte.Er kannte jeden Trick, aber er konnte die Weisheit, die sich aus dem tatsächlichen Handel ergibt, nicht aufnehmen. Die dritte Art von Trottel war der "Wall-Street-Trottel" - der erfahrene Händler, der seine Hausaufgaben gemacht hat und sich auf einen Handel einlässt, von dem er weiß, dass er richtig ist, der aber den Meinungen anderer zum Opfer fällt. Er beschreibt die Persönlichkeit der Person, die ihm den Handel ausredet, sehr schön, und es gibt keine bessere Analyse als die, die in diesem Zitat angeboten wird:"Zu lernen, dass ein Mann ohne jeden Grund törichte Spielchen treiben kann, war eine wertvolle Lektion. Es hat mich Millionen gekostet, zu lernen, dass ein weiterer gefährlicher Feind eines Händlers seine Anfälligkeit für das Drängen einer magnetischen Persönlichkeit ist, wenn sie von einem brillanten Verstand plausibel ausgedrückt wird."Denken Sie darüber nach. Eine "magnetische Persönlichkeit, wenn sie durch einen brillanten Verstand plausibel ausgedrückt wird..." Wie oft bin ich schon von einem Geschäft oder einer Investition abgeraten worden, von der ich weiß, dass sie ein Gewinn ist, weil ich auf eine so genannte "Autorität" gehört habe, die für klüger gehalten wurde als ich?CNBC ist ein klassisches Beispiel für einen "Nachrichtensender", der den Löwenanteil seiner Einnahmen von der Wall Street erhält. Dabei handelt es sich eigentlich nicht um einen Nachrichtensender, sondern um einen extrem leistungsstarken Investor-Relations-Arm für die werbenden Unternehmen. Der Zweck der CNBC-Moderatoren besteht darin, das Interesse an den US-Aktienmärkten aufrechtzuerhalten; es geht nicht darum, eine genaue und faire Berichterstattung über die Daten zu fördern, die für die Erträge und den Cashflow der börsennotierten Unternehmen maßgeblich sind.Der Grund, warum ich dies erwähne, ist, dass man, wenn man wirklich abtaucht und unter das Furnier der aktuellen Wall-Street-Erzählung geht, sehen wird, dass die Achillesferse des gesamten Bullenmarkt-Themas für 2024 (und darüber hinaus) die Verschuldung ist, ein Thema, das selten (wenn überhaupt) von den Moderatoren oder den Gastkommentatoren diskutiert wird, die dafür bezahlt werden, intellektuell überlegene Leckerbissen über "Bargeld an der Seitenlinie" auszusprechen.Der Grund dafür, dass Schulden vermieden werden, ist, dass sie die Atombombe sind, die die Papiermärkte bedroht. Sobald die Anleger weltweit erkennen, dass das gesamte US-Bankensystem am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht, werden sie verkaufen und nach dem einen Vermögenswert suchen, der kein Gegenparteirisiko birgt und die Bürger seit 5.000 Jahren vor der Entwertung der Kaufkraft ihrer Ersparnisse geschützt hat. Dieser Vermögenswert ist Gold.Menschen, die sich auf das von den Wall-Street-Spinnern erdachte und propagierte Narrativ verlassen, sind genau die Art von "Trotteln", die auf Quasi-Experten hören und ihre 401K's und RRSP's angesichts ständig wachsender Schulden und unhaltbarer Defizite mit Papier aufladen. Um es unverblümt zu sagen: Es wird keine Rolle spielen, wo Nvidia gehandelt wird, wenn die Währung, in der es abgerechnet wird, wertlos ist.Ich habe eine Meinung, eine Haltung zu den Risiken, die mit dem Besitz von US-Stammaktien verbunden sind. Das Diagramm, das meinen heftigen Widerstand gegen die CNBC-Darstellung am besten veranschaulicht, ist das unten abgebildete (mit freundlicher Genehmigung von John Hussman von Hussman Funds). Das Mantra "Aktien sind billig", das von "magnetischen Persönlichkeiten, wenn sie plausibel ausgedrückt werden", so schön verkündet wird, versucht ständig, meine Haltung zu ändern, und verlangt, dass ich den Jesse-Livermore-Fehler Nr. 3 begehe und mich der Party energisch anschließe. Ich kann Ihnen versichern, dass ich das nicht tun werde.