UBS: Silberpreis unter Druck, aber nicht mehr lange

Der Silberpreis mag derzeit unter Druck stehen, aber eine erwartete Verbesserung des makroökonomischen Umfelds könnte ausreichen, um das Edelmetall schnell wieder nach oben zu treiben, so die UBS-Analysten Dominic Schnider und Wayne Gordon laut Yahoo Finance . Der Silberpreis ist in den letzten drei Wochen um mehr als 9% gefallen und hat damit die Rally, die er im April und Mai erlebt hatte, zunichte gemacht. Die UBS führt dies zumindest teilweise auf die schwächeren makroökonomischen Daten der letzten Monate zurück, wobei Stimmungsdaten wie die Einkaufsmanagerindizes "insbesondere außerhalb der USA eher schwach waren".Angesichts der zu erwartenden robusten US-Berichtssaison und der stabilen makroökonomischen Daten in den USA gehen die Analysten der Schweizer Bank jedoch davon aus, dass der Rückgang des Silberpreises nur von kurzer Dauer sein wird. "Da die spekulativen Konten erhebliche Long-Positionen am Futures-Markt aufgebaut haben, kann es jederzeit zu Gewinnmitnahmen oder Risikoreduzierungen kommen", so die Analysten. "Solche Positionen reagieren unseres Erachtens empfindlicher auf weniger risikoreiche Ereignisse an den Märkten". Die UBS-Analysten empfehlen Anlegern, weiterhin auf Silber zu setzen, insbesondere wenn die Zinsen zu fallen beginnen und der US-Dollar seinen Höchststand erreicht.Nicht nur die UBS ist der Meinung, dass Silber unterbewertet ist, auch die Märkte ignorieren das "Potenzial für eine starke industrielle Nachfrage", hieß es letzten Monat im Bullion Report von Sharps Pixley. Die Gruppe merkte an, dass Zinssenkungen in den großen Volkswirtschaften dem Silber zugute kommen sollten, da eine Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit die industrielle Nachfrage erhöhen und die Rentabilität von Projekten im Bereich erneuerbare Energien verbessern sollte.