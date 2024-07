Andy Schectman: Ende der Dollar-Vorherrschaft  Gold, die Unit & das mBridge-Projekt

Andy Schectman, Präsident von Miles Franklin, erläuterte seine Überlegungen zur Entdollarisierung gegenüber dem Investing News Network und ging dabei ausführlich auf das Projekt mBridge ein, ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem, das teilweise von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich entwickelt wurde. Er erklärte, dass das Projekt mBridge nicht mit dem US-Dollar kompatibel sei und keine Interaktion mit SWIFT, dem wichtigsten System für internationale Zahlungen und Transaktionen, habe. Mehrere russische Banken wurden nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 von SWIFT ausgeschlossen.Schectman sprach auch über die Verbindung zwischen dem mBridge-Projekt und der Unit, die er als BRICS-Abrechnungswährung bezeichnete. "Die neue Präsidentin der Entwicklungsbank, Dilma Rousseff, hat öffentlich erklärt, dass es eine grundsätzliche Einigung über eine neue Verrechnungswährung namens Unit gibt, die zu 40% durch Gold und zu 60% durch lokale Währungen in der BRICS-Union – den BRICS+-Ländern – gedeckt sein wird. Das Gold wird in Form von Kilobarren zur Verfügung stehen und für diese Einheiten geliefert oder eingelöst werden können", erklärte er.Der Experte fuhr fort, indem er das seiner Meinung nach wichtigste Merkmal der Unit hervorhob "Der Goldkorb und der Währungskorb werden in den Mitgliedsländern geprägt [...] Sie werden auf ein Treuhandkonto gelegt, sozusagen aus dem Hauptbuch herausgenommen – aus ihrer Bilanz und auf das mBridge-Hauptbuch gelegt und auf einem Treuhandkonto innerhalb der eigenen Grenzen gehalten. Es muss nicht an eine zentrale Stelle geschickt werden", erläuterte er. Auf die Frage, wie sich Gold entwickeln könnte, wenn diese Initiativen vorankommen, zeigte sich Schectman offen. "Ich glaube, dass der Goldpreis höher steigen wird, als man es je für möglich gehalten hätte", meinte er. "Ich glaube, dass er nie wieder fallen wird, weil er mit einem neuen System verbunden ist. Wie hoch das sein wird, weiß ich nicht. Aber [...] viel höher als die Leute glauben, das wäre meine ehrliche Antwort".© Redaktion GoldSeiten.de