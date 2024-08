Ryan McIntyre: US-Staatsschulden werden institutionelle Anleger zu Gold führen

Die westliche Investmentnachfrage kehrt langsam auf den Goldmarkt zurück, da sich die US-Notenbank auf eine Zinssenkung im September vorbereitet. Nach Ansicht von Ryan McIntyre, geschäftsführender Gesellschafter von Sprott Inc., muss jedoch noch etwas geschehen, bevor Gold richtig durchstarten kann. In einem Interview mit Kitco News sagte er, der Goldmarkt stehe vor einer bedeutenden Rally, da die Nachfrage nach Gold-ETFs zu steigen beginne.McIntyre sagte, die bevorstehende Zinssenkung der Fed mache Gold zwar attraktiv, da sie die Opportunitätskosten des Edelmetalls senke, doch gebe es noch keinen wirklichen Anreiz für Investoren, in den Markt einzusteigen. "Das Umfeld für Gold verbessert sich, aber ich glaube nicht, dass es ein starkes institutionelles Kaufsignal gibt. Das wird erst der Fall sein, wenn die Risikoaversion am Markt zunimmt", erklärte er. Er geht jedoch davon aus, dass sich die Stimmung unter den Anlegern drastisch ändern wird, wenn sich die Konjunkturabschwächung auf die Aktienmärkte auswirkt. "Wir haben extreme Bewertungen an den US-Aktienmärkten und auch in vielen anderen Anlageklassen. Für mich führen alle Wege zu Gold, wenn man nach Diversifikation sucht“, hob er hervor.Während die Geldpolitik der US-Notenbank kurzfristig für Volatilität am Goldmarkt sorgen wird, erwartet McIntyre, dass das wachsende Defizit langfristig weitaus größere Auswirkungen auf das Edelmetall haben wird. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der US-Dollar deutlich an Wert verliere. Der einzige Faktor, der den US-Dollar weiterhin als Weltreservewährung stützt, sei der Mangel an Alternativen. Keine andere Nation könne mit der Größe und Liquidität des US-Anleihemarktes oder des US-Dollars mithalten. "Ich gehe davon aus, dass Gold der größte Konkurrent des US-Dollars bleiben wird, da die Nationen ihre Bestände weiter diversifizieren", meinte er abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de