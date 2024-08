Was steckt in den Olympiamedaillen?

Die Sommerspiele 2024 in Paris wurden vor gut einer Woche feierlich eröffnet. Tausende Athleten aus der ganzen Welt werden um den Hauptpreis wetteifern: eine olympische Goldmedaille. Während die Menge der Bullion in jedem Preis bei allen olympischen Medaillen gleich geblieben ist, haben alle Designs einzigartige Elemente, und Paris 2024 ist nicht anders, wie Kitco News berichtet.Paris ist zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Sommerspiele, und die Medaillen für 2024 spiegeln die reiche Geschichte der Stadt wider. Jede Medaille ist mit einem Originalteil des Eiffelturms in Form eines Hexagons verziert. Der Turm wurde ein Jahr vor den ersten Sommerspielen in Paris im Jahr 1900 erbaut. Auf der anderen Seite der Medaille ist die Siegesgöttin Athena Nike abgebildet, die aus dem Panathenäischen Stadion kommt, in dem 1896 die Olympischen Spiele wiederbelebt wurden. Dieses Motiv wird seit 2004 auf allen Medaillen verwendet.Abgesehen von ihren einzigartigen Merkmalen werden die Medaillen nach festen Spezifikationen des Internationalen Olympischen Komitees hergestellt. Gemäß den olympischen Richtlinien enthält die Goldmedaille nur sechs Gramm Goldbullion. Berichten zufolge wiegt die Goldmedaille 529 Gramm, besteht zu 92,5% aus Silber und ist zu 1,34% vergoldet, der Rest ist Kupfer. Bei einem so geringen Goldanteil liegt der Schmelzwert der Medaille bei knapp über 1.000 Dollar. Wäre die Medaille aus reinem Gold, hätte sie einen Wert von etwa 45.000 Dollar.Die Silbermedaille wiegt 525 Gramm und besteht laut Kitco zu 92,5% aus Silber, der Rest ist Kupfer. Die Bronzemedaille wiegt 455 Gramm und besteht aus 97% Kupfer, 2,5% Zink und 0,5% Zinn. Alle Medaillen haben einen Durchmesser von 85 Millimetern und sind 9,2 Millimeter dick. Für die Spiele wurden schätzungsweise 5.084 Medaillen hergestellt – rund 2.600 für die Olympischen und 2.400 für die Paralympischen Spiele.© Redaktion GoldSeiten.de