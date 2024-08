Gold - Die Flucht nach vorn

Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs im Mai bei 2.449 USD fiel der Goldpreis in einer dreiecksförmigen Korrektur an den Supportbereich um 2.300 USD. Dieser wurde im Juni Ausgangspunkt für die seither laufende Aufwärtsbewegung, die zunächst auf das aktuell gültige Rekordhoch bei 2.483 USD führte. Nach einer tiefen Korrektur setzte sich Ende Juli ein weiterer Anstieg in Gang, der aktuell das Rekordhoch aus dem Mai erreicht und damit zunächst die Korrekturphase seit dem jüngsten Höchststand kontert.Grundsätzlich kann sich der Goldpreis sowohl seit Anfang Mai in einer verschachtelten, fünfteiligen Aufwärtstrendbewegung befinden, die zwischen 2.460 USD und 2.485 USD enden kann, als auch in einem Anstieg, der erst Ende Juni einsetzte. In der zweiten Variante würde jetzt ein Ausbruch auf 2.500 USD und später an das bekannte Kursziel bei 2.540 USD folgen. Dort könnte die nächste größere Korrektur starten, ehe in den kommenden Wochen ein Aufwärtsimpuls bis 2.630 USD folgen kann.Sollte Gold jetzt aber zwischen den beiden Rekordmarken bei 2.460 und 2.483 USD nach unten abdrehen, würde dies für die erste Variante und den Beginn einer Gegenbewegung bis 2.400 USD sprechen. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiviert, dem ein Abverkauf bis 2.366 USD folgen dürfte. Wird die Marke unterschritten, wäre der Aufwärtstrend seit Ende Juni gestoppt und ein Absturz an das Tief bei 2.293 USD dürfte folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)