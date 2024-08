Gold auf 2-Wochen-Hoch nach möglicher Zinssenkung im September

Der Goldpreis erreichte am Donnerstag ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell den Weg für eine Zinssenkung im September geebnet hatte, heißt es bei Reuters . "Der Aufwärtstrend für Gold bleibt bestehen, und die Preise dürften in diesem Jahr auf 2.500 $ steigen, wenn die Fed die Zinsen senkt", sagte Peter Fung, Leiter des Handels bei Wing Fung Precious Metals.Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte am Mittwoch, dass die Zinsen bereits im September gesenkt werden könnten, wenn sich die US-Wirtschaft wie erwartet entwickelt. "Goldanleger sollten oberhalb von 2.500 $ vorsichtig sein, da Gold seine Gewinne auf diesem Niveau nur schwer halten kann", meinte Matt Simpson, Senior Analyst bei City Index. Der Markt konzentriere sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. "Sollten die Daten deutlich besser als erwartet ausfallen, könnte das den Goldpreis vor dem Wochenende belasten", so Simpson.Unterdessen wurde Hamas-Führer Ismail Haniyeh am frühen Mittwochmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet. Das Attentat führte zu Rachedrohungen gegen Israel und nährte die Befürchtung, dass sich der Konflikt im Gazastreifen zu einem größeren Krieg im Nahen Osten ausweiten könnte. Die Geopolitik spricht mittel- bis langfristig immer mehr für Gold, so Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei MKS PAMP SA, in einem Kommentar.© Redaktion GoldSeiten.de