Waldbrände in Kanada: Wiederholte Unterbrechungen im Bergbausektor

Explorations- und Produktionsunternehmen, die in British Columbia, Québec sowie Neufundland und Labrador tätig sind, gehören zu denjenigen, die von der diesjährigen Waldbrandsaison, die bereits im Mai begann, besonders betroffen sind.Dies geht aus einem Bericht des Investing News Networks hervor. In British Columbia hat Osisko Development am 22. Juli aufgrund einer Evakuierungsanordnung alle nicht unbedingt notwendigen Aktivitäten auf seinem Goldprojekt Cariboo eingestellt. Die Anordnung wurde am 26. Juli aufgehoben und Osisko konnte die Arbeiten sofort wieder aufnehmen.Ebenfalls am 22. Juli evakuierte Independence Gold sein Gold-Silber-Projekt 3Ts in British Columbia. Der BC Wildfire Service hatte die Evakuierung am 21. Juli angeordnet, da das Feuer mit einer geschätzten Größe von 51 Hektar als "außer Kontrolle" eingestuft wurde. CEO Randy Turner sagte, die Explorationsarbeiten würden wieder aufgenommen, sobald es sicher sei und der BC Wildfire Service dies anordne. Auf der anderen Seite des Landes hat Rio Tinto eine koordinierte Schließung der Iron Ore Company of Canada (IOC) als Reaktion auf einen Evakuierungsbefehl der Regierung von Neufundland und Labrador eingeleitet. Ein Sprecher von Rio Tinto bestätigte gegenüber Reuters, dass es keine Verletzten und keine Schäden an der Infrastruktur gegeben habe und dass der Betrieb wieder aufgenommen werde, sobald er von den Behörden als sicher eingestuft werde.IOC ist ein Joint Venture zwischen Rio Tinto, Mitsubishi und der Labrador Iron Ore Royalty Income Corporation. Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen nach eigenen Angaben 16,48 Millionen Tonnen Eisenerz in fünf aktiven Minen. Reuters berichte auch, dass Champion Iron seine Mine Bloom Lake in Quebec aufgrund von Waldbränden vorübergehend geschlossen hat. Das Unternehmen führte Notfallprotokolle ein, evakuierte die Belegschaft und ergriff vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Anlagen. Zwei Tage später kündigte das Unternehmen die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs an.© Redaktion GoldSeiten.de