Barrick Gold liefert mustergültigen Verlauf

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Den kanadischen Goldminenkonzern Barrick Gold konnten wir hier, zur vergangenen Analyse vom 12. Juni geradewegs rechtzeitig einfangen, um den sich damals ankündigenden Ausbruch zu covern. Denn der damals erwarteten Stabilisierung über 14,95 USD folgte die Rückkehr über 15,50 USD und infolgedessen wurde der Abwärtstrend seit dem Frühjahr gebrochen. Beinahe wurde in der Folge das April-Hoch erreicht, doch dazu mehr im nachfolgenden Fazit.Das April-Hoch bei 17,82 USD wurde zuletzt im Juli-Anstieg nur um wenige US-Cents verpasst. Es folgte eine Konsolidierung, welche sich gegenwärtig noch immer in bullischer Erscheinung zeigt. In dieser Art einer bullischen Flagge könnte es nämlich in Kürze zu einem erneuten Aufstieg in Richtung von 17,82 USD kommen, bevor darüber die Marken von 18,21 USD und 18,69 USD interessant werden. Insbesondere bei einem Anstieg über 17,82 USD, dies würde einem neuen Jahreshoch entsprechen, wären die Bullen zusätzlich gestärkt beziehungsweise motiviert ihren Weg gen Norden fortzusetzen. Demgegenüber wäre weitere Kursschwäche und ein nochmaliger Rückgang unter 16,74 USD eher kritisch zu sehen. In diesem Fall müsste man vielmehr mit anhaltender Kursschwäche kalkulieren.Diese sollte in Richtung der beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (rote und blaue Linien) führen. Dies tendieren trendfolgend aufwärts, sodass sich in diesem Bereich durchaus eine Stabilisierung ereignen könnte. Unterhalb von 15,50 USD müsste man hingegen mit weiterem Verkaufsdruck rechnen, sodass in weiterer Folge die Unterstützung von 14,95 USD in den Fokus rücken dürfte. Sollte auch dort kein Erstarken der Aktie gelingen, wäre die Gefahr sämtliche in 2024 generierten Kursgewinne wieder zu relativieren. Abgaben bis 14,65 USD und darunter bis 14,16 USD.Im Anschluss der letzten Aufwärtsbewegung konsolidiert die Aktie noch immer in bullischer Struktur. Oberhalb von 16,74 USD bleibt die Lage dabei bullisch einzuschätzen. Mitsamt Auflösung der bullischen Flagge und einem Anstieg über 17,82 USD, könnten weitere Impuls gen Norden erfolgen. Die Ziele befinden sich dann bei 18,21 USD sowie 18,69 USD.Ein nochmaliger Rückgang unter die Unterstützung von 16,74 USD birgt die Gefahr einer weiteren Kursschwäche. In der Konsequenz könnte es weitere Abgaben bis zu den beiden EMAs 50+200 geben. Unterhalb von 15,50 USD wäre allerdings ein weiteres Verkaufssignal gegeben, welches Abgaben bis 14,65 USD und tiefer bis 14,16 USD generieren dürfte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.