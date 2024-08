GreenX Metals Ltd.: Kupfer-Akquisition in Deutschland

GreenX Metals gab heute bekannt, dass man sich ein großes Kupferschiefer-Projekt in Hessen gesichert hat: Link Es handelt sich hierbei um das "Tannenberg" Projekt, nahe dem Ort Richelsdorf. Die Explorationslizenz umfasst rund 272 Quadratkilometer und beinhaltet auch die historischen Kupfer-Silber-Minen von Richelsdorf.Vor der Schließung in den 1950er Jahren wurden in den Richelsdorfer Bergwerken 416.500 Tonnen Kupfer und 33,7 Mio. Unzen Silber aus Lagerstätten des Kupferschiefer-Typs gefördert. Diese historischen Bergwerke bestanden aus flachen Untertagegruben.Es wurden dort auch einige Bohrungen über den rund 14 Kilometer langen Trend abgeschlossen:• 2,1 Meter mit 2,7% Kupfer und 48 g/t Silber ab 365,48 m• 1,5 Meter mit 3,7% Kupfer und 33 g/t Silber ab 209,50 m• 2,5 Meter mit 1,8% Kupfer und 19 g/t Silber ab 339,5 m• 2,0 Meter mit 1,6% Kupfer und 19 g/t Silber ab 268 mAuch Anglo American ist in der Gegend aktiv und auf "Kupfersuche":Kupferschiefer-Vorkommen werden in Polen erfolgreich abgebaut und das Team von GreenX Metals , mit viel Erfahrung in Polen, sieht Potenzial für die Vorkommen in Deutschland. GreenX kann sich bis zu 90% an diesen Gebieten "verdienen" und wird zunächst 500.000 eigene Aktien ausgeben und ein Arbeitsprogramm im Umfang von 500.000 Euro bis Ende 2025 durchführen.Zeigen diese Arbeiten den gewünschten Erfolg, kann man mit der Ausgabe weiterer Aktien 90% erwerben.In der Pressemeldung sind sehr viele Informationen zum Projekt vorhanden und auch viele Hintergrundinfos zu Kupferschiefervorkommen und deren Bedeutung.GreenX hat sich eine interessante Option gesichert, die zunächst nicht viel Kapital verschlingen wird und man das Potenzial austesten kann. Kupfer in Europa ist ein seltenes Gut, was dringend benötigt wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.