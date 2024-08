EU-Diesel-Hammer!?, dramatische Umfrage & Musk-Bombe!?

Eine Umfrage der DIHK läßt aufhorchen, denn ca. 40% der deutschen Industrieunternehmen denken über eine Reduzierung oder Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland nach. Grund sei die Energiewende der Bundesregierung.Könnten in diesem Jahr noch über 8 Mio. Dieselfahrzeug in Deutschland stillgelegt werden? Falls die Abgase nach neuer EU-Regel gemessen werden, ist das möglich.Edelmetalle reagieren heute mit heftigen Schwankungen aufgrund schlechter US-Arbeitsmarktdaten. Die FED hat möglicherweise zu lange gewartet!Greift der Iran am Wochenende Israel an? Laut Hal Turner sollen entsprechende Vorbereitungen laufen.Elon Musk teilt auf X ein Video, bei dem lateinamerikanische Einwanderer interviewt werden. Von diesen geben 14% an, als Wähler registriert worden zu sein, ohne US-Staatsbürger zu sein. Was läuft hier?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)