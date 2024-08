Kitco-Umfrage: Wall Street erwartet Preiszunahmen, Main Street schließt sich an

Der Goldpreis erlebte in der letzten Woche einen seiner stärksten Anstiege in diesem Jahr, da schlechte US-Daten und eine eher zurückhaltende US-Notenbank dem gelben Metall Auftrieb gaben, und selbst der Flash-Crash vom letzten Freitag konnte die Begeisterung der Edelmetallhändler kaum dämpfen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren elf (79%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein (7%) Analyst hielt einen Preisrückgang für wahrscheinlich. Die verbleibenden zwei (14%) Befragten blieben neutral eingestellt.Außerdem gaben 191 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 140 (73%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Nur 28 (15%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 23 (12%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de