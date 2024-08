Technische Marktanalyse vom 04.08.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Gold führt die Anleger derzeit etwas vor. Zunächst wird ein furioser Ausbruch generiert, dann konnte dieser nicht gehalten werden und die Zeichen standen ganz auf "testen der Unterstützung bei knapp unter 2.300 USD". Diese wurde aber erneut nicht erreicht und mit einem zusammengesetzten Hammer erneut eine kurzfristige Trendwende eingeleitet. In der inzwischen etablierten Widerstandszone haben sich am Donnerstag und am Freitag jeweils ein Doji gebildet.Diese Kerzen, bei denen Eröffnungs- und Schlusskurs auf nahezu einem Niveau notieren, stehen immer für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Dies bedeutet nicht, dass nach einem Doji die Kurse fallen müssen. Es ist genauso gut möglich, dass die Marktteilnehmer "Angst" vor steigenden Notierungen haben. Der Wochenauftakt wird zeigen, in welche Richtung die Reise gehen wird.Nach dem der Ausbruch aus der Widerstandszone nach oben gescheitert ist, kam Öl immer mehr unter Druck. Am Freitag stellte sich dann eine Art Ausverkaufssituation ein. Mit dieser großen roten Kerze ist Öl in den Bereich der Unterstützungszone gefallen. Die Indikatoren werden bereits seit einiger Zeit ignoriert, was dazu führt, dass diese auch jetzt kaum eine Stütze darstellen dürften. Da die Umsätze zuletzt angezogen haben, sollte der Wochenauftakt zumindest von einem kurzen Unterschreiten der Unterstützung geprägt sein.Das viel besprochene „Halving“ hat bislang noch nicht den Effekt gebracht, wie in den vergangenen Jahren. Dies hat gewiss den einen oder anderen Anleger enttäuscht. Technisch betrachtet hat sich aber noch nichts verändert. Der Bitcoin ist seit März in einem übergeordneten Seitwärtstrend. Mit dem jüngsten Abwärtsschub hat sich zumindest weiteres Abwärtspotenzial bis in den Unterstützungsbereich eröffnet. Die Indikatoren sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass hier schon mit einer Unterstützung zu rechnen wäre. In der kommenden Woche dürfte sich entscheiden, ob die Unterstützung weiterhin tragfähig ist.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.