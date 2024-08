Morgan Stanley prognostiziert Gold bei 2.600 Dollar in Q4 2024

Der Goldpreis steht kurz davor, neue Rekordhöhen zu erreichen. Morgan Stanley prognostiziert einen Anstieg auf über 2.600 Dollar je Unze bis zum vierten Quartal 2024, berichtet The Jerusalem Post . Diese optimistischen Aussichten ergeben sich aus der Tatsache, dass der Goldpreis seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 bereits um 50% und seit Mitte Februar um 25% gestiegen ist, was das Edelmetall für ein starkes Jahresende positioniert.Der Goldpreis ist stetig gestiegen und hat kürzlich wieder die Marke von 2.400 Dollar je Unze überschritten. Morgan Stanley geht davon aus, dass sich diese Aufwärtsdynamik fortsetzen wird, was sowohl auf physische als auch auf Finanzmarktfaktoren zurückzuführen ist. Die Strategen von Morgan Stanley, unter der Leitung von Amy Gower, führen den erwarteten Anstieg auf mehrere entscheidende Faktoren zurück: Zentralbankkäufe, private und institutionelle Nachfrage, globale Turbulenzen und Anziehungskraft von sicheren Häfen sowie die Wirtschaftsaussichten.Die Prognose von Morgan Stanley unterstreicht die komplexe Dynamik, die auf dem Goldmarkt herrscht. Die Käufe der Zentralbanken, die Investitionen von Privatkunden und institutionellen Anlegern sowie die globalen Wirtschaftsfaktoren tragen alle zu einem positiven Ausblick für Gold bei. Angesichts der anhaltenden globalen Turbulenzen und der wirtschaftlichen Unsicherheiten wird die Rolle von Gold als sicherer Hafen den Preis bis Ende 2024 wahrscheinlich auf über 2.600 Dollar je Unze treiben.© Redaktion GoldSeiten.de