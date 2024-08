Chinas stotternder Aufschwung verdüstert die globalen Wachstumsaussichten der Unternehmen

Globale Burgerketten bis hin zu Automobilherstellern spüren zunehmend die Auswirkungen der stockenden Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, und machen sich auf eine holprige Fahrt gefasst, berichtet Reuters . Ein lang anhaltender Abschwung auf dem Immobilienmarkt und ein hohes Maß an Arbeitsplatzunsicherheit haben dem fragilen Aufschwung in China, einem globalen Handelszentrum, den Wind aus den Segeln genommen, und die Auswirkungen des Abschwungs sind grenzüberschreitend zu spüren.Die Kaffeekette Starbucks, der Automobilhersteller General Motors und Technologieunternehmen, die unter den Exportbeschränkungen nach China leiden, gehören zu den Unternehmen, die wegen der Schwäche des Landes Alarm geschlagen haben. Die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung haben den Konsum bisher nicht angekurbelt, und der überschuldete Immobilienmarkt hat die Bereitschaft der Verbraucher zu Ausgaben verringert."Es ist ein schwieriger Markt im Moment. Und offen gesagt ist er unhaltbar, denn die Anzahl der Unternehmen, die dort Geld verlieren, kann sich nicht unbegrenzt so fortsetzen", sagte General Motors CEO Mary Barra letzte Woche, als der Geschäftsbereich des Automobilherstellers in China von einer Gewinnmaschine zu einer Belastung für die Finanzen wurde.Einige Analysten haben davor gewarnt, dass der derzeitige Weg, sofern es nicht zu einem strukturellen Wandel kommt, der den Verbrauchern eine größere Rolle in der Wirtschaft einräumt, das Risiko einer längeren Phase der Beinahe-Stagnation und anhaltender Deflationsgefahren birgt. "Es besteht die große Sorge, dass Peking nicht die Art von Stimulus einführt, die dazu beiträgt, die wirtschaftliche Basis zu verbreitern", erklärte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial. "Es wird für US-Unternehmen immer schwieriger, den chinesischen Markt als zuverlässigen Partner zu betrachten."© Redaktion GoldSeiten.de