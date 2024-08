Buffett + China = Crash + Hyperinflation!?

Seit Freitag sind die Aktienmärkte weltweit im Ausnahmezustand. Sorgen machen die Runde, daß es der US-Wirtschaft deutlich schlechter geht als immer behauptet.In Japan bricht der Nikkei so stark ein wie zuletzt 1987. Eine plötzliche Yen-Stärke hat den Yen-Carry-Trade umgekehrt und führte zu Zwangseindeckungen.Barren Buffett, legendärer Value-Investor, scheint wieder einen guten Riecher gehabt zu haben. Per Ende des 2. Quartals erhöhte sich die Barbestände von Berkshire Hathaway auf 277 Mrd. Dollar. Unter anderem wurde Apple massiv abgebaut. Ahnt er den Crash? Aber wohin dann mit dem "Geld"?Edelmetalle sollten trotz vorübergehender Unsicherheit vom Einbruch der Blasen-Assets profitieren, denn sie sind niemandes Verbindlichkeit!In China wird über "Hubschrauber" -Geld nachgedacht. Wenn man die Märkte nochmals "retten" will, dann nur im Preis massiver Geldentwertung. Und dann noch der Nahe Osten - unkalkulierbar.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)