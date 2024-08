Gold im Selloff; Aktienrutsch erschüttert Anleger

Der Goldpreis fiel im frühen asiatischen Handel um bis zu 1,2%, was auf die Schwäche der weltweiten Aktienmärkte zurückzuführen war, die die Sorgen über die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten ausglichen, berichtet Mining.com . Der Selloff stellte die Befürchtung in den Schatten, dass die sehr angespannte Lage im Nahen Osten in einen direkten Konflikt zwischen Israel und dem Iran münden könnte. Israel bereitet sich auf einen möglichen Angriff des Irans und seiner Milizen als Vergeltung für die Ermordung von Hisbollah- und Hamas-Funktionären vor.Der Goldpreis, der in der vergangenen Woche fast einen Rekordwert erreicht hatte, fiel in Richtung 2.425 Dollar je Unze, als die asiatischen Aktien zu Wochenbeginn nachgaben. Die wachsende Besorgnis über eine zunehmende Verlangsamung der US-Konjunktur belastete die Märkte, da die Händler befürchteten, die Federal Reserve könnte mit ihren Zinssenkungen zu spät kommen. Das Edelmetall gehört nach wie vor zu den wichtigsten Rohstoffen mit der besten Performance in diesem Jahr, wobei die Zuwächse durch die Käufe der Zentralbanken, die asiatischen Verbraucher und in den letzten Monaten durch die Erwartung, dass die US-Notenbank kurz vor einer Zinssenkung steht, unterstützt wurden.Während Gold in Zeiten finanzieller und geopolitischer Spannungen in der Regel von der Nachfrage nach Zufluchtsorten profitiert, kann es bei einem besonders plötzlichen oder ausgeprägten Ausverkauf von Risikopapieren schwächeln. Bullion zur sofortigen Lieferung fielen um 9:05 Uhr in Singapur um 0,7% auf 2.426,19 Dollar je Unze, obwohl die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zurückgingen. In der vergangenen Woche war das Edelmetall um mehr als 2% gestiegen und hatte mit 2.477 Dollar nur noch 10 Dollar von seinem Rekord entfernt gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de