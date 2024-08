Bank of Japan mit falkenhafter Tendenz und diskutierte Inflationsrisiken, so das Protokoll

Mindestens zwei der neun Vorstandsmitglieder der Bank of Japan sprachen sich auf einer Sitzung im Juni für eine baldige Anhebung der Zinssätze aus, wie aus den Protokollen vom Montag hervorgeht, und unterstrichen damit die restriktive Haltung der Zentralbank, die Spielraum für weitere Erhöhungen bietet, berichtet Reuters . "Die Mitglieder waren sich einig, dass die jüngsten Kursverluste des Yen zu den Faktoren gehören, die die Inflation in die Höhe treiben, und dass sie bei der Ausrichtung der Geldpolitik besondere Aufmerksamkeit verdienen", heißt es in dem Protokoll.Die Gespräche unterstreichen, dass die Entwicklung des Yen und die Besorgnis über einen übermäßigen Anstieg der Inflation wichtige Faktoren waren, die auf der Juni-Sitzung der BOJ erörtert wurden und zu ihrer Entscheidung im Juli führten, die Zinssätze auf ein Niveau anzuheben, das seit 15 Jahren nicht mehr erreicht wurde. "In Anbetracht der Tatsache, dass der jüngste Anstieg des Yen das Risiko eines übermäßigen Anstiegs der Inflation verringert, erwarten wir, dass die BOJ die Zinssätze in einem Zyklus von einmal alle sechs Monate anhebt", anstatt sie in kürzeren Abständen zu erhöhen", erklärte Yoshimasa Maruyama, leitender Marktvolkswirtschaftler bei SMBC Nikko Securities.Während die BOJ die Zinssätze auf der Juni-Sitzung unverändert ließ, warnten einige Vorstandsmitglieder, dass die steigenden Importkosten aufgrund des schwachen Yen die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigen und das Risiko eines übermäßigen Anstiegs der Inflation erhöhen, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Ein Mitglied sagte, die BOJ müsse eine "Anpassung des Grades der geldpolitischen Lockerung" in Betracht ziehen, um künftigen Risiken eines übermäßigen Anstiegs der Inflation vorzubeugen, da die Unternehmen erneut versuchen, die steigenden Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.© Redaktion GoldSeiten.de