Silberpreis-Prognose: XAG/USD steht vor einem Blutbad

Der Silberpreis (XAG/USD) ist um mehr als 5% gefallen und rutschte im europäischen Montagshandel unter 28,00 Dollar, berichtet FXStreet . Das weiße Metall stürzte auf ein fast dreimonatiges Tief, da sich die Befürchtungen einer weltweiten Konjunkturabkühlung verstärkt hatten, nachdem eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten darauf hindeuteten, dass sich das Land auf eine Rezession zubewegt. Die jüngsten US-Daten zeigten Anzeichen für eine geringere Nachfrage nach Arbeitskräften und eine deutliche Schwäche des verarbeitenden Gewerbes.Die US-Arbeitslosenquote stieg mit 4,3% auf den höchsten Stand seit November 2021. Derweil schrumpfte der PMI für das verarbeitende Gewerbe im Juli schneller auf 46,8. Ein starker Rückgang der US-Anleiherenditen und des US-Dollar aufgrund zunehmender Spekulationen, dass die US-Notenbank auf ihrer Septembersitzung eine umfangreiche Zinssenkung vornehmen wird, kann den Silberpreis nicht anheben. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sinken auf fast 3,67%. Der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, fällt auf ein mehr als jährliches Tief bei 102,60.Der Silberpreis gibt nach, nachdem er in der Nähe der vorherigen Durchbruchszone um 28,60 Dollar ein starkes Verkaufsinteresse festgestellt hat. Der Vermögenswert ist bis in die Nähe des exponentiellen 200-tägigen gleitenden Durchschnitts zurückgegangen, der bei 26,85 Dollar gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Gesamttrend unsicher ist. Der 14-Perioden-RSI (Relative Strength Index) rutscht in den Bereich zwischen 20,00 und 40,00 ab, was darauf hindeutet, dass das Gesamtmomentum rückläufig ist.© Redaktion GoldSeiten.de