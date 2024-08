Konjunkturindikatoren geben gemischte Signale inmitten von Rezessionsspekulationen

Während ich diese Zeilen schreibe, ist die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe auf unter 3,8% gefallen, da die globalen Märkte aufgrund wachsender Rezessionsängste einbrechen. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht vom Freitag und der Verlangsamung der weltweiten Produktionstätigkeit stürzten die Anleger in die vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen.Die Hersteller in den USA haben den Fuß vom Gaspedal genommen und treten auf die Bremse. Beide wichtigen Indices, die die Stärke des verarbeitenden Gewerbes in den USA messen, zeigen, dass es im vergangenen Monat geschrumpft ist. Die befragten Unternehmen teilten dem Institute of Supply Management (ISM) mit, dass die Nachfrage "aufgrund der aktuellen Geldpolitik der Bundesregierung und anderer Bedingungen" gedämpft war, während S&P Global feststellte, dass das Neugeschäft in diesem Jahr so schnell wie noch nie zurückging.Der JPMorgan Global Manufacturing PMI erreichte im Juli ebenfalls den Bereich der Kontraktion und fiel mit 49,7 Punkten unter seinen gleitenden Dreimonatsdurchschnitt.Aber halt, da ist noch mehr... Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3% und löste damit die Sahm-Regel aus, einen Indikator, der - auf historische Daten angewandt - fast jede Rezession in den USA seit den 1950er Jahren genau anzeigt. Der nach der Federal-Reserve-Volkswirtschaftlerin Claudia Sahm benannte Indikator besagt, dass eine Rezession unmittelbar bevorsteht oder wir uns bereits in einer befinden, wenn der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote um einen halben Prozentpunkt oder mehr (+0,50%) gegenüber dem Tiefstand des Vorjahres ansteigt. Nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag lag die Sahm-Regel bei 0,53%.