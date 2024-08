Cosa Resources schließt Erweiterung seines Orbit-Uranprojekts ab

Vancouver, 6. August 2024 - Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FSE: SSKU) ("Cosa" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Erweiterung (die "Akquisition") des Urangrundstücks Orbit im Athabasca Basin, Saskatchewan ("Orbit" oder das "Grundstück") von Skyharbour Resources Ltd. (der "Verkäufer") gemäß einer Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten vom 26. Juli 2024 (die "Kaufvereinbarung").- Es wurden zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.049 Hektar erworben, wodurch sich die Fläche von Orbit auf 12.718 Hektar verdoppelt- Erweitert die Kontrolle von Cosa über die noch nicht erbohrte Streichlänge auf acht Kilometer, die im Trend mit der Uranmineralisierung, der hydrothermalen Alteration und der reaktivierten graphitischen Verwerfung im Südwesten liegtKeith Bodnarchuk, President und CEO von Cosa, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Ausdehnung des Projekts Orbit verdoppeln können, das flache Zielgebiete umfasst, die von der modernen Exploration weitgehend übersehen wurden. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der jüngsten elektromagnetischen und Gravitationsuntersuchungen aus der Luft, die für die weitere Exploration dieses aussichtsreichen Gebiets, das nur 25 Kilometer von der Uranmühle Key Lake entfernt liegt, von Bedeutung sein werden. Wir danken dem Team von Skyharbour für seinen Beitrag zum rechtzeitigen und geschäftsmäßigen Abschluss dieser Akquisition. Nach dem Abschluss dieser Transaktion wird Cosa weiterhin kosteneffiziente Möglichkeiten identifizieren und verfolgen, um unsere Pipeline an spannenden Projekten und Bohrzielen zu erweitern, da wir weiterhin über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um alle unsere Explorationspläne bis 2025 zu erfüllen."Das Projekt Orbit befindet sich etwa 19 Kilometer südlich des Athabasca-Beckens und 22 Kilometer südlich der Key Lake Mill und der ehemaligen Mine Key Lake (Abbildung 1) und ist über ein Wegenetz erreichbar, das sich vom Provincial Highway 914 bis auf 11 Kilometer an das Projekt heran erstreckt. Trotz der historischen Produktion der Mine Key Lake von über 209 Millionen Pfund U O38 mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 % wurden das Projekt Orbit und das umliegende Gebiet in der Vergangenheit kaum exploriert.Der nördliche Teil des erweiterten Projekts Orbit umfasst fast acht Kilometer der interpretierten Streicherweiterung eines nordöstlich verlaufenden Korridors mit einem magnetischen Tiefpunkt, der Vorkommen von graphitischen Verwerfungen, starken hydrothermalen Alterationen und schwachen Uranmineralisierungen beherbergt, einschließlich 0,07 % U O38 in Bohrloch TED-01 (106,4 - 106,6 Meter). Der Trend verläuft subparallel zu jenem, der die Uranlagerstätten Gaertner und Deilmann der ehemaligen Mine Key Lake beherbergt.Der südliche Teil des Orbit-Projekts umfasst gekrümmte, nach Nordosten verlaufende magnetische Tiefpunkte, die von Lineamenten durchschnitten werden, die anhand regionaler magnetischer Daten identifiziert wurden und auf eine günstige strukturelle Komplexität hindeuten. Wie der nördliche Teil des Projekts Orbit ist auch dieses Gebiet noch nicht durch Bohrungen erprobt worden. Wie das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Aurora im Nordosten ist Cosa der Ansicht, dass das Projekt Orbit noch nicht ausreichend erkundet ist und weiterhin Aussichten auf eine oberflächennahe und für den Tagebau geeignete Uranmineralisierung bietet. Das Unternehmen beabsichtigt, die ersten Bohrtests auf dem Projekt Orbit im Jahr 2025 abzuschließen.Gemäß dem Kaufvertrag hat Cosa ein 100%iges unbelastetes Eigentum an zwei Mineralien-Claims vom Verkäufer im Austausch gegen 250.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Gegenwertaktien") erworben. Die Aktien der Gegenleistung unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, nach der 50 % der Aktien der Gegenleistung in den freien Handel übergehen. Der Verkäufer hat einer freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkung zugestimmt, wonach die restlichen 50 % der Aktien sechs Monate nach Abschluss der Transaktion frei gehandelt werden können.Abbildung 1 - Orbit Uranium Projekt und erweiterte Claimshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76461/06082024_DE_COSA_Cosa.001.jpegCosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio umfasst ca. 216.000 ha auf mehreren Projekten in der Region Athabasca Basin, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und sich größtenteils innerhalb oder angrenzend an etablierte Urankorridore befinden.Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in Saskatchewan zurückblicken. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor Hurricane leiteten Mitarbeiter von Cosa Teams oder waren maßgeblich an der Entdeckung der Gryphon-Lagerstätte von Denison Mines und der Gemini-Zone von 92 Energy beteiligt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy inne.Das Hauptaugenmerk von Cosa liegt bis 2024 auf den ersten Bohrungen in unserem Projekt Ursa, das über 60 Kilometer Streichenlänge der Cable Bay Shear Zone umfasst, einem regionalen Strukturkorridor mit bekannter Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Es handelt sich dabei um den letzten verbleibenden Korridor im östlichen Athabasca, in dem noch keine größere Entdeckung gemacht wurde. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 abgeschlossen wurden, identifizierten mehrere hochrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige Grundgebirgsstratigraphie unterhalb oder angrenzend an breite Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration gekennzeichnet sind - eine Umgebung, die für die meisten Uranlagerstätten im östlichen Athabasca typisch ist. Die ersten Bohrergebnisse von Ursa im Winter 2024 sind positiv und beinhalten die Durchschneidung einer breiten Alterationszone mit zugehöriger Struktur im Athabasca-Sandstein, die sich 250 bis 460 Meter oberhalb der Sub-Athabasca-Diskordanz befindet. Folgearbeiten sind für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant.Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Andy Carmichael, P.Geo., Vice President, Exploration bei Cosa, geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Grundstücke, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist. Mineralisierungen auf diesen benachbarten Grundstücken deuten nicht unbedingt auf Mineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens hin.Keith Bodnarchuk, Präsident und CEOinfo@cosaresources.ca+1 888-899-2672 (COSA)In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Erschließungsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen und Annahmen in solchen Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen oder staatlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, einschließlich jener Risiken, die in der Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens dargelegt sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich des Preises von Uran und anderen Rohstoffen, der Explorations- und Erschließungskosten, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, der Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten, und der Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.