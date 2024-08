Gold sinkt nach starkem Selloff, während sich Aktienmärkte stabilisieren

Der Goldpreis setzte am Dienstag seinen Abwärtstrend fort, während sich die globalen Aktienmärkte nach der Talfahrt vom Vortag stabilisierten. Der Goldpreis sank um etwa 1%, nachdem die US-Daten für Juni ein Handelsdefizit von 73,1 Mrd. USD auswiesen, das leicht über der mittleren Schätzung von 44 Wirtschaftsexperten lag. Der Rückgang folgt auf eine Preisabnahme von 1,3% am Montag inmitten des allgemeinen Marktchaos, wie Yahoo Finance mit Berufung auf Bloomberg berichtet.Das Marktchaos vom Montag setzte die Händler wahrscheinlich unter Druck, einige Goldpositionen aufzulösen, um Nachschussforderungen für andere Vermögenswerte zu decken. Die Preise fielen um bis zu 3,2%, bevor sie einen Teil dieser Verluste wieder ausgleichen konnten. Dennoch hat der Goldpreis erst vor wenigen Wochen ein Allzeithoch erreicht, und trotz der jüngsten Rückgänge ist er im bisherigen Jahresverlauf immer noch um mehr als 15% gestiegen. Die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank - die traditionell als unterstützend für Gold ohne Rendite angesehen wird - und Käufe durch Zentralbanken gehören zu den wichtigsten Preisstützen.Laut einem Bericht der Commerzbank AG vom Dienstag wurden die Edelmetalle "von der allgemeinen Panikstimmung an den Märkten zu Beginn der Woche nach unten gezogen". Neben überzogenen Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Fed könnten auch Verkäufe zum Ausgleich von Verlusten bei anderen Vermögenswerten für die jüngste Schwäche des Goldpreises verantwortlich sein, hieß es. Der Spot-Goldpreis fiel bis 11:13 Uhr in New York auf 2.385,84 Dollar je Unze. Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg, ebenso wie die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Palladium und Platin legten zu, während Silber nachgab.© Redaktion GoldSeiten.de