Google-Suche nach "Gold kaufen" steigt um 64% - Rezessionspanik nimmt zu

Gold ist seit Anfang 2024 ein besonders interessanter Vermögenswert, da es einen starken Anstieg auf ein neues Allzeithoch verzeichnete und Prognosen einen Anstieg auf und über 3.000 Dollar voraussagten. Anfang August erreichte das Interesse an diesem Rohstoff jedoch ein neues Niveau. Die Untersuchungen von Finbold ergaben, dass zwischen dem 31. Juli und dem 6. August vorbörslich das Interesse an dem Suchbegriff "Gold kaufen" bei Google Trends um 63,93% von 61 auf 100 gestiegen ist. Die Zahl ist auch wesentlich höher als zu jedem anderen Zeitpunkt während des untersuchten Zeitraums, der die 90 Tage zwischen dem 6. Mai und dem 6. August 2024 umfasst.Während Anfang August das Interesse am Goldkauf in den gesamten USA in die Höhe schoss, war der Suchtrend nirgendwo so ausgeprägt wie auf Hawaii. Auf der Skala von Google Trends lag das Suchinteresse in Hawaii zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 100. Dicht gefolgt vom Bundesstaat Alaska mit 95 und Wyoming mit 90. In Kalifornien, wo die meisten amerikanischen Milliardäre und Millionäre leben, war der Goldkauf im August ein beliebtes Thema, wenn auch nicht so sehr wie in neun anderen Bundesstaaten - den drei vorgenannten sowie West Virginia, Nevada, Washington, New Jersey, Arizona und Missouri.Ein wichtiger Grund für das rasant steigende Interesse an dem Suchbegriff "Gold kaufen" ist die Rolle des Edelmetalls als sicherer Hafen für Vermögen in Krisenzeiten. Seit Jahrhunderten gilt Gold als Rückgrat vieler Währungen auf der ganzen Welt und wurde von zahllosen Zivilisationen seit Jahrhunderten begehrt und geschätzt. Diese Geschichte und seine Performance auf den Märkten des 20. und frühen 21. Jahrhunderts - auch in Zeiten der Großen Rezession - haben die Rolle des Rohstoffs als Wertaufbewahrungsmittel gefestigt.Dieser Ruf wird noch dadurch gestärkt, dass es sich bei Gold um einen materiellen Vermögenswert handelt, dessen Vorrat begrenzt ist - und der immer schwieriger zu fördern ist, je mehr Reserven aufgebraucht werden - und der daher im Gegensatz zu den meisten anderen Währungen und Vermögenswerten nicht anfällig für Inflation ist. In den letzten Jahren hat das Edelmetall noch einen weiteren Grund für seinen Wert erhalten - seine industrielle Verwendung in der Elektronik.© Redaktion GoldSeiten.de