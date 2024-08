Erhebliche Verbesserung der Mineralressourcen auf dem Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan wird anstehende PEA unterstützen

Pegmatit Klassifizierung Tonnen Li2O Ta2O5 Enthaltenes Enthaltene LCE

(%) (ppm) Li2O (Mio. t) (Mio. t)

CV5 & CV13 Angedeutet 80.130.000 1,44 163 1,15 2,85

Vermutet 62.470.000 1,31 147 0,82 2,03

Cut-off-GehaKonzeptionelle Pegmatit Klassifizierung Tonnen Li2O (%) Ta2O5 Enthaltenes Li2O Enthaltene LCE

lt Abbaubeschränkung (Mio. t) (ppm) (Mio. t) (Mio. t)



Li2O (%)

0,40 Tagebau CV5 Angedeutet 78,1 1,44 162 1,12 2,78

0,60 Untertagebau 0,5 0,91 169 0,00 0,01

Insgesamt 78,6 1,43 162 1,13 2,79

0,40 Tagebau CV5 Vermutet 29,9 1,34 168 0,40 0,99

0,60 Untertagebau 13,4 1,04 145 0,14 0,35

Insgesamt 43,3 1,25 161 0,54 1,34



0,40 Tagebau CV13 Angedeutet 1,5 1,62 195 0,02 0,06

0,80 Untertagebau 0 0 0 0,00 0,00

Insgesamt 1,5 1,62 195 0,02 0,06

0,40 Tagebau CV13 Vermutet 17,7 1,50 118 0,27 0,66

0,80 Untertagebau 1,4 1,05 73 0,01 0,04

Insgesamt 19,1 1,46 115 0,28 0,69

Bohrloch ID Bohrloch-Untergrund Totaletiefe Azimuth Grad Easting Nording Höhe BohrkerngrößePegmatit

Typ (m) (°) (°) (m)

CF21-001 DD Land 229,1 340 -45 570312.0 5930632.4 382,9 NQ CV5

CF21-002 DD Land 274,2 340 -45 570417.4 5930652.0 382,9 NQ CV5

CF21-003 DD Land 106,1 160 -45 570284.8 5930718.2 377,5 NQ CV5

CF21-004 DD Land 148,3 340 -45 569797.9 5930446.4 379,7 NQ CV5

CV22-015 DD Ice 176,9 158 -45 570514.7 5930803.9 372,8 NQ CV5

CV22-016 DD Ice 252,1 158 -45 570476.4 5930897.7 372,9 NQ CV5

CV22-017 DD Ice 344,7 158 -45 571422.5 5931224.6 372,9 NQ CV5

CV22-018 DD Ice 149,9 158 -45 570604.1 5930841.2 372,9 NQ CV5

CV22-019 DD Ice 230,9 158 -45 570573.7 5930929.8 373,0 NQ CV5

CV22-020 DD Ice 203,8 338 -45 571532.0 5931099.6 372,9 NQ CV5

CV22-021 DD Ice 246,0 158 -45 571533.1 5931095.7 372,9 NQ CV5

CV22-022 DD Ice 184,0 158 -45 570695.2 5930878.2 372,9 NQ CV5

CV22-023 DD Ice 285,0 338 -45 571202.6 5930974.2 372,8 NQ CV5

CV22-024 DD Ice 156,0 158 -45 570791.5 5930912.6 372,7 NQ CV5

CV22-025 DD Ice 153,0 158 -45 570883.9 5930953.5 372,8 NQ CV5

CV22-026 DD Ice 156,0 0 -90 571203.1 5930973.7 372,8 NQ CV5

CV22-027 DD Ice 150,1 158 -45 570976.2 5930991.9 372,8 NQ CV5

CV22-028 DD Ice 291,0 158 -45 570940.9 5931083.5 372,9 NQ CV5

CV22-029 DD Ice 165,0 158 -45 571068.2 5931036.9 372,6 NQ CV5

CV22-030 DD Ice 258,0 158 -45 570385.1 5930855.6 372,8 NQ CV5

CV22-031 DD Ice 231,0 158 -45 570849.7 5931043.2 372,7 NQ CV5

CV22-033 DD Land 261,1 158 -45 571349.6 5931146.9 376,3 NQ CV5

CV22-034 DD Land 329,8 158 -55 570138.4 5930801.6 380,8 NQ CV5

CV22-035 DD Land 281,0 158 -45 571233.8 5931157.5 378,2 NQ CV5

CV22-036 DD Land 334,8 158 -45 570041.9 5930778.2 379,9 NQ CV5

CV22-037 DD Land 311,0 158 -45 571441.5 5931177.6 377,3 NQ CV5

CV22-038 DD Land 316,8 158 -45 569940.4 5930729.6 377,1 NQ CV5

CV22-039 DD Land 256,9 158 -45 571398.5 5931163.6 377,0 NQ CV5

CV22-040 DD Land 403,8 158 -45 569853.1 5930698.0 375,6 NQ CV5

CV22-041 DD Land 295,9 158 -45 571487.3 5931201.3 379,2 NQ CV5

CV22-042 DD Land 393,0 158 -65 571487.1 5931201.7 379,1 NQ CV5

CV22-043 DD Land 513,6 158 -59 569853.0 5930698.2 375,5 NQ CV5

CV22-044 DD Land 414,5 158 -45 571378.4 5931326.0 379,1 NQ CV5

CV22-045 DD Land 377,4 158 -45 569764.1 5930673.7 377,3 NQ CV5

CV22-046 DD Land 463,9 158 -50 570343.7 5930959.1 383,3 NQ CV5

CV22-047 DD Land 554,1 158 -59 571378.5 5931326.2 378,9 NQ CV5

CV22-048 DD Land 449,2 158 -45 570257.0 5930903.3 381,1 NQ CV5

CV22-049 DD Land 304,8 158 -45 571132.3 5931145.9 376,5 NQ CV5

CV22-050 DD Land 339,0 158 -60 571132.6 5931146.4 376,4 NQ CV5

CV22-051 DD Land 520,8 158 -58 570158.5 5930876.4 382,2 NQ CV5

CV22-052 DD Land 284,8 158 -45 571042.1 5931111.4 375,5 NQ CV5

CV22-053 DD Water 218,5 158 -45 570756.9 5930998.2 373,1 NQ CV5

CV22-054 DD Land 126,4 158 -58 570014.4 5930567.1 378,9 NQ CV5

CV22-055 DD Land 320,0 158 -60 571042.1 5931111.7 375,5 NQ CV5

CV22-056 DD Water 241,9 158 -45 570678.6 5930970.9 373,3 NQ CV5

CV22-057 DD Land 443,1 158 -45 570014.4 5930566.9 379,0 NQ CV5

CV22-058 DD Land 299,0 158 -45 571169.8 5931057.3 376,4 NQ CV5

CV22-059 DD Water 352,9 158 -45 570300.2 5930796.4 373,2 NQ CV5

CV22-060 DD Land 147,1 158 -45 570148.9 5930635.1 383,4 NQ CV5

CV22-061 DD Land 340,9 158 -45 571279.4 5931068.3 378,9 NQ CV5

CV22-062 DD Land 220,8 158 -45 570233.0 5930693.9 375,8 NQ CV5

CV22-063 DD Land 325,4 158 -45 571580.8 5931234.3 376,5 NQ CV5

CV22-064 DD Water 340,7 158 -53 570199.3 5930782.3 373,2 NQ CV5

CV22-065 DD Land 242,0 158 -45 570331.7 5930722.3 381,7 NQ CV5

CV22-066 DD Land 437,0 158 -48 571560.9 5931295.4 377,0 NQ CV5

CV22-067 DD Land 281,1 158 -45 570430.5 5930741.1 380,0 NQ CV5

CV22-068 DD Land 233,0 158 -45 569930.0 5930522.4 378,2 NQ CV5

CV22-069 DD Land 494,1 158 -65 571560.6 5931295.6 377,0 NQ CV5

CV22-070 DD Water 297,4 158 -45 570118.7 5930731.4 373,2 NQ CV5

CV22-071 DD Land 377,0 158 -45 569827.9 5930505.3 377,5 NQ CV5

CV22-072 DD Water 404,0 158 -45 570080.9 5930689.0 373,2 NQ CV5

CV22-073 DD Land 541,9 158 -52 571274.6 5931307.1 381,4 NQ CV5

CV22-074 DD Land 398,0 158 -45 569719.7 5930500.1 385,9 NQ CV5

CV22-075 DD Water 372,4 158 -45 569987.6 5930639.4 373,7 NQ CV5

CV22-076 DD Land 161,0 158 -45 571349.0 5930872.5 377,7 NQ CV5

CV22-078 DD Land 163,8 158 -65 571348.8 5930872.4 377,4 NQ CV5

CV22-079 DD Land 425,0 158 -45 571661.1 5931296.1 379,5 NQ CV5

CV22-080 DD Water 359,0 158 -45 569929.5 5930618.7 374,3 NQ CV5

CV22-083 DD Land 440,0 158 -65 571660.9 5931296.4 379,5 NQ CV5

CV22-086 DD Water 200,0 158 -45 571400.8 5931070.6 373,6 NQ CV5

CV22-089 DD Water 251,0 158 -45 571636.1 5931142.4 373,1 NQ CV5

CV22-090 DD Land 416,0 158 -45 571743.8 5931362.1 378,3 NQ CV5

CV22-093 DD Land 408,2 158 -65 571743.5 5931362.3 378,3 NQ CV5

CV22-097 DD Land 506,1 158 -72 571644.7 5931342.7 378,5 NQ CV5

CV22-098 DD Land 374,0 158 -45 570791.5 5931143.5 380,7 NQ CV5

CV22-100 DD Land 458,0 158 -45 571472.6 5931356.6 376,6 NQ CV5

CV22-102 DD Land 393,2 158 -45 570626.6 5931060.4 378,5 NQ CV5

CV23-105 DD Land 452,0 158 -65 571832.1 5931386.7 376,5 NQ CV5

CV23-106 DD Land 491,0 158 -65 571929.5 5931439.0 377,8 NQ CV5

CV23-107 DD Land 428,2 158 -65 572027.0 5931475.3 374,5 NQ CV5

CV23-108 DD Land 461,0 158 -65 572118.4 5931506.1 374,0 NQ CV5

CV23-109 DD Land 392,1 158 -45 571832.3 5931386.2 376,5 NQ CV5

CV23-110 DD Land 431,0 158 -45 571866.1 5931434.5 375,7 NQ CV5

CV23-111 DD Land 356,0 158 -45 572027.2 5931474.7 374,4 NQ CV5

CV23-112 DD Land 377,1 158 -45 571929.7 5931438.5 377,8 NQ CV5

CV23-113 DD Land 389,0 158 -45 572118.5 5931505.7 374,2 NQ CV5

CV23-114 DD Land 500,1 158 -55 571865.9 5931434.7 375,7 NQ CV5

CV23-115 DD Land 431,1 158 -45 572056.8 5931529.0 373,0 NQ CV5

CV23-116 DD Land 476,0 158 -65 572214.5 5931532.1 373,5 NQ CV5

CV23-117 DD Land 566,1 158 -75 571865.9 5931434.7 375,7 NQ CV5

CV23-118 DD Land 437,1 158 -45 572214.8 5931531.4 373,4 NQ CV5

CV23-119 DD Land 389,0 158 -45 572099.4 5931442.2 373,8 NQ CV5

CV23-120 DD Land 443,0 158 -45 572150.2 5931552.7 376,5 NQ CV5

CV23-121 DD Land 454,7 158 -48 571782.1 5931402.9 377,0 NQ CV5

CV23-122 DD Land 403,9 158 -45 572167.6 5931496.0 375,3 NQ CV5

CV23-123 DD Land 386,0 158 -45 571997.7 5931407.9 374,2 NQ CV5

CV23-124 DD Land 653,0 158 -45 571955.3 5931497.9 374,4 NQ CV5

CV23-125 DD Land 545,0 158 -65 572647.7 5931670.5 382,4 NQ CV5

CV23-127 DD Land 548,0 158 -59 571680.9 5931383.8 375,3 NQ CV5

CV23-128 DD Land 362,0 158 -45 571212.0 5931077.7 376,5 NQ CV5

CV23-129 DD Land 380,0 158 -45 571100.3 5931096.5 375,6 NQ CV5

CV23-130 DD Land 377,0 158 -45 571171.8 5931167.6 374,9 NQ CV5

CV23-131 DD Ice 454,9 158 -45 571907.3 5931366.9 373,2 NQ CV5

CV23-132 DD Land 374,0 158 -49 571068.0 5931148.3 374,7 NQ CV5

CV23-133 DD Land 604,8 220 -45 572646.6 5931668.7 382,6 NQ CV5

CV23-134 DD Land 331,0 158 -45 571281.9 5931163.8 379,2 NQ CV5

CV23-135 DD Land 360,6 158 -60 571171.6 5931167.9 374,9 NQ CV5

CV23-136 DD Ice 403,9 158 -45 572240.8 5931603.3 373,1 NQ CV5

CV23-137 DD Land 389,0 158 -65 571067.9 5931148.6 374,7 NQ CV5

CV23-138 DD Land 359,1 158 -60 571281.9 5931163.8 379,2 NQ CV5

CV23-139 DD Ice 565,9 158 -65 572396.1 5931617.8 372,9 NQ CV5

CV23-140 DD Ice 545,3 158 -65 572306.4 5931573.2 373,0 NQ CV5

CV23-141 DD Land 400,9 158 -65 571781.4 5931403.7 377,9 NQ CV5

CV23-142 DD Land 359,0 158 -73 571387.3 5931180.7 377,2 NQ CV5

CV23-143 DD Land 530,2 158 -45 572647.9 5931670.0 382,4 NQ CV5

CV23-145 DD Land 53,0 0 -90 569657.7 5930878.2 372,7 HQ CV5

CV23-146 DD Ice 416,0 158 -45 572306.4 5931573.2 373,0 NQ CV5

CV23-148 DD Land 332,0 158 -58 571387.4 5931180.3 377,3 NQ CV5

CV23-150 DD Land 302,1 0 -90 571426.9 5931160.9 376,7 NQ CV5

CV23-151 DD Ice 486,0 158 -45 572396.1 5931617.8 372,9 NQ CV5

CV23-153 DD Land 300,1 0 -90 571785.2 5931397.3 378,6 NQ CV5

CV23-154 DD Ice 574,9 158 -65 572487.3 5931652.3 372,9 NQ CV5

CV23-156 DD Land 581,3 176 -67 572647.4 5931670.4 382,6 NQ CV5

CV23-157 DD Land 278,1 0 -90 570694.6 5931128.2 379,0 NQ CV5

CV23-159 DD Land 50,0 0 -90 570520.0 5931135.3 375,6 HQ CV5

CV23-160A DD Land 443,0 158 -45 569567.5 5930470.9 380,4 NQ CV5

CV23-161 DD Land 360,0 158 -45 569627.6 5930449.9 384,8 NQ CV5

CV23-162 DD Ice 482,0 158 -45 572487.3 5931652.3 372,9 NQ CV5

CV23-164 DD Land 200,0 0 -90 570020.1 5930773.5 378,1 NQ CV5

CV23-165 DD Land 555,1 165 -60 572647.7 5931669.8 382,4 NQ CV5

CV23-166A DD Land 50,0 0 -90 569353.0 5930256.3 389,1 HQ CV5

CV23-168A DD Ice 388,1 158 -47 571515.8 5931250.9 373,0 NQ CV5

CV23-169 DD Land 302,0 0 -90 569733.9 5930466.5 379,2 NQ CV5

CV23-170 DD Ice 431,6 158 -45 572461.9 5931596.5 373,0 NQ CV5

CV23-171 DD Land 373,4 158 -63 569568.8 5930470.2 380,1 NQ CV5

CV23-172 DD Land 404,0 158 -45 569479.9 5930448.2 384,1 NQ CV5

CV23-173 DD Ice 516,7 158 -65 572461.9 5931596.5 373,0 NQ CV5

CV23-174 DD Land 421,7 0 -90 569992.0 5930469.4 381,0 NQ CV5

CV23-175 DD Ice 458,0 158 -57 571316.1 5931230.2 372,9 NQ CV5

CV23-176 DD Land 434,0 158 -45 569388.0 5930399.5 386,2 NQ CV5

CV23-177 DD Ice 394,7 158 -45 571453.4 5931292.5 373,0 NQ CV5

CV23-178 DD Land 473,2 158 -62 569479.8 5930448.6 384,1 NQ CV5

CV23-179 DD Ice 437,0 158 -45 572368.8 5931547.6 372,9 NQ CV5

CV23-180 DD Land 379,6 150 -60 569387.8 5930400.0 386,2 NQ CV5

CV23-181 DD Ice 354,0 158 -46 571316.2 5931230.0 372,9 NQ CV5

CV23-182 DD Land 369,0 158 -45 569295.1 5930361.6 389,4 NQ CV5

CV23-183 DD Ice 477,1 158 -65 572368.7 5931548.1 372,8 NQ CV5

CV23-184 DD Land 417,4 158 -45 569198.6 5930332.0 392,7 NQ CV5

CV23-185 DD Ice 425,0 158 -60 571453.3 5931292.7 372,9 NQ CV5

CV23-187 DD Land 287,0 158 -45 569698.8 5930420.6 381,0 NQ CV5

CV23-188 DD Land 362,0 158 -60 569294.9 5930361.9 389,3 NQ CV5

CV23-189 DD Land 287,0 158 -45 571702.0 5931318.4 380,1 NQ CV5

CV23-190 DD Land 303,3 338 -45 569596.9 5930277.1 382,2 NQ CV5

CV23-192 DD Land 354,0 0 -90 570330.5 5930613.3 383,4 NQ CV5

CV23-193 DD Land 250,9 0 -90 569597.2 5930276.2 381,2 NQ CV5

CV23-194 DD Land 282,0 0 -90 570802.4 5930731.5 382,1 NQ CV5

CV23-196 DD Land 263,0 158 -45 569599.0 5930272.7 381,3 NQ CV5

CV23-199 DD Land 261,1 0 -90 570473.2 5930744.8 376,9 NQ CV5

CV23-201 DD Land 385,8 158 -45 569015.1 5930242.6 390,3 NQ CV5

CV23-203 DD Land 374,0 158 -45 569121.0 5930244.3 396,1 NQ CV5

CV23-205 DD Land 353,0 158 -60 569015.0 5930242.8 390,2 NQ CV5

CV23-206 DD Land 322,8 158 -60 569120.8 5930244.6 396,1 NQ CV5

CV23-208 DD Land 368,0 158 -45 568937.2 5930165.2 391,0 NQ CV5

CV23-209 DD Land 434,0 158 -45 569043.4 5930314.1 384,9 NQ CV5

CV23-211 DD Land 425,0 158 -60 568937.1 5930165.5 391,0 NQ CV5

CV23-212 DD Water 296,0 158 -45 571736.6 5931251.3 372,7 NQ CV5

CV23-214 DD Land 502,1 158 -55 569043.3 5930314.3 384,7 NQ CV5

CV23-217 DD Land 329,0 158 -45 568751.3 5930093.9 390,0 NQ CV5

CV23-219 DD Land 380,1 158 -45 568848.3 5930136.9 394,8 NQ CV5

CV23-220 DD Water 275,0 158 -45 571824.6 5931284.7 372,2 NQ CV5

CV23-222 DD Land 404,0 158 -65 568751.1 5930094.6 390,1 NQ CV5

CV23-223 DD Land 428,0 158 -60 568848.3 5930137.2 394,9 NQ CV5

CV23-225 DD Water 452,0 158 -45 571936.0 5931267.6 372,2 NQ CV5

CV23-226 DD Land 338,0 158 -45 568706.3 5930070.7 386,7 NQ CV5

CV23-228 DD Land 510,0 158 -80 568847.6 5930136.7 394,7 NQ CV5

CV23-230 DD Water 311,0 158 -45 570172.3 5930717.7 372,7 NQ CV5

CV23-231 DD Land 359,0 158 -65 568706.0 5930071.1 386,6 NQ CV5

CV23-232 DD Water 388,9 158 -45 572029.7 5931311.9 373,4 NQ CV5

CV23-236 DD Land 383,1 158 -45 568615.9 5930016.6 387,6 NQ CV5

CV23-240 DD Land 377,0 158 -45 568637.2 5930099.9 391,5 NQ CV5

CV23-241 DD Water 418,9 158 -62 570172.4 5930717.8 372,6 NQ CV5

CV23-243 DD Land 395,0 158 -65 568615.8 5930017.1 387,4 NQ CV5

CV23-244 DD Water 313,0 158 -45 572125.2 5931345.5 372,9 NQ CV5

CV23-246 DD Land 431,0 0 -90 570215.1 5930649.7 382,3 NQ CV5

CV23-248 DD Land 466,1 158 -65 568636.9 5930100.4 391,6 NQ CV5

CV23-251 DD Water 160,9 158 -45 570938.7 5930950.0 373,2 NQ CV5

CV23-252 DD Water 281,0 158 -45 572214.3 5931370.1 372,2 NQ CV5

CV23-256 DD Water 296,2 158 -45 571043.3 5930964.1 372,1 NQ CV5

CV23-259 DD Land 383,0 158 -45 568550.1 5930065.0 393,5 NQ CV5

CV23-260 DD Water 260,0 158 -45 572336.8 5931379.7 372,1 NQ CV5

CV23-265 DD Water 277,9 158 -45 571134.0 5931003.5 372,3 NQ CV5

CV23-268 DD Land 417,6 158 -65 568550.3 5930064.6 393,4 NQ CV5

CV23-272A DD Water 410,2 158 -45 570328.8 5930856.6 372,8 NQ CV5

CV23-273 DD Land 359,0 158 -45 568457.9 5930020.1 392,5 NQ CV5

CV23-274 DD Water 226,4 158 -45 571199.9 5930974.4 372,6 NQ CV5

CV23-279 DD Water 227,7 158 -45 571250.2 5930988.5 373,1 NQ CV5

CV23-283 DD Land 362,0 158 -45 568526.0 5929989.7 387,7 NQ CV5

CV23-285 DD Water 469,9 158 -60 570328.4 5930856.8 372,8 NQ CV5

CV23-287 DD Water 176,0 158 -45 571336.6 5931031.0 372,8 NQ CV5

CV23-290 DD Land 443,0 158 -60 569197.2 5930336.0 392,0 NQ CV5

CV23-291 DD Water 169,2 158 -70 571336.7 5931031.4 372,3 NQ CV5

CV23-292 DD Land 389,1 158 -65 568457.4 5930020.9 392,5 NQ CV5

CV23-295 DD Land 362,9 158 -65 568526.0 5929990.0 387,7 NQ CV5

CV23-297 DD Water 194,0 158 -45 571682.5 5931113.0 372,5 NQ CV5

CV23-298 DD Water 440,1 158 -64 570449.3 5930831.3 372,7 NQ CV5

CV23-303 DD Land 290,9 158 -45 568922.1 5930064.4 395,4 NQ CV5

CV23-307 DD Land 357,3 285 -45 569814.2 5930403.6 382,3 NQ CV5

CV23-308 DD Water 171,2 158 -46 571479.7 5931087.4 372,9 NQ CV5

CV23-313 DD Water 371,0 158 -45 570449.7 5930830.8 372,7 NQ CV5

CV23-314 DD Water 359,0 338 -45 571479.2 5931088.9 372,1 NQ CV5

CV23-317 DD Land 431,9 338 -45 568922.9 5930067.3 395,1 NQ CV5

CV23-321 DD Land 252,1 158 -45 569813.6 5930404.2 381,9 NQ CV5

CV23-325 DD Water 238,9 158 -47 571440.8 5931045.2 372,2 NQ CV5

CV23-327 DD Water 386,0 158 -45 570541.7 5930871.4 372,7 NQ CV5

CV23-329 DD Land 277,8 310 -55 569812.8 5930405.2 381,9 NQ CV5

CV23-331 DD Land 423,0 158 -45 568415.4 5929988.0 395,9 NQ CV5

CV23-335 DD Water 263,0 158 -76 571440.5 5931063.1 372,7 NQ CV5

CV23-337 DD Land 427,9 338 -45 569717.2 5930368.0 382,0 NQ CV5

CV23-338 DD Water 176,0 158 -45 570761.8 5930850.3 372,9 NQ CV5

CV23-340 DD Water 212,0 158 -60 571760.9 5931197.6 372,9 NQ CV5

CV23-342 DD Water 212,0 158 -45 570631.7 5930908.8 372,8 NQ CV5

CV23-344 DD Land 530,2 158 -65 568415.3 5929988.4 395,9 NQ CV5

CV23-347 DD Land 230,0 158 -45 569717.7 5930367.4 382,0 NQ CV5

CV23-349 DD Water 133,9 158 -45 571865.8 5931191.5 373,4 NQ CV5

CV23-352 DD Land 227,0 158 -45 569626.0 5930335.2 381,7 NQ CV5

CV23-354 DD Land 296,0 158 -45 569536.2 5930296.9 381,9 NQ CV5

CV23-357 DD Land 328,8 158 -45 568371.0 5929961.8 392,7 NQ CV5

CV23-359 DD Land 251,1 158 -45 569443.3 5930256.2 383,8 NQ CV5

CV23-362 DD Land 356,1 338 -45 571560.3 5931009.3 373,3 NQ CV5

CV23-363 DD Land 218,0 158 -45 569347.1 5930221.6 389,4 NQ CV5

CV23-364 DD Land 401,0 158 -65 568370.8 5929962.2 392,6 NQ CV5

CV24-366 DD Land 489,4 158 -52 570954.3 5931181.8 376,3 NQ CV5

CV24-367 DD Land 459,2 160 -49 571374.2 5931330.7 378,5 NQ CV5

CV24-368 DD Land 493,9 158 -50 569790.2 5930721.4 375,2 NQ CV5

CV24-370 DD Land 511,8 158 -48 570073.6 5930820.6 381,2 NQ CV5

CV24-371 DD Land 561,9 158 -57 571477.3 5931353.1 374,7 NQ CV5

CV24-372 DD Land 487,9 158 -45 570218.9 5930863.1 375,2 NQ CV5

CV24-373 DD Land 479,2 160 -45 569832.6 5930629.6 373,0 NQ CV5

CV24-374 DD Land 470,0 158 -46 570693.3 5931027.8 373,3 NQ CV5

CV24-375 DD Land 302,1 158 -45 569251.7 5930186.6 395,0 NQ CV5

CV24-376 DD Land 583,7 158 -60 570036.0 5930779.8 377,9 NQ CV5

CV24-377 DD Land 451,9 158 -45 569911.5 5930690.1 374,0 NQ CV5

CV24-378 DD Land 493,0 158 -47 571569.3 5931385.6 374,0 NQ CV5

CV24-379 DD Land 613,9 158 -60 570693.4 5931028.3 373,3 NQ CV5

CV24-380 DD Land 559,9 158 -60 570218.9 5930863.3 374,9 NQ CV5

CV24-381 DD Land 302,1 158 -45 569160.9 5930149.9 395,0 NQ CV5

CV24-382 DD Land 506,0 158 -56 569911.6 5930690.5 373,9 NQ CV5

CV24-383A DD Land 308,0 158 -45 569003.7 5930137.6 396,3 NQ CV5

CV24-384 DD Land 545,9 158 -57 569946.9 5930739.3 376,4 NQ CV5

CV24-385 DD Land 382,9 158 -45 569148.4 5930308.3 394,3 NQ CV5

CV24-386 DD Land 552,6 158 -58 571388.7 5931175.9 376,5 NQ CV5

CV24-388 DD Land 515,0 158 -58 571569.1 5931386.1 374,1 NQ CV5

CV24-389 DD Land 388,2 158 -45 569443.3 5930367.7 383,5 NQ CV5

CV24-390 DD Land 620,0 158 -45 570392.4 5930967.3 379,2 NQ CV5

CV24-391 DD Land 341,0 158 -45 569214.2 5930279.5 396,6 NQ CV5

CV24-392 DD Land 633,1 165 -58 571841.1 5931393.0 377,3 NQ CV5

CV24-393 DD Land 462,3 158 -75 569003.4 5930138.0 396,2 NQ CV5

CV24-394 DD Land 575,2 158 -47 571605.9 5931299.3 377,2 NQ CV5

CV24-395 DD Land 296,1 158 -45 569280.1 5930256.9 394,0 NQ CV5

CV24-398 DD Land 431,0 158 -45 569409.3 5930473.0 374,9 NQ CV5

CV24-399 DD Ice 527,0 158 -60 570600.6 5930984.8 372,1 NQ CV5

CV24-400 DD Land 551,0 158 -52 571388.7 5931175.6 376,5 NQ CV5

CV24-401A DD Land 626,1 158 -58 572056.2 5931528.9 373,1 NQ CV5

CV24-402 DD Land 444,4 158 -75 569280.1 5930257.5 393,9 NQ CV5

CV24-403 DD Land 373,9 158 -45 569031.2 5930205.5 393,6 NQ CV5

CV24-404 DD Land 668,2 162 -59 571931.0 5931431.7 377,3 NQ CV5

CV24-405 DD Land 439,9 158 -60 571659.0 5931300.4 378,4 NQ CV5

CV24-407 DD Land 296,0 158 -45 569066.8 5930115.0 394,7 NQ CV5

CV24-408 DD Land 410,0 158 -45 569237.8 5930354.0 389,3 NQ CV5

CV24-409 DD Land 356,1 158 -45 569542.0 5930406.0 383,7 NQ CV5

CV24-410 DD Ice 609,0 158 -47 570507.2 5930955.1 372,0 NQ CV5

CV24-413 DD Ice 431,0 158 -62 570940.7 5931079.8 372,1 NQ CV5

CV24-414 DD Land 425,0 158 -45 569516.5 5930473.0 383,8 NQ CV5

CV24-415A DD Land 576,4 158 -45 571679.3 5931388.3 374,3 NQ CV5

CV24-416 DD Land 334,8 158 -45 569358.6 5930330.1 389,7 NQ CV5

CV24-418 DD Ice 624,4 158 -47 570600.7 5930984.1 372,1 NQ CV5

CV24-419 DD Land 595,9 165 -45 572117.8 5931509.9 372,8 NQ CV5

CV24-422 DD Land 572,8 158 -58 571955.7 5931504.0 373,3 NQ CV5

CV24-423A DD Land 329,0 158 -75 569358.9 5930329.9 389,6 NQ CV5

CV24-424 DD Land 389,0 158 -53 569615.3 5930495.5 378,1 NQ CV5

CV24-426 DD Ice 587,0 158 -45 571004.5 5931058.8 371,9 NQ CV5

CV24-428 DD Ice 543,1 158 -45 570728.4 5930940.4 372,1 NQ CV5

CV24-430 DD Land 361,9 158 -45 569187.9 5930215.3 397,6 NQ CV5

CV24-431 DD Land 352,9 338 -60 569800.9 5930431.0 379,5 NQ CV5

CV24-433 DD Ice 508,9 158 -48 570881.7 5931098.0 372,1 NQ CV5

CV24-434 DD Ice 467,8 158 -60 570507.2 5930955.1 372,0 NQ CV5

CV24-435 DD Land 502,9 158 -60 572117.8 5931509.9 372,8 NQ CV5

CV24-437 DD Land 433,9 158 -55 571679.2 5931388.7 374,3 NQ CV5

CV24-438 DD Ice 408,3 158 -48 571812.0 5931329.7 372,0 NQ CV5

CV24-440 DD Land 438,5 158 -75 569187.5 5930215.9 397,5 NQ CV5

CV24-441 DD Ice 342,2 158 -65 571004.7 5931058.3 372,0 NQ CV5

CV24-442 DD Land 299,1 158 -87 569802.0 5930429.6 379,4 NQ CV5

CV24-443 DD Ice 383,2 158 -45 570818.0 5930984.2 372,0 NQ CV5

CV24-445 DD Ice 295,3 158 -45 571968.9 5931339.0 371,9 NQ CV5

CV24-447 DD Land 308,4 130 -55 571152.3 5931101.1 375,1 NQ CV5

CV24-448 DD Land 341,9 158 -75 569802.0 5930430.0 379,4 NQ CV5

CV24-449 DD Ice 291,8 158 -62 570881.7 5931098.3 372,0 NQ CV5

CV24-450 DD Land 299,0 160 -45 569864.8 5930545.1 373,3 NQ CV5

CV24-451 DD Ice 503,0 158 -45 571771.2 5931288.6 372,0 NQ CV5

CV24-452 DD Land 505,9 145 -50 571679.5 5931388.0 374,3 HQ CV5

CV24-455 DD Ice 379,8 158 -45 570909.9 5931018.4 372,0 NQ CV5

CV24-456 DD Land 456,9 200 -55 570174.5 5930836.0 378,3 NQ CV5

CV24-458 DD Ice 328,0 152 -62 571968.6 5931339.6 371,9 NQ CV5

CV24-460 DD Ice 263,0 158 -45 571650.2 5931198.3 372,0 NQ CV5

CV24-462 DD Land 299,5 158 -45 569773.4 5930503.0 377,2 NQ CV5

CV24-463 DD Land 337,9 158 -45 570612.9 5930686.0 378,8 NQ CV5

CV24-465 DD Ice 325,0 158 -48 571877.8 5931300.2 372,1 NQ CV5

CV24-466 DD Ice 530,3 338 -45 571841.0 5931124.0 372,0 NQ CV5

CV24-467 DD Ice 539,2 158 -45 570782.1 5931075.0 372,3 NQ CV5

CV24-468 DD Ice 461,0 158 -46 571695.3 5931217.0 372,0 NQ CV5

CV24-469 DD Land 409,9 40 -60 571572.0 5930953.4 373,2 NQ CV5

CV24-472 DD Land 355,9 338 -45 570503.6 5930694.8 379,8 NQ CV5

CV24-473 DD Ice 359,0 153 -58 571514.3 5931262.1 371,9 NQ CV5

CV24-474 DD Land 223,9 159 -46 569207.2 5930170.9 396,0 NQ CV5

CV24-475 DD Ice 280,1 158 -45 572062.4 5931376.6 371,9 NQ CV5

CV24-476 DD Land 557,0 154 -55 570170.7 5930834.1 378,4 NQ CV5

CV24-479 DD Land 467,1 16 -55 570355.0 5930476.9 379,2 NQ CV5

CV24-480 DD Land 560,3 158 -65 571994.4 5931554.1 372,2 NQ CV5

CV24-481 DD Land 272,3 157 -46 569311.2 5930294.6 391,0 NQ CV5

CV24-482 DD Ice 305,0 158 -55 572062.4 5931376.0 371,9 NQ CV5

CV24-485 DD Ice 365,0 150 -45 571515.2 5931261.4 371,9 NQ CV5

CV24-486 DD Ice 299,0 156 -45 571551.6 5931169.2 372,0 NQ CV5

CV24-488 DD Land 197,0 160 -45 569373.9 5930278.5 390,3 NQ CV5

CV24-489 DD Land 356,0 158 -45 570204.3 5930636.1 382,0 NQ CV5

CV24-490 DD Ice 314,3 158 -47 572155.1 5931412.9 372,1 NQ CV5

CV24-493 DD Land 218,1 160 -45 569649.4 5930384.4 381,0 NQ CV5

CV24-494 DD Land 439,9 158 -60 570227.9 5930714.7 374,8 NQ CV5

CV24-495 DD Ice 230,3 158 -45 571803.4 5931216.2 372,0 NQ CV5

CV24-496 DD Land 509,0 113 -55 571529.1 5931440.2 390,7 NQ CV5

CV24-500 DD Land 512,1 158 -65 571932.1 5931649.5 378,7 NQ CV5

CV24-501A DD Land 403,2 155 -49 572023.6 5931471.2 374,6 NQ CV5

CV24-502 DD Land 476,5 145 -52 570360.1 5930766.7 374,0 NQ CV5

CV24-503 DD Land 533,1 160 -45 570305.6 5930884.3 372,1 NQ CV5

CV24-504 DD Land 302,4 158 -45 570181.3 5930561.3 385,0 NQ CV5

CV24-505 DD Land 581,0 158 -58 569994.1 5930753.1 376,5 NQ CV5

CV24-509 DD Land 425,4 157 -53 570262.4 5930743.7 373,9 NQ CV5

CV24-512 DD Land 317,0 158 -46 570054.0 5930596.6 376,9 NQ CV5

CV24-514 DD Land 601,3 158 -50 570459.7 5931100.8 378,2 NQ CV5

CV24-515 DD Ice 424,4 160 -58 572240.8 5931602.7 371,8 NQ CV5

CV24-516 DD Land 517,9 170 -45 572564.5 5931732.2 375,0 NQ CV5

CV24-517 DD Land 428,1 152 -56 570402.3 5930773.8 374,1 NQ CV5

CV24-521 DD Land 504,1 158 -45 568928.0 5930328.5 377,9 NQ CV5

CV24-522 DD Land 260,2 159 -45 570073.4 5930544.4 379,3 NQ CV5

CV24-526 DD Land 442,9 158 -45 569994.4 5930752.6 376,4 NQ CV5



CH22-001 CH Land 2,1 342 -7 571342.6 5930847.1 378,4 n/a CV5

CH22-002 CH Land 3,9 165 -31 571340.7 5930846.3 378,5 n/a CV5

CH22-003 CH Land 1,9 346 -6 571377.5 5930850.9 377,9 n/a CV5

CH22-007 CH Land 7,3 340 -30 570151.2 5930541.4 385,3 n/a CV5

CV1-CH01 CH Land 8,0 0 0 571477.3 5931121.0 373,4 n/a CV5

CV1-CH02 CH Land 6,0 0 0 571393.9 5931098.8 381,9 n/a CV5

CV1-CH03 CH Land 11,0 0 0 571381.0 5931103.9 382,2 n/a CV5

CV1-CH04 CH Land 4,0 0 0 571340.5 5931110.5 381,2 n/a CV5

CV1-CH05 CH Land 11,0 0 0 571435.1 5931107.2 380,6 n/a CV5

CV2-CH01 CH Land 4,0 338 0 571299.6 5931156.1 379,6 n/a CV5

CV2-CH02 CH Land 4,0 355 0 571274.9 5931156.7 380,0 n/a CV5

Bohrloch ID Bohrloch-Untergrund Totaletiefe Azimuth Grad Easting Northing Höhe BohrkerngrößePegmatit

Typ (m) (°) (°) (m)

CV22-077 DD Land 209,0 200 -45 564974.5 5927821.5 390,9 NQ CV13

CV22-081 DD Land 50,0 200 -80 564974.4 5927822.2 390,9 NQ CV13

CV22-082 DD Land 186,7 200 -45 565010.2 5927856.7 398,5 NQ CV13

CV22-084 DD Land 247,8 200 -80 565010.3 5927857.6 398,5 NQ CV13

CV22-085 DD Land 201,1 200 -45 565050.0 5927857.9 399,2 NQ CV13

CV22-088 DD Land 185,0 140 -45 565052.8 5927858.4 399,0 NQ CV13

CV22-091 DD Land 200,0 135 -45 565249.5 5928035.3 429,6 NQ CV13

CV22-092 DD Land 260,0 145 -45 565267.4 5928079.4 434,6 NQ CV13

CV22-095 DD Land 58,9 145 -65 565266.9 5928080.0 434,7 NQ CV13

CV22-096 DD Land 218,0 140 -45 565731.7 5928451.9 386,0 NQ CV13

CV22-099 DD Land 248,1 140 -45 565795.5 5928473.1 382,7 NQ CV13

CV22-101 DD Land 245,1 140 -65 565795.1 5928473.5 382,7 NQ CV13

CV22-103 DD Land 269,0 200 -45 564406.1 5927962.1 403,8 NQ CV13

CV22-104 DD Land 68,0 200 -65 564406.1 5927962.5 403,7 NQ CV13

CV23-191 DD Land 308,2 170 -45 565125.9 5928034.9 432,4 NQ CV13

CV23-195 DD Land 308,0 0 -90 565125.7 5928035.6 432,3 NQ CV13

CV23-198 DD Land 98,0 140 -80 565126.2 5928036.0 432,4 NQ CV13

CV23-200 DD Land 250,9 100 -45 565128.0 5928036.2 432,4 NQ CV13

CV23-202 DD Land 302,0 220 -45 565054.8 5927953.3 419,4 NQ CV13

CV23-204 DD Land 262,9 130 -80 565057.6 5927954.3 419,2 NQ CV13

CV23-207 DD Land 278,0 140 -45 565058.1 5927953.0 419,0 NQ CV13

CV23-210 DD Land 272,0 210 -55 564875.9 5927914.8 409,7 NQ CV13

CV23-213 DD Land 209,0 200 -85 564876.6 5927915.3 409,7 NQ CV13

CV23-215 DD Land 215,0 150 -45 564878.4 5927914.4 409,5 NQ CV13

CV23-216 DD Land 209,1 200 -75 564841.1 5927978.0 415,4 NQ CV13

CV23-218 DD Land 254,1 200 -45 564841.3 5927978.6 415,4 NQ CV13

CV23-221 DD Land 218,0 0 -90 564841.4 5927979.0 415,3 NQ CV13

CV23-224 DD Land 308,0 200 -45 564748.9 5928008.0 414,1 NQ CV13

CV23-227 DD Land 237,5 200 -75 564749.1 5928009.1 414,2 NQ CV13

CV23-229 DD Land 254,1 200 -75 564657.3 5928047.4 412,2 NQ CV13

CV23-233 DD Land 179,0 200 -75 564561.0 5928082.7 411,1 NQ CV13

CV23-235 DD Land 203,2 200 -45 564560.9 5928082.2 411,0 NQ CV13

CV23-238 DD Land 176,2 200 -45 564466.0 5928113.6 409,4 NQ CV13

CV23-242 DD Land 161,0 200 -75 564466.5 5928114.2 409,4 NQ CV13

CV23-245A DD Land 142,9 200 -45 564339.9 5928050.1 405,0 NQ CV13

CV23-249 DD Land 224,0 160 -45 564934.8 5927940.8 417,2 NQ CV13

CV23-250 DD Land 116,0 200 -85 564340.5 5928051.4 405,0 NQ CV13

CV23-253 DD Land 161,1 200 -45 564619.1 5927947.5 402,2 NQ CV13

CV23-255 DD Land 131,2 80 -45 564936.2 5927944.4 417,7 NQ CV13

CV23-257 DD Land 161,0 200 -85 564619.4 5927948.4 402,2 NQ CV13

CV23-258 DD Land 296,0 0 -90 564935.3 5927944.3 417,6 NQ CV13

CV23-263 DD Land 86,0 200 -45 564434.5 5928018.3 401,2 NQ CV13

CV23-266 DD Land 127,9 300 -65 565064.9 5928000.9 429,2 NQ CV13

CV23-269 DD Land 83,0 200 -85 564434.9 5928019.4 401,6 NQ CV13

CV23-270 DD Land 119,0 200 -45 564527.9 5927979.6 404,0 NQ CV13

CV23-271 DD Land 149,2 110 -75 565068.5 5927999.1 429,0 NQ CV13

CV23-276 DD Land 182,0 140 -45 565180.4 5928160.3 441,7 NQ CV13

CV23-277 DD Land 287,0 200 -85 564528.6 5927980.6 404,1 NQ CV13

CV23-280 DD Land 209,0 200 -45 565178.1 5928159.7 441,5 NQ CV13

CV23-282 DD Land 184,9 70 -45 565181.4 5928163.8 441,8 NQ CV13

CV23-286 DD Land 95,0 200 -45 564804.5 5927873.3 402,3 NQ CV13

CV23-288 DD Land 314,0 0 -90 565180.8 5928163.4 441,8 NQ CV13

CV23-293 DD Land 133,9 140 -45 565325.0 5928117.9 430,8 NQ CV13

CV23-294 DD Land 170,2 200 -85 564804.9 5927874.2 402,3 NQ CV13

CV23-299 DD Land 113,1 0 -90 565324.1 5928118.8 430,9 NQ CV13

CV23-300 DD Land 146,2 200 -45 564715.7 5927915.2 404,2 NQ CV13

CV23-301 DD Land 113,0 140 -45 565359.3 5928206.8 435,5 NQ CV13

CV23-302 DD Land 125,0 200 -85 564716.3 5927916.3 404,2 NQ CV13

CV23-305 DD Land 149,0 200 -60 564373.9 5928148.8 408,0 NQ CV13

CV23-306 DD Land 209,0 140 -90 565358.6 5928207.5 435,6 NQ CV13

CV23-309 DD Land 79,9 200 -45 564244.9 5928082.6 404,2 NQ CV13

CV23-311 DD Land 421,9 140 -45 565394.5 5928309.7 414,3 NQ CV13

CV23-312 DD Land 149,0 200 -90 564373.8 5928148.9 408,1 NQ CV13

CV23-316 DD Land 164,0 200 -60 564278.9 5928174.3 406,9 NQ CV13

CV23-318 DD Land 98,0 200 -90 564245.2 5928083.3 404,0 NQ CV13

CV23-319 DD Land 149,1 200 -45 564147.1 5928113.7 400,9 NQ CV13

CV23-320 DD Land 176,1 200 -90 564279.1 5928174.7 406,9 NQ CV13

CV23-322 DD Land 404,1 140 -90 565393.9 5928310.4 414,9 NQ CV13

CV23-323 DD Land 143,0 200 -60 564180.4 5928212.8 411,6 NQ CV13

CV23-324 DD Land 197,2 200 -90 564147.4 5928114.3 400,9 NQ CV13

CV23-328 DD Land 432,0 200 -45 564057.2 5928154.3 403,9 NQ CV13

CV23-330 DD Land 215,1 200 -90 564180.7 5928213.2 412,1 NQ CV13

CV23-332 DD Land 427,9 140 -45 565421.2 5928393.4 405,5 NQ CV13

CV23-336 DD Land 149,0 200 -60 564091.2 5928247.1 412,0 NQ CV13

CV23-339 DD Land 158,1 200 -90 564091.5 5928247.4 412,4 NQ CV13

CV23-343 DD Land 194,2 200 -60 564000.8 5928282.3 408,5 NQ CV13

CV23-346 DD Land 164,1 200 -90 564057.4 5928154.8 403,8 NQ CV13

CV23-348 DD Land 386,0 140 -90 565420.9 5928393.8 405,3 NQ CV13

CV23-350 DD Land 104,0 200 -45 563965.0 5928183.6 406,1 NQ CV13

CV23-351 DD Land 164,1 200 -90 564000.9 5928282.6 408,4 NQ CV13

CV23-353 DD Land 137,9 200 -90 563965.1 5928184.3 406,1 NQ CV13

CV23-355 DD Land 245,0 200 -45 563865.2 5928215.9 401,4 NQ CV13

CV23-356 DD Land 180,7 200 -60 563906.9 5928314.1 400,8 NQ CV13

CV23-358 DD Land 311,2 140 -45 565552.3 5928455.0 394,9 NQ CV13

CV23-360 DD Land 140,0 200 -90 563865.5 5928216.7 401,4 NQ CV13

CV23-361 DD Land 208,8 200 -90 563907.1 5928314.9 400,7 NQ CV13

CV23-365 DD Land 322,9 140 -90 565551.9 5928455.4 394,9 NQ CV13

CV24-396 DD Land 357,1 140 -65 565052.7 5928112.1 434,0 NQ CV13

CV24-397 DD Land 428,0 140 -45 565424.4 5928248.6 421,7 NQ CV13

CV24-406 DD Land 128,0 70 -55 565054.1 5928112.6 434,1 NQ CV13

CV24-411 DD Land 356,1 310 -70 565055.0 5928114.7 434,1 NQ CV13

CV24-412 DD Land 348,4 140 -90 565423.8 5928249.4 421,5 NQ CV13

CV24-417 DD Land 196,9 20 -45 565058.0 5928116.1 434,3 NQ CV13

CV24-420 DD Land 305,0 200 -60 564988.6 5928082.2 429,5 NQ CV13

CV24-421 DD Land 475,9 140 -45 565433.9 5928165.4 416,5 NQ CV13

CV24-425 DD Land 209,0 200 -90 564988.8 5928082.7 429,4 NQ CV13

CV24-427 DD Land 331,6 200 -60 564895.7 5928116.7 426,4 NQ CV13

CV24-429 DD Land 515,2 140 -65 565433.8 5928165.9 416,3 NQ CV13

CV24-432 DD Land 278,0 200 -90 564895.9 5928117.1 426,3 NQ CV13

CV24-436 DD Land 220,9 200 -60 564799.1 5928146.2 422,6 NQ CV13

CV24-439 DD Land 326,5 140 -45 565515.1 5928210.6 412,7 NQ CV13

CV24-444 DD Land 248,0 200 -90 564799.0 5928146.2 422,6 NQ CV13

CV24-446 DD Land 286,6 140 -90 565514.5 5928211.3 412,6 NQ CV13

CV24-453 DD Land 160,9 140 -45 565199.0 5927986.7 422,8 NQ CV13

CV24-454 DD Land 209,0 200 -60 564708.5 5928185.6 421,7 NQ CV13

CV24-457 DD Land 143,0 140 -45 565145.6 5927920.0 407,6 NQ CV13

CV24-461 DD Land 345,7 140 -45 565434.8 5928491.5 394,0 NQ CV13

CV24-464 DD Land 262,9 200 -90 564708.7 5928186.2 421,6 NQ CV13

CV24-470 DD Land 281,3 320 -80 565430.9 5928494.3 393,9 NQ CV13

CV24-471 DD Land 212,1 200 -60 564613.7 5928220.3 420,4 NQ CV13

CV24-477 DD Land 332,1 140 -45 565529.8 5928379.0 399,3 NQ CV13

CV24-478 DD Land 248,0 200 -90 564613.9 5928220.6 420,3 NQ CV13

CV24-483 DD Land 185,0 200 -60 564518.5 5928253.3 414,9 NQ CV13

CV24-484 DD Land 263,2 140 -45 565645.4 5928423.4 392,3 NQ CV13

CV24-487 DD Land 308,1 140 -45 565807.6 5928565.2 378,9 NQ CV13

CV24-491 DD Land 248,0 200 -90 564518.7 5928253.8 415,0 NQ CV13

CV24-492 DD Land 290,4 140 -45 565697.4 5928512.1 385,7 NQ CV13

CV24-497 DD Land 230,0 200 -60 564427.0 5928280.4 409,6 NQ CV13

CV24-498 DD Land 218,0 140 -45 565467.1 5928559.6 387,9 NQ CV13

CV24-499 DD Land 176,2 320 -55 565803.9 5928569.8 379,0 NQ CV13

CV24-506 DD Land 218,2 200 -90 564427.3 5928280.9 409,6 NQ CV13

CV24-507 DD Land 187,0 0 -90 565466.6 5928560.1 387,7 NQ CV13

CV24-508 DD Land 152,0 140 -45 565710.4 5928599.6 382,2 NQ CV13

CV24-510 DD Land 239,0 270 -55 565458.5 5928561.1 387,8 NQ CV13

CV24-511 DD Land 200,0 200 -60 564329.6 5928311.9 413,2 NQ CV13

CV24-513 DD Land 171,2 320 -75 565707.2 5928604.4 381,9 NQ CV13

CV24-518 DD Land 199,9 200 -90 564329.8 5928312.3 413,2 NQ CV13

CV24-519 DD Land 248,0 140 -45 565599.7 5928537.4 385,4 NQ CV13

CV24-520 DD Land 243,7 320 -60 565459.7 5928564.3 387,4 NQ CV13

CV24-523 DD Land 203,2 200 -60 564237.2 5928354.7 414,2 NQ CV13

CV24-524 DD Land 209,0 20 -60 565464.9 5928560.5 387,7 NQ CV13

CV24-525 DD Land 161,0 320 -75 565596.8 5928540.8 385,1 NQ CV13



CH22-008 CH Land 3,04 134 -10 565327.4 5927991.9 412,9 n/a CV13

CH22-009 CH Land 3,46 314 -20 565327.4 5927991.9 412,9 n/a CV13

CH22-010 CH Land 5,24 341 -20 565319.8 5927982.1 412,8 n/a CV13

CH22-011 CH Land 1,49 164 -7 565290.2 5927974.0 411,6 n/a CV13

CH22-012 CH Land 5,31 344 -18 565290.2 5927974.0 411,6 n/a CV13

CH22-013 CH Land 2,47 168 -13 565276.5 5927969.0 409,5 n/a CV13

CH22-014 CH Land 2,77 348 -10 565276.5 5927969.0 409,5 n/a CV13

CH22-015 CH Land 1,3 151 -20 565261.4 5927948.5 406,3 n/a CV13

CH22-016 CH Land 0,8 331 -5 565261.4 5927948.5 406,3 n/a CV13

CH22-017 CH Land 13,1 161 -15 565008.4 5927781.9 396,5 n/a CV13

CH22-018 CH Land 1,63 7 -5 564999.3 5927781.8 397,9 n/a CV13

CH22-019 CH Land 8,87 187 -10 564999.3 5927781.8 397,9 n/a CV13

CH22-020 CH Land 3,49 1 -10 564958.2 5927787.0 398,7 n/a CV13

CH22-021 CH Land 3,57 181 -10 564958.2 5927787.0 398,7 n/a CV13

CH22-022 CH Land 8,42 14 -15 564933.1 5927793.5 397,7 n/a CV13

CH22-023 CH Land 2,96 356 -30 564859.2 5927784.0 392,7 n/a CV13

CH22-024 CH Land 5,81 176 -10 564859.2 5927784.0 392,7 n/a CV13

CH22-025 CH Land 4,93 185 -20 563820.5 5928027.6 401,3 n/a CV13

CH22-026 CH Land 9,22 15 -20 563820.5 5928027.6 401,3 n/a CV13

CH22-027 CH Land 3,5 2 -10 564543.7 5927827.8 394,5 n/a CV13

CH22-028 CH Land 1,63 182 -25 564543.7 5927827.8 394,5 n/a CV13

CH22-029 CH Land 3,77 344 -8 564430.7 5927891.8 400,2 n/a CV13

CH22-030 CH Land 1,09 164 -25 564430.7 5927891.8 400,2 n/a CV13

CH22-031 CH Land 3,14 340 -20 564313.4 5927935.4 402,1 n/a CV13

CH22-032 CH Land 1,2 160 -5 564313.4 5927935.4 402,1 n/a CV13

CH22-033 CH Land 1,73 349 -15 564317.7 5927922.5 403,6 n/a CV13

CH22-034 CH Land 1,46 169 -25 564317.7 5927922.5 403,6 n/a CV13

CH22-035 CH Land 1,62 166 -10 564318.2 5927920.4 403,4 n/a CV13

CH22-036 CH Land 9,27 340 -10 564229.2 5927961.3 403,6 n/a CV13

CH22-037 CH Land 4,82 160 -5 564229.2 5927961.3 403,6 n/a CV13

CH23-058 CH Land 6,73 200 -20 564428.8 5927877.0 397,6 n/a CV13

CH23-059 CH Land 16,7 185 -25 564395.4 5927899.8 401,0 n/a CV13

CH23-060 CH Land 5,11 200 -10 564381.8 5927886.9 398,6 n/a CV13

CH23-061 CH Land 13,41 200 -15 564356.1 5927920.0 402,7 n/a CV13

CH23-062 CH Land 14,86 180 -15 565813.8 5928472.6 379,6 n/a CV13

CH23-063 CH Land 8,47 180 -21 565793.4 5928462.2 380,7 n/a CV13

CH23-064 CH Land 13,9 160 -15 565774.8 5928454.4 382,6 n/a CV13

CH23-065 CH Land 27,92 180 -15 565757.6 5928430.0 384,6 n/a CV13

CH23-066 CH Land 11,93 180 -10 565743.4 5928420.7 386,2 n/a CV13

CH23-067 CH Land 4,52 180 -15 565668.3 5928403.0 390,8 n/a CV13

CH23-068 CH Land 6,21 148 -18 565459.7 5928331.7 404,0 n/a CV13

CH23-069 CH Land 6,77 26 -36 565393.2 5928283.7 418,1 n/a CV13

CH23-070 CH Land 3,66 5 -5 565414.5 5928118.5 414,7 n/a CV13

CH23-071 CH Land 6,43 160 -25 565358.5 5928074.7 415,8 n/a CV13

CH24-072 CH Land 1,71 2 -5 563770.0 5928053.0 394,0 n/a CV13

CH24-073 CH Land 6,32 5 -2 563798.0 5928046.0 394,0 n/a CV13

CH24-074 CH Land 5,92 192 0 563809.0 5928065.0 398,0 n/a CV13

CH24-075 CH Land 9,14 193 0 563872.0 5928036.0 390,0 n/a CV13

CH24-076 CH Land 14,98 194 -5 563868.0 5928029.0 397,0 n/a CV13

CH24-077 CH Land 1,82 206 -40 563952.0 5928001.0 385,0 n/a CV13

CH24-078 CH Land 5,62 183 -19 564022.0 5927996.0 384,0 n/a CV13

CH24-079 CH Land 10,98 194 -5 564098.0 5927988.0 401,0 n/a CV13

CH24-080 CH Land 8,9 189 0 564206.0 5927971.0 397,0 n/a CV13

CH24-081 CH Land 6,4 208 -2 564245.0 5927965.0 396,0 n/a CV13

Section 1 - Sampling Techniques and Data



Criteria JORC Code explanation Commentary

Sampling techniques · Nature and quality of sampling (eg cut channels, random · Core sampling protocols meet industry standard practices.

chips, or specific specialized industry standard · Core sampling is guided by lithology as determined during geological logging

measurement tools appropriate to the minerals under (i.e., by a geologist). All pegmatite intervals are sampled in their entirety

investigation, such as down hole gamma sondes, or (half-core), regardless if spodumene mineralization is noted or not (in order

handheld XRF instruments, etc). These examples should not to ensure an unbiased sampling approach) in addition to ~1 to 3 m of sampling

be taken as limiting the broad meaning of into the adjacent host rock (dependent on pegmatite interval length) to

sampling. bookend the sampled pegmatite.

· Include reference to measures taken to ensure sample

representivity and the appropriate calibration of any · The minimum individual core sample length is typically 0.3 to 0.5 m and the

measurement tools or systems maximum sample length is typically 2.0 m. Targeted individual pegmatite sample

used. lengths are 1.0 to 1.5

· Aspects of the determination of mineralization that are m.

Material to the Public · All drill core is oriented to maximum foliation prior to logging and sampling

Report. and is cut with a core saw into half-core pieces, with one half-core collected

· In cases where industry standard work has been done for assay, and the other half-core remaining in the box for reference.

this would be relatively simple (eg reverse circulation

drilling was used to obtain 1 m samples from which 3 kg · Core samples collected from 2021 drill holes were shipped to Activation

was pulverized to produce a 30 g charge for fire assay). Laboratories in Ancaster, ON, for standard sample preparation (code RX1) which

In other cases more explanation may be required, such as included crushing to 80% passing 10 mesh, followed by a 250 g riffle split and

where there is coarse gold that has inherent sampling pulverizing to 95% passing 105 microns. All 2021 core sample pulps were

problems. Unusual commodities or mineralization types (eg analyzed, at the same lab, for multi-element (including lithium) by four-acid

submarine nodules) may warrant disclosure of detailed digestion with ICP-OES finish (package 1F2) and tantalum by INAA (code 5B),

information. with any samples returning >8,000 ppm Li by 1F2 reanalyzed for Li by code 8-4

Acid ICP Assay.



· Core samples collected from 2022 and 2023 drill holes CV22-015 through

CV23-107 were shipped to SGS Canadas laboratory in either Lakefield, ON (vast

majority), Sudbury, ON (CV22-028, 029, 030), or Burnaby, BC (CV22-031, 032,

033, and 034), for standard sample preparation (code PRP89) which included

drying at 105°C, crush to 75% passing 2 mm, riffle split 250 g, and pulverize

85% passing 75 microns. Core samples collected from 2023 drill holes CV23-108

through 365 were shipped to SGS Canadas laboratory in Val-dOr, QC, for

standard sample preparation (code

PRP89).

· Core samples collected from 2024 drill holes were shipped to SGS Canadas

laboratory in Val-dOr, QC, or Radisson, QC, for sample preparation (code

PRP90 special) which included drying at 105°C, crush to 90% passing 2 mm,

riffle split 250 g, and pulverize 85% passing 75 microns.



· All drill core sample pulps from 2022, 2023, and 2024 were shipped by air to

SGS Canadas laboratory in Burnaby, BC, where the samples were homogenized and

subsequently analyzed for multi-element (including Li and Ta) using sodium

peroxide fusion with ICP-AES/MS finish (codes GE_ICP91A50 and

GE_IMS91A50).

· Channel sampling followed best industry practices with a 3 to 5 cm wide,

saw-cut channel completed across the pegmatite outcrop as practical,

perpendicular to the interpreted pegmatite strike. Samples were collected at

~1 m contiguous intervals with the channel bearing noted, and GPS coordinate

collected at the start and end points of the channel.



· All channel samples collected were shipped to SGS Canadas laboratory in

Lakefield, ON, or Val-dOr, QC, for standard preparation. Pulps were analyzed

at SGS Canadas laboratory in either Lakefield, ON, (2017), or Burnaby, BC

(2022, 2023, and 2024), for multi-element (including Li and Ta) using sodium

peroxide fusion with ICP-AES/MS

finish.

Drilling techniques · Drill type (eg core, reverse circulation, open-hole · NQ or HQ size core diamond drilling was completed for all holes. Core was not

hammer, rotary air blast, auger, Bangka, sonic, etc) and oriented. However, downhole OTV-ATV surveys were completed to various depths

details (eg core diameter, triple or standard tube, depth multiple holes to assess overall

of diamond tails, face-sampling bit or other type, structure.

whether core is oriented and if so, by what method, · The quality of the channel sampling allowed the channels to be treated as

etc). horizontal drill holes for the purposes of modelling and resource

estimation.

Drill sample recovery · Method of recording and assessing core and chip sample · All drill core was geotechnically logged following industry standard

recoveries and results practices, and include TCR, RQD, ISRM, and Q-Method (since mid-winter 2023).

assessed. Core recovery is very good and typically exceeds 90%.

· Measures taken to maximize sample recovery and ensure

representative nature of the · Channel samples were not geotechnically logged. Channel recovery was

samples. effectively

· Whether a relationship exists between sample recovery 100%.

and grade and whether sample bias may have occurred due

to preferential loss/gain of fine/coarse

material.

Logging · Whether core and chip samples have been geologically and · Upon receipt at the core shack, all drill core is pieced together, oriented

geotechnically logged to a level of detail to support to maximum foliation, metre marked, geotechnically logged (including

appropriate Mineral Resource estimation, mining studies structure), alteration logged, geologically logged, and sample logged on an

and metallurgical individual sample basis. Core box photos are also collected of all core

studies. drilled, regardless of perceived mineralization. Specific gravity measurements

· Whether logging is qualitative or quantitative in of pegmatite are also collected at systematic intervals for all pegmatite

nature. Core (or costean, channel, etc) drill core using the water immersion method, as well as select host rock drill

photography. core.

· The total length and percentage of the relevant

intersections · Channel samples were geologically logged upon collection on an individual

logged. sample basis.



· The logging is qualitative by nature, and includes estimates of spodumene

grain size, inclusions, and model mineral estimates.



· These logging practices meet or exceed current industry standard practices.

Sub-sampling techniques and · If core, whether cut or sawn and whether quarter, half · Drill core sampling follows industry best practices. Drill core was saw-cut

sample or all core with half-core sent for geochemical analysis and half-core remaining in the

preparation taken. box for reference. The same side of the core was sampled to maintain

· If non-core, whether riffled, tube sampled, rotary representativeness.

split, etc and whether sampled wet or

dry. · Channels were saw-cut with the full channel being sent for analysis at ~1 m

· For all sample types, the nature, quality and sample intervals.

appropriateness of the sample preparation

technique. · Sample sizes are considered appropriate for the material being assayed.

· Quality control procedures adopted for all sub-sampling · A Quality Assurance / Quality Control (QAQC) protocol following industry best

stages to maximize representivity of practices was incorporated into the drill programs and included systematic

samples. insertion of quartz blanks and certified reference materials into sample

· Measures taken to ensure that the sampling is batches, as well as collection of quarter-core duplicates (through hole

representative of the in situ material collected, CV23-190 only), at a rate of approximately 5% each. Additionally, analysis of

including for instance results for field pulp-split and coarse-split (through hole CV23-365 only) sample duplicates

duplicate/second-half were completed to assess analytical precision at different stages of the

sampling. laboratory preparation process, and external (secondary) laboratory pulp-split

· Whether sample sizes are appropriate to the grain size duplicates were prepared at the primary lab for subsequent check analysis and

of the material being validation at a secondary lab (SGS Canada in 2021, and ALS Canada in 2022,

sampled. 2023, and 2024). All protocols employed are considered appropriate for the

sample type and nature of mineralization and are considered the optimal

approach for maintaining representativeness in

sampling.

Quality of assay data and · The nature, quality and appropriateness of the assaying · Core samples collected from 2021 drill holes were shipped to Activation

laboratory and laboratory procedures used and whether the technique Laboratories in Ancaster, ON, for standard sample preparation (code RX1) which

tests is considered partial or included crushing to 80% passing 10 mesh, followed by a 250 g riffle split and

total. pulverizing to 95% passing 105 microns. All 2021 core sample pulps were

· For geophysical tools, spectrometers, handheld XRF analyzed, at the same lab, for multi-element (including lithium) by four-acid

instruments, etc, the parameters used in determining the digestion with ICP-OES finish (package 1F2) and tantalum by INAA (code 5B),

analysis including instrument make and model, reading with any samples returning >8,000 ppm Li by 1F2 reanalyzed for Li by code 8-4

times, calibrations factors applied and their derivation, Acid ICP Assay.

etc.

· Nature of quality control procedures adopted (eg · Core samples collected from 2022 and 2023 drill holes CV22-015 through

standards, blanks, duplicates, external laboratory CV23-107 were shipped to SGS Canadas laboratory in either Lakefield, ON (vast

checks) and whether acceptable levels of accuracy (ie majority), Sudbury, ON (CV22-028, 029, 030), or Burnaby, BC (CV22-031, 032,

lack of bias) and precision have been 033, and 034), for standard sample preparation (code PRP89) which included

established. drying at 105°C, crush to 75% passing 2 mm, riffle split 250 g, and pulverize

85% passing 75 microns. Core samples collected from 2023 drill holes CV23-108

through 365 were shipped to SGS Canadas laboratory in Val-dOr, QC, for

standard sample preparation (code

PRP89).

· Core samples collected from 2024 drill holes were shipped to SGS Canadas

laboratory in Val-dOr, QC, or Radisson, QC, for sample preparation (code

PRP90 special) which included drying at 105°C, crush to 90% passing 2 mm,

riffle split 250 g, and pulverize 85% passing 75

microns.

· All drill core sample pulps from 2022, 2023, and 2024 were shipped by air to

SGS Canadas laboratory in Burnaby, BC, where the samples were homogenized and

subsequently analyzed for multi-element (including Li and Ta) using sodium

peroxide fusion with ICP-AES/MS finish (codes GE_ICP91A50 and

GE_IMS91A50).

· All channel samples collected were shipped to SGS Canadas laboratory in

Lakefield, ON, or Val-dOr, QC, for standard preparation. Pulps were analyzed

at SGS Canadas laboratory in either Lakefield, ON, (2017), or Burnaby, BC

(2022, 2023, and 2024), for multi-element (including Li and Ta) using sodium

peroxide fusion with ICP-AES/MS finish.



· The Company relies on both its internal QAQC protocols (systematic use of

blanks, certified reference materials, and external checks), as well as the

laboratorys internal QAQC.



· All protocols employed are considered appropriate for the sample type and

nature of mineralization and are considered the optimal approach for

maintaining representativeness in

sampling.

Verification of sampling and · The verification of significant intersections by either · Intervals are reviewed and compiled by the VP Exploration and Project

assaying independent or alternative company Managers prior to disclosure, including a review of the Companys internal

personnel. QAQC sample analytical

· The use of twinned holes. data.

· Documentation of primary data, data entry procedures, · No twinned holes were completed, apart from several holes being recollared

data verification, data storage (physical and electronic) with a different core size or due to premature loss of a hole due to

protocols. conditions.

· Discuss any adjustment to assay data.

· Data capture utilizes MX Deposit software whereby core logging data is

entered directly into the software for storage, including direct import of

laboratory analytical certificates as they are received. The Company employs

various on-site and post QAQC protocols to ensure data integrity and accuracy.



· Adjustments to data include reporting lithium and tantalum in their oxide

forms, as it is reported in elemental form in the assay certificates. Formulas

used are Li2O = Li x 2.153, and Ta2O5 = Ta x

1.221.

Location of data points · Accuracy and quality of surveys used to locate drill · Each drill hole collar and channel end points have been surveyed with a RTK

holes (collar and down-hole surveys), trenches, mine Topcon GR-5 or RTK Trimble Zephyr 3, except for a minor number of channels.

workings and other locations used in Mineral Resource

estimation. · The coordinate system used is UTM NAD83 Zone 18.

· Specification of the grid system used. · The Company completed a property-wide LiDAR and orthophoto survey in August

· Quality and adequacy of topographic control. 2022, which provides high-quality topographic

control.

· The quality and accuracy of the topographic controls are considered adequate

for advanced stage exploration and development, including Mineral Resource

estimation.

Data spacing and distribution· Data spacing for reporting of Exploration Results. · At CV5, drill hole collar spacing is dominantly grid based. Several collars

· Whether the data spacing and distribution is sufficient are typically completed from the same pad at varied orientations targeting

to establish the degree of geological and grade pegmatite pierce points of ~50 to 100 m

continuity appropriate for the Mineral Resource and Ore spacing.

Reserve estimation procedure(s) and classifications · At CV13, drill hole spacing is a combination of grid based (at ~100 spacing)

applied. and fan based with multiple holes collared from the same pad. Therefore,

· Whether sample compositing has been applied. collar locations and hole orientations may vary widely, which reflect the

varied orientation of the pegmatite body along strike.



· Based on the nature of the mineralization and continuity in geological

modelling, the drill hole spacing is sufficient to support a Mineral Resource

Estimate.



· Core sample lengths typically range from 0.5 to 2.0 m and average ~1.0 to 1.5

m. Sampling is continuous within all pegmatite encountered in the drill hole.



· Core samples are not composited upon collection or for analysis.

Orientation of data in · Whether the orientation of sampling achieves unbiased · No sampling bias is anticipated based on structure within the mineralized

relation to geological sampling of possible structures and the extent to which body.

structure this is known, considering the deposit

type. · The principal mineralized bodies are relatively undeformed and very

· If the relationship between the drilling orientation and competent, although have some meaningful structural control.

the orientation of key mineralized structures is

considered to have introduced a sampling bias, this · At CV5, the principal mineralized body and adjacent lenses are steeply

should be assessed and reported if dipping resulting in oblique angles of intersection with true widths varying

material. based on drill hole angle and orientation of pegmatite at that particular

intersection point. i.e., the dip of the mineralized pegmatite body has

variations in a vertical sense and along strike, so the true widths are not

always apparent until several holes have been drilled (at the appropriate

spacing) in any particular

drill-fence.

· At CV13, the principal pegmatite body has a shallow varied strike and

northerly

dip.

Sample security · The measures taken to ensure sample security. · Samples were collected by Company staff or its consultants following project

specific protocols governing sample collection and handling. Core samples were

bagged, placed in large supersacs for added security, palleted, and shipped by

third party transport, or directly by representatives of the Company, to the

designated sample preparation laboratory (Ancaster, ON, in 2021, Sudbury, ON,

Burnaby, BC, and Lakefield, ON, in 2022, Lakefield, ON, in 2023, Val-dOr, QC,

in 2023 and 2024, and Radisson in 2024) being tracked during shipment along

with chain of custody documents. Upon arrival at the laboratory, the samples

were cross-referenced with the shipping manifest to confirm all samples were

accounted for. At the laboratory, sample bags were evaluated for tampering. On

several occasions in 2022, SGS Canada shipped samples to a different SGS

Canada facility for preparation than was intended by the Company (Sudbury, ON,

and Burnaby, BC, in 2022).



Audits or reviews · The results of any audits or reviews of sampling · A review of the sample procedures for the Companys 2021 fall drill program

techniques and (CF21-001 to 004) and 2022 winter drill program (CV22-015 to 034) was

data. completed by an Independent Competent Person and deemed adequate and

acceptable to industry best practices (discussed in a technical report titled

NI 43-101 Technical Report on the Corvette Property, Quebec, Canada, by Alex

Knox, M.Sc., P.Geol., Issue Date of June 27th,

2022.)

· A review of the sample procedures through the Companys 2023 winter drill

program (through CV23-190) was completed by an independent Competent Person

with respect to the CV5 Pegmatites maiden Mineral Resource Estimate and

deemed adequate and acceptable to industry best practices (discussed in a

technical report titled " NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource

Estimate for the CV5 Pegmatite, Corvette Property" by Todd McCracken, P.Geo.,

of BBA Engineering Ltd., and Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., of Primero Group

Americas Inc., Effective Date of June 25, 2023, and Issue Date of September 8,

2023.

· Additionally, the Company continually reviews and evaluates its procedures in

order to optimize and ensure compliance at all levels of sample data

collection and

handling.

Criteria JORC Code explanation Commentary

Mineral tenement and land · Type, reference name/number, location and ownership · The Shaakichiuwaanaan Property is comprised of 463 CDC claims located in the

tenure including agreements or material issues with third James Bay Region of Quebec. All claims are registered 100% in the name of

status parties such as joint ventures, partnerships, overriding Lithium Innova Inc., a wholly owned subsidiary of Patriot Battery Metals Inc.

royalties, native title interests, historical sites,

wilderness or national park and environmental · The northern border of the Propertys primary claim grouping is located

settings. within approximately 6 km to the south of the Trans-Taiga Road and powerline

· The security of the tenure held at the time of reporting infrastructure corridor. The CV5 Spodumene Pegmatite is situated approximately

along with any known impediments to obtaining a licence 13.5 km south of the regional and allweather Trans-Taiga Road and powerline

to operate in the infrastructure corridor, and is accessible year-round by an all-season road.

area. The CV13 Spodumene Pegmatite is located approximately 3 km west-southwest of

CV5.

· The Company holds 100% interest in the Property subject to various royalty

obligations depending on original acquisition agreements. DG Resources

Management holds a 2% NSR (no buyback) on 76 claims, D.B.A. Canadian Mining

House holds a 2% NSR on 50 claims (half buyback for $2M), Osisko Gold

Royalties holds a sliding scale NSR of 1.5-3.5% on precious metals, and 2% on

all other products, over 111 claims, and Azimut Exploration holds a 2% NSR on

39 claims.



· The Property does not overlap any atypically sensitive environmental areas or

parks, or historical sites to the knowledge of the Company. There are no known

hinderances to operating at the Property, apart from the goose harvesting

season (typically mid-April to mid-May) where the communities request

helicopter flying not be completed, and potentially wildfires depending on the

season, scale, and location.



· Claim expiry dates range from February 2025 to November 2026.

Exploration done by other · Acknowledgment and appraisal of exploration by other · No core assay results from other parties are disclosed herein.

parties parties. · The most recent independent Property review was a technical report titled NI

43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the CV5 Pegmatite,

Corvette Property, James Bay Region, Québec, Canada, by Todd McCracken,

P.Geo., of BBA Engineering Ltd., and Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., of

Primero Group Americas Inc., Effective Date of June 25, 2023, and Issue Date

of September 8,

2023.

Geology · Deposit type, geological setting and style of · The Property overlies a large portion of the Lac Guyer Greenstone Belt,

mineralization. considered part of the larger La Grande River Greenstone Belt, and is

dominated by volcanic rocks metamorphosed to amphibolite facies. Rocks of the

Guyer Group (amphibolite, iron formation, intermediate to mafic volcanics,

peridotite, pyroxenite, komatiite, as well as felsic volcanics) predominantly

underly the Property. The amphibolite rocks that trend east-west (generally

steeply south dipping) through this region are bordered to the north by the

Magin Formation (conglomerate and wacke) and to the south by an assemblage of

tonalite, granodiorite, and diorite, in addition to metasediments of the

Marbot Group (conglomerate, wacke) in the areas proximal to the CV5 Spodumene

Pegmatite. Several regional-scale Proterozoic gabbroic dykes also cut through

portions of the Property (Lac Spirt Dykes, Senneterre Dykes). The lithium

pegmatites on the Property are hosted predominantly within amphibolites,

metasediments, and to a lesser extent ultramafic rocks.



· The geological setting is prospective for gold, silver, base metals, platinum

group elements, and lithium over several different deposit styles including

orogenic gold (Au), volcanogenic massive sulfide (Cu, Au, Ag),

komatiite-ultramafic (Au, Ag, PGE, Ni, Cu, Co), and pegmatite (Li, Ta).



· Exploration of the Property has outlined three primary mineral exploration

trends crossing dominantly east-west over large portions of the Property -

Golden Trend (gold), Maven Trend (copper, gold, silver), and CV Trend

(lithium, tantalum). The CV5 and CV13 spodumene pegmatites are situated within

the CV Trend. Lithium mineralization at the Property, including at CV5 and

CV13 is observed to occur within quartz-feldspar pegmatite, which may be

exposed at surface as high relief whale-back landforms. The pegmatite is

often very coarse-grained and off-white in appearance, with darker sections

commonly composed of mica and smoky quartz, and occasional tourmaline.



· The lithium pegmatites at Property are categorized as LCT Pegmatites. Core

assays and ongoing mineralogical studies, coupled with field mineral

identification and assays, indicate spodumene as the dominant lithium-bearing

mineral on the Property, with no significant petalite, lepidolite,

lithium-phosphate minerals, or apatite present. The pegmatites also carry

significant tantalum values with tantalite indicated to be the mineral

phase.

Drill hole Information · A summary of all information material to the · Drill hole attribute information is included in a table herein.

understanding of the exploration results including a · Pegmatite intersections of <2 m are not typically presented as they are

tabulation of the following information for all Material considered insignificant.

drill

holes:

o easting and northing of the drill hole collar

o elevation or RL (Reduced Level - elevation above sea

level in metres) of the drill hole

collar

o dip and azimuth of the hole

o down hole length and interception depth

o hole length.

· If the exclusion of this information is justified on the

basis that the information is not Material and this

exclusion does not detract from the understanding of the

report, the Competent Person should clearly explain why

this is the

case.

Data aggregation methods · In reporting Exploration Results, weighting averaging · Length weighted averages were used to calculate grade over width.

techniques, maximum and/or minimum grade truncations (eg · No specific grade cap or cut-off was used during grade width calculations.

cutting of high grades) and cut-off grades are usually The lithium and tantalum length weighted average grade of the entire pegmatite

Material and should be interval is calculated for all pegmatite intervals over 2 m core length, as

stated. well as higher grade zones at the discretion of the geologist. Pegmatites have

· Where aggregate intercepts incorporate short lengths of inconsistent mineralization by nature, resulting in some intervals having a

high grade results and longer lengths of low grade small number of poorly mineralized samples included in the calculation.

results, the procedure used for such aggregation should Non-pegmatite internal dilution is limited to typically <3 m where relevant

be stated and some typical examples of such aggregations and intervals indicated when assays are

should be shown in reported.

detail. · No metal equivalents have been reported.

· The assumptions used for any reporting of metal

equivalent values should be clearly

stated.

Relationship between · These relationships are particularly important in the · At CV5, geological modelling is ongoing on a hole-by-hole basis and as assays

mineralization widths and reporting of Exploration are received. However, current interpretation supports a principal, large

intercept Results. pegmatite body of near vertical to steeply dipping orientation, flanked by

lengths · If the geometry of the mineralization with respect to several subordinate pegmatite lenses (collectively, the CV5 Spodumene

the drill hole angle is known, its nature should be Pegmatite).

reported. · At CV13, geological modelling is ongoing on a hole-by-hole basis and as

· If it is not known and only the down hole lengths are assays are received. However, current interpretation supports a series of

reported, there should be a clear statement to this flat-lying to moderately dipping (northerly), sub-parallel trending spodumene

effect (eg down hole length, true width not pegmatite bodies, of which three appear to dominate (collectively, the CV13

known). Spodumene

Pegmatite).

· All reported widths are core length. True widths are not calculated for each

hole due to the relatively wide drill spacing at this stage of delineation and

the typical irregular nature of pegmatite, as well as the varied drill hole

orientations. As such, true widths may vary widely from hole to hole.



Diagrams · Appropriate maps and sections (with scales) and · Please refer to the figures included herein as well as those posted on the

tabulations of intercepts should be included for any Companys

significant discovery being reported These should website.

include, but not be limited to a plan view of drill hole

collar locations and appropriate sectional

views.

Balanced reporting · Where comprehensive reporting of all Exploration Results · Please refer to the table(s) included herein as well as those posted on the

is not practicable, representative reporting of both low Companys website.

and high grades and/or widths should be practiced to

avoid misleading reporting of Exploration · Results for pegmatite intervals <2 m are not reported as they are considered

Results. insignificant.



Other substantive · Other exploration data, if meaningful and material, · The Company is currently completing site environmental work over the CV5 and

exploration should be reported including (but not limited to): CV13 pegmatite area. No endangered flora or fauna have been documented over

data geological observations; geophysical survey results; the Property to date, and several sites have been identified as potentially

geochemical survey results; bulk samples - size and suitable for mine infrastructure.

method of treatment; metallurgical test results; bulk

density, groundwater, geotechnical and rock · The Company has completed a bathymetric survey over the shallow glacial lake

characteristics; potential deleterious or contaminating which overlies a portion of the CV5 Spodumene Pegmatite. The lake depth ranges

substances. from <2 m to approximately 18 m, although the majority of the CV5 Spodumene

Pegmatite, as delineated to date, is overlain by typically <2 to 10 m of

water.



· The Company has completed preliminary metallurgical testing comprised of HLS

and magnetic testing, which has produced 6+% Li2O spodumene concentrates at

>70% recovery on both CV5 and CV13 pegmatite material, indicating DMS as a

viable primary process approach, and that both CV5 and CV13 could potentially

feed the same process plant. A DMS test on CV5 Spodumene Pegmatite material

returned a spodumene concentrate grading 5.8% Li2O at 79% recovery, strongly

indicating potential for a DMS only operation to be

applicable.

· Various mandates required for advancing the Project towards economic studies

have been initiated, including but not limited to, environmental baseline,

metallurgy, geomechanics, hydrogeology, hydrology, stakeholder engagement,

geochemical characterization, as well as transportation and logistical

studies.

Further work · The nature and scale of planned further work (eg tests · The Company intends to continue drilling the pegmatites of the Property,

for lateral extensions or depth extensions or large-scale focused on completion of the infill drill program at the CV5 Pegmatite as well

step-out as testing for extensions along strike, up dip, and down dip where

drilling). mineralization remains open. The Company also anticipates further drilling at

· Diagrams clearly highlighting the areas of possible the CV13 Pegmatite and the CV9 Pegmatite.

extensions, including the main geological interpretations

and future drilling areas, provided this information is

not commercially

sensitive.

Criteria JORC Code explanation Commentary

Database integrity · Measures taken to ensure that data has not been · Data capture utilizes MX Deposit database software whereby core logging data

corrupted by, for example, transcription or keying is entered directly into the software for storage, including direct import of

errors, between its initial collection and its use for laboratory analytical certificates as they are received. Collar and downhole

Mineral Resource estimation deviation surveys are also validated and stored in MX Deposit database

purposes. software. The Company employs various on-site and post initial QAQC protocols

· Data validation procedures used. to ensure data integrity and

accuracy.

· Drill hole collar points were validated against LiDAR topographic data.

· The drill hole database was further validated by the independent Competent

Person for the Mineral Resource Estimate, including missing sample intervals,

overlapping intervals, and various missing data (survey, collar coordinates,

assays, rock type,

etc.)

· All the analytical certificates since the 2023 MRE were validate against the

assays present in the database for Li and

Ta.

· No significant errors in the database were discovered. The database is

considered validated and of high quality, and therefore sufficient to support

the Mineral Resource Estimate.



Site visits · Comment on any site visits undertaken by the Competent · Todd McCracken (Competent Person) of BBA Engineering Ltd., completed site

Person and the outcome of those visits to the Property from April 7 to 11, 2023, and June 4 to 7,

visits. 2024.

· If no site visits have been undertaken indicate why this · Core from various drill holes from CV5 and CV13 from the 2023 and 2024 drill

is the program was viewed and core processing protocols reviewed with site

case. geologists. Drilling was active during the 2023 site

visit.

· Several of the CV5 and CV13 pegmatite outcrops were visited, and various

collar locations were visited and GPS coordinates checked against the

database.

· Pulp samples were collected for check analysis from holes selected by the

Competent Person.



· No significant issues were found with the protocols practiced on site. The

Competent Person considers the QAQC and procedures adopted by the Company to

be of a high standard.





Geological interpretation · Confidence in (or conversely, the uncertainty of) the · The CV5 and CV13 geological models were built in Leapfrog Geo using MX

geological interpretation of the mineral Deposit database, through an iterative and interpretive process by Project

deposit. Geologists and VP Exploration, and validated by the Competent Person.

· Nature of the data used and of any assumptions made.

· The effect, if any, of alternative interpretations on · The CV5 Pegmatite was geologically modelled as an intrusive for the principal

Mineral Resource pegmatite body (1), and as a vein for adjacent lenses (8). The CV13 Pegmatite

estimation. was geological modelled as veins for all of its lenses.

· The use of geology in guiding and controlling Mineral

Resource · A combination of implicit and explicit modelling methods was used, defined by

estimation. geologically logged drill intersections, channel samples, and outcrop mapping,

· The factors affecting continuity both of grade and with external geological controls, including measured contact orientations,

geology. cross-sectional polylines, and surface polyline controls to ensure the model

follows geological interpretation, validation, and reasonable extensions along

trend and

dip.

· The CV5 geological models principal pegmatite was further geochemically

domain modelled using rock types and

assays.

· The geological interpretation of both the CV5 and CV13 geological models are

robust. Alternative interpretations are unlikely to materially alter the

Mineral Resource Estimate.



· Drilling density is the primary factor in assessing the interpreted

continuity of both grade and geology. The current drill density is sufficient

to support the Mineral Resource Estimate. The controlling factors on

mineralization are not fully understood but meaningful structural control is

interpreted.



Dimensions · The extent and variability of the Mineral Resource · The CV5 portion of the Shaakichiuwaanaan Mineral Resource Estimate includes

expressed as length (along strike or otherwise), plan multiple individual spodumene pegmatite dykes that have been modelled.

width, and depth below surface to the upper and lower However, approximately two-thirds of the overall Shaakichiuwaanaan Mineral

limits of the Mineral Resource, and vast majority of the CV5 Mineral Resource component, is hosted

Resource. within a single, large, principal pegmatite dyke, which is flanked on both

sides by multiple, subordinate, sub-parallel trending dykes. The principal

dyke at CV5 is geologically modelled to extend continuously over a lateral

distance of at least 4.6 km and remains open along strike at both ends and to

depth along a large portion of its length. The width of the currently known

mineralized corridor at CV5 is approximately 500 m, with spodumene pegmatite

intersected as deep as 450 m vertical depth from surface. The pegmatite dykes

at CV5 trend south-southwest (approximately 250°/070° RHR), and therefore dip

northerly, which is opposite to the host amphibolites, metasediments, and

ultramafics which steeply dip southerly. The principal dyke ranges from <10 m

to >125 m in true width, and may pinch and swell aggressively along strike, as

well as up and down dip. It is primarily the thickest at near-surface to

moderate depths (<225 m), forming a relatively bulbous, elongated shape, which

may flair to surface and to depth variably along its

length.

· The CV13 portion of the Shaakichiuwaanaan Mineral Resource Estimate includes

multiple individual spodumene pegmatite dykes that have been modelled, with

three appearing to be dominant. The pegmatite bodies are coincident with the

apex of a regional structural flexure where the west arm trends ~290° and the

east arm at ~230°. Drilling to date indicates the east arm includes

significantly more pegmatite stacking compared to the west, and also carries a

significant amount of the overall CV13 Pegmatite tonnage and grade,

highlighted by the high-grade Vega

Zone.

Estimation and modelling · The nature and appropriateness of the estimation · Compositing was done every 1.0 m. Unsampled intervals were assigned a grade

techniques technique(s) applied and key assumptions, including of 0.0005% Li and 0.25 ppm Ta. Capping was done after compositing. Based on

treatment of extreme grade values, domaining, the statistical analysis capping varies by lithological

interpolation parameters and maximum distance of domain.

extrapolation from data points. If a computer assisted · On CV5, the spodumene-rich domain within the CV5 principal pegmatite, no

estimation method was chosen include a description of capping was required for Li2O but Ta2O5 was capped at 3,000 ppm. For the

computer software and parameters feldspar-rich domain within the CV5 principal pegmatite, a capping of 3.5%

used. Li2O and 1,500 ppm Ta2O5 was applied. For the parallel dykes a capping of 5%

· The availability of check estimates, previous estimates Li2O and 1,200 ppm Ta2O5 was

and/or mine production records and whether the Mineral applied.

Resource estimate takes appropriate account of such · For CV13 zones, it was determined that no capping was required for Li2O, but

data. Ta2O5 was capped at 1,500

· The assumptions made regarding recovery of by-products. ppm.

· Estimation of deleterious elements or other non-grade · Variography was done both in Leapfrog Edge and Supervisor. For Li2O, a

variables of economic significance (eg sulphur for acid well-structured variogram model was obtained for the CV5 principal pegmatites

mine drainage spodumene-rich domain. For the CV5 principal pegmatite, both domains

characterisation). (spodumene-rich and feldspar-rich domains) were estimated using ordinary

· In the case of block model interpolation, the block size kriging (OK), using Leapfrog Edge. For Ta2O5, the spodumene-rich domain and

in relation to the average sample spacing and the search the feldspar-rich domain within CV5 principal pegmatite did not yield

employed. well-structured variograms. Therefore, Ta2O5 was estimated using Inverse

· Any assumptions behind modelling of selective mining Distance Squared (ID2). The remaining pegmatite dykes (8) domains at CV5 did

units. not yield well-structured variograms for either Li2O and Ta2O5 and therefore

· Any assumptions about correlation between variables. were estimated using Inverse Distance Squared (ID2), also using Leapfrog

· Description of how the geological interpretation was Edge.

used to control the resource · At CV5, three (3) orientated search ellipsoids were used to select data and

estimates. interpolate Li2O and Ta2O5 grades in successively less restrictive passes. The

· Discussion of basis for using or not using grade cutting ellipse sizes and anisotropies were based on the variography, drillhole

or spacing, and pegmatite geometry. The ellipsoids were 100 m x 50 m x 30 m, 200

capping. m x 100 m x 60 m, and 400 m x 200 m x 120 m. For the first pass interpolation

· The process of validation, the checking process used, a minimum of five (5) composites and a maximum of twelve (12) composites with

the comparison of model data to drill hole data, and use a minimum of two (2) holes were needed to interpolate. For the second and

of reconciliation data if third pass a minimum of three (3) composites with a maximum of twelve (12)

available. without a minimum per hole was used. Variable search ellipse orientations

(dynamic anisotropy) were used to interpolate for the eight (8) parallel

dykes. Spatial anisotropy of the dykes is respected during estimation using

Leapfrog Edges Variable Orientation tool. The search ellipse follows the

trend of the central reference plane of each

dyke.

· At CV13, variography analysis did not yield a well-structured variogram. On

CV13, Li2O and Ta2O5 were estimated using Inverse Distance Squared (ID2) in

Leapfrog

Edge.

· Three (3) orientated search ellipsoids were used to select data and

interpolate Li2O and Ta2O5 grades in successively less restrictive passes. The

ellipse sizes and anisotropies were based on the variography, drillhole

spacing, and pegmatite geometry. The ellipsoids were 80 m x 60 m x 10 m, 160 m

x 120 m x 20 m, and 320 m x 240 m x 40 m. For the first pass interpolation a

minimum of five (5) composites and a maximum of twelve (12) composites with a

minimum of two (2) holes were needed to interpolate. For the second and third

pass a minimum of three (3) composites with a maximum of twelve (12) without a

minimum per hole was used. Variable search ellipse orientations (dynamic

anisotropy) were used to interpolate the dykes. Spatial anisotropy of the

dykes is respected during estimation using Leapfrog Edges Variable

Orientation tool. The search ellipse follows the trend of the central

reference plane of each dyke.



· Parent cells of 10 m x 5 m x 5 m, subblocked four (4) times in each direction

(for minimum subcells of 2.5 m in x, 1.25 m in y, and 1.25 m in z were used.

Subblocks are triggered by the geological model. Li2O and Ta2O5 grades are

estimated on the parent cells and automatically populated to

subblocks.

· The block model is rotated around the Z axis (Leapfrog 340°).

· Hard boundaries between all the pegmatite domains were used for all Li2O and

Ta2O5 estimates.



· Validation of the block model was performed using Swath Plots, nearest

neighbours grade estimates, global means comparisons, and by visual inspection

in 3D and along plan views and

cross-sections.



Moisture · Whether the tonnages are estimated on a dry basis or · Tonnages are reported on a dry basis.

with natural moisture, and the method of determination of

the moisture

content.

Cut-off parameters · The basis of the adopted cut-off grade(s) or quality · Open pit adopted cut-off grade is 0.40% Li2O and determined based on

parameters operational cost estimates, primarily through benchmarking and an internal

applied. trade-off study, for mining ($5.47/t mined for minable resource, waste or

overburden, processing ($14.17/t milled), tailings management ($2.62/t

milled), G&A ($20.41/t milled), and concentrate transport costs ($287/t mine

site to Becancour, QC). Process recovery assumed a Dense Media Separation

(DMS) only operation at approximately 70% overall recovery based on processing

recovery formula of Recovery% = 75% × (1-e^(-1.995(Li2OFeedGrade%) ) )into

a 5.5% Li2O spodumene concentrate. A spodumene concentrate price of US $1,500

was assumed with USD/CAD exchange rate of 0.76. A royalty of 2% was

applied.

· Underground adopted cut-off grade for CV5 is 0.60% Li2O and determined based

on the same parameters than the open pit with the addition of the underground

mining cost estimated at 62.95$/t considering a long hole transverse mining

method.

· Underground adopted cut-off grade for CV13 is 0.80% Li2O and determined based

on the same parameters than the open pit with the addition of the underground

mining cost estimated at 100$/t considering a mining method that will be

aligned with the shallow dip

lenses.

Mining factors or assumptions· Assumptions made regarding possible mining methods, · Open-pit mining method is assumed with an overall pit slope ranging from 45°

minimum mining dimensions and internal (or, if to 53° considering various sectors, single and double

applicable, external) mining dilution. It is always bench.

necessary as part of the process of determining · No dilution or mining recovery has been considered.

reasonable prospects for eventual economic extraction to · Underground mining method considered is long hole for CV5. Stope size

consider potential mining methods, but the assumptions considered are vertical 30 m in height, 15 m in width and a minimum of 3 m in

made regarding mining methods and parameters when thickness.

estimating Mineral Resources may not always be rigorous. · The mining method for CV13 has not been determined but the mining cost used

Where this is the case, this should be reported with an is higher considering the shallow dip of the lenses in CV13. Stope dimensions

explanation of the basis of the mining assumptions considered are horizontal considering length of 15 m, 7.5 m in width and a

made. minimum height of 3

m.

· The Mineral Resources are reported as in-situ tonnes and grade.

Metallurgical factors or · The basis for assumptions or predictions regarding · The processing assumptions are based on HLS and magnetic testing, which has

assumptions metallurgical amenability. It is always necessary as part produced 6+% Li2O spodumene concentrates at >70% recovery on drill core

of the process of determining reasonable prospects for samples from both the CV5 and CV13 pegmatites and indicate DMS as a viable

eventual economic extraction to consider potential primary process approach for both CV5 and CV13. This is supported by a

metallurgical methods, but the assumptions regarding subsequent DMS test on CV5 drill core, which returned a spodumene concentrate

metallurgical treatment processes and parameters made grading 5.8% Li2O at 79%

when reporting Mineral Resources may not always be recovery.

rigorous. Where this is the case, this should be reported · For the Mineral Resource conceptual mining shapes, based on a grade versus

with an explanation of the basis of the metallurgical recovery curve of the test work completed to date, an average recovery of

assumptions approximately 70% to produce a 5.5% Li2O spodumene concentrate was

made. used

Environmental factors or · Assumptions made regarding possible waste and process · The Projects CV5 Pegmatite is in the early stages of economic evaluation.

assumptions residue disposal options. It is always necessary as part · A conventional tailings management facility and no material adverse

of the process of determining reasonable prospects for environmental impediments are assumed.

eventual economic extraction to consider the potential

environmental impacts of the mining and processing · No environmental assessment has been completed for the Project. However, a

operation. While at this stage the determination of Project Description has been submitted to relevant environmental regulator.

potential environmental impacts, particularly for a

greenfields project, may not always be well advanced, the

status of early consideration of these potential

environmental impacts should be reported. Where these

aspects have not been considered this should be reported

with an explanation of the environmental assumptions

made.

Bulk density · Whether assumed or determined. If assumed, the basis for · Density of the pegmatite was estimated using a linear regression function

the assumptions. If determined, the method used, whether derived from SG field measurements (1 sample every ~4.5 m) and Li2O grade. The

wet or dry, the frequency of the measurements, the regression function (SG= 0.0688 x Li2O% + 2.625) was used for all pegmatite

nature, size and representativeness of the blocks. Non-pegmatite blocks were assigned a fixed SG based on the field

samples. measurement median value (diabase = 2.94, amphibolite group = 2.98,

· The bulk density for bulk material must have been metasediment 2.76, wacke = 2.71, ultramafic = 2.95, overburden =

measured by methods that adequately account for void 2.00).

spaces (vugs, porosity, etc), moisture and differences

between rock and alteration zones within the

deposit.

· Discuss assumptions for bulk density estimates used in

the evaluation process of the different

materials.

Classification · The basis for the classification of the Mineral · The Shaakichiuwaanaan resource classification is in accordance with the JORC

Resources into varying confidence 2012 reporting guidelines. All reported Mineral Resources have reasonable

categories. prospects for eventual economic extraction. All reported Mineral Resources

· Whether appropriate account has been taken of all have been constrained by conceptual open-pit or underground mineable shapes to

relevant factors (ie relative confidence in tonnage/grade demonstrate reasonable prospects for eventual economic extraction (RPEEE).

estimations, reliability of input data, confidence in

continuity of geology and metal values, quality, quantity · Blocks were classified as Indicated when 1.) demonstrated geological

and distribution of the continuity and minimum thickness of 2 m, 2.) the drill spacing was 70 m or

data). lower and meeting the minimum estimation criteria parameters, and 3.) grade

· Whether the result appropriately reflects the Competent continuity at the reported cut-off grade. Blocks were classified Inferred when

Persons view of the drill spacing was between 70 m and 140 m and meeting the minimum estimation

deposit. criteria parameters. Geological continuity and a minimum thickness of 2 m were

also mandatory. There are no measured classified blocks. Pegmatite dykes or

extension with lower level of information / confidence were also not

classified.

· Classification shapes are created around contiguous blocks at the stated

criteria with consideration for the selected mining

method.

· The classification of the Mineral Resource Estimate is appropriate and

reflects the view of Competent Person (Todd

McCracken).



Audits or reviews · The results of any audits or reviews of Mineral Resource · The mineral resource estimate has been reviewed internally by BBA Engineering

estimates. Ltd. as part of its regular internal review process.



· There has been no external audit of the Mineral Resource Estimate.

Discussion of relative · Where appropriate a statement of the relative accuracy · The Competent Person is of the opinion that the Mineral Resource for the CV5

accuracy/ and confidence level in the Mineral Resource estimate and CV13 spodumene pegmatites (collectively, the Shaakichiuwaanaan Mineral

confidence using an approach or procedure deemed appropriate by the Resource) appropriately consider modifying factors and have been estimated

Competent Person. For example, the application of using industry best

statistical or geostatistical procedures to quantify the practices.

relative accuracy of the resource within stated · The accuracy of the estimate within this Mineral Resource is determined by

confidence limits, or, if such an approach is not deemed yet not limited to; geological confidence including understanding the geology,

appropriate, a qualitative discussion of the factors that deposit geometry, drill

could affect the relative accuracy and confidence of the spacing.

estimate. · As always, changes in commodity price and exchange rate assumptions will have

· The statement should specify whether it relates to an impact on the optimal size of the conceptual mining open-pit and

global or local estimates, and, if local, state the underground shapes.

relevant tonnages, which should be relevant to technical

and economic evaluation. Documentation should include · Changes in current environmental or legal regulations may affect the

assumptions made and the procedures operational parameters (cost, mitigation

used. measures).

· These statements of relative accuracy and confidence of · The Mineral Resource Estimate is constrained using open-pit and underground

the estimate should be compared with production data, mining shapes to satisfy reasonable prospects for eventual economic

where extraction.

available.



Anhang 2: Quellen für Abbildung 1 (Tonnage vs. Gehalt - Amerika) & Abbildung 2 (Tonnage im Vergleich zur Qualität - weltweit)



Unternehmensname Aktien-Ticker Projekt Name Quelle

Liontown Resources Ltd. LTR Kathleen Valley ASX announcement dated April 8, 2021

Liontown Resources Ltd. LTR Buldania ASX announcement dated November 8, 2019

Pilbara Minerals Ltd. PLS Pilgangoora ASX announcement dated August 7, 2023

Alita Resources Ltd. n/a Bald Hill Alliance Minerals Assets Limited March 2019 Presentation

Arcadium Lithium Plc ALTM Whabouchi S-K 1300 Technical Report dated September 8, 2023

Arcadium Lithium Plc ALTM Galaxy ASX announcement dated August 11, 2023

Arcadium Lithium Plc ALTM Mt Cattlin ASX announcement dated November 9, 2023

European Lithium Ltd. EUR Wolfsberg ASX announcement dated December 1, 2021

AVZ Minerals Ltd. AVZ Manono ASX announcement dated January 31, 2024

Critical Elements Lithium Corp. CRE Rose TSX Announcement dated August 29, 2023

Atlantic Lithium Ltd.. ALL Ewoyaa ASX announcement dated February 1, 2023

IGO Ltd. IGO Greenbushes ASX announcement dated December 31, 2023

Mineral Resources Ltd. MIN Wodgina ASX announcement dated September 22, 2023

Albemarle Corp. ALB Kings Mountain SEC filing dated February 15, 2023

Mineral Resources Ltd. MIN Mt Marion ASX announcement dated February 21, 2024

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. SQM Mt. Holland Annual Report 2022

Leo Lithium Ltd. LLL Goulamina ASX announcement dated July 1, 2024

Sayona Mining Ltd. SYA Authier ASX announcement dated April 14, 2023

Sayona Mining Ltd. SYA NAL ASX announcement dated April 14, 2023

Sayona Mining Ltd. SYA Moblan ASX announcement dated April 17, 2023

Prospect Resources Ltd. PSC Arcadia ASX announcement dated October 11, 2021

AMG Critical Materials N.V. AMG Mibra Euronext announcement dated April 3, 2017

Sibanye Stillwater Ltd. SSW Keliber JSE announcement dated February 17, 2023

Lithium Ionic Corp LTH Bandeira Press release dated April 24,2024

Frontier Lithium Inc. FL PAK + Spark NI 43-101 technical report dated February 28, 2023

Sigma Lithium Corp. SGML Grota do Cirilo Press release dated January 31,2024

Piedmont Lithium Inc PLL Carolina Press release dated October 21,2021

Sinomine Resource Group Co., Ltd. 002738 Bikita SZ Announcement dated April 25, 2023

Delta Lithium Ltd. DLI Mt Ida ASX announcement dated October 3, 2023

Delta Lithium Ltd. DLI Yinnetharra ASX announcement dated December 27, 2023

Avalon Advanced Materials Inc. AVL Separation Rapids PR Newswire press release dated August 10, 2023

Andrada Mining Ltd. ATM Uis AIM announcement dated February 6, 2023

Global Lithium Resources Ltd. GL1 Manna ASX announcement dated June 12, 2024

Global Lithium Resources Ltd. GL1 Marble Bar ASX announcement dated December 15, 2022

Latin Resources Ltd LRS Colina ASX announcement dated May 30, 2024

Essential Metals Ltd. ESS Dome North ASX announcement dated December 20, 2022

Kodal Minerals Plc KOD Bougouni AIM announcement dated January 27, 2020

Savannah Resources Plc SAV Mina Do Barroso AIM announcement dated June 12, 2023

Green Technology Metals Ltd. GT1 Root ASX announcement dated October 17, 2023

Green Technology Metals Ltd. GT1 Seymour ASX announcement dated November 17, 2023

Rock Tech Lithium Inc. RCK Georgia Lake TSX Announcement dated November 15, 2022

Winsome Resources Ltd. WR1 Adina ASX announcement dated May 28, 2024

Cygnus Metals Ltd. CY5 Pontax ASX announcement dated August 14, 2023

Core Lithium Ltd. CXO Finniss ASX announcement dated April 11, 2024



Anhang 3: MRE-Details für die in Abbildung 1 und Abbildung 2 genannten Lagerstätten/Projekte.



Unternehmensname Projekt Name Region Stadium Kategorie Tonnage Gehalt

(Mt) (Li2O)

Liontown Resources Ltd. Kathleen Valley APAC Development Measured 20,0 1,32%

Indicated 109,0 1,37%

Inferred 27,0 1,27%

Liontown Resources Ltd. Buldania APAC Development Measured - -

Indicated 9,1 0,98%

Inferred 5,9 0,95%

Pilbara Minerals Ltd. Pilgangoora APAC Production Measured 22,1 1,34%

Indicated 315,2 1,15%

Inferred 76,6 1,07%

Alita Resources Ltd. Bald Hill APAC Production Measured - -

Indicated 14,4 1,02%

Inferred 12,1 0,90%

Arcadium Lithium Plc Whabouchi Americas Development Measured - -

Indicated 46,0 1,36%

Inferred 8,3 1,31%

Arcadium Lithium Plc Galaxy Americas Development Measured - -

Indicated 54,3 1,30%

Inferred 55,9 1,29%

Arcadium Lithium Plc Mt Cattlin APAC Production Measured 0,2 1,00%

Indicated 10,6 1,30%

Inferred 1,3 1,30%

European Lithium Ltd. Wolfsberg EMEA Development Measured 4,3 1,13%

Indicated 5,4 0,95%

Inferred 3,1 0,90%

AVZ Minerals Ltd. Manono EMEA Development Measured 132,0 1,65%

Indicated 367,0 1,62%

Inferred 342,0 1,57%

Critical Elements Lithium Corp. Rose Americas Development Measured - -

Indicated 30,6 0,93%

Inferred 2,4 0,78%

Atlantic Lithium Ltd. Ewoyaa EMEA Development Measured 3,5 1,37%

Indicated 24,5 1,25%

Inferred 7,4 1,16%

Tailson JV Greenbushes APAC Production Measured 0,7 3,00%

Indicated 397,0 1,50%

Inferred 49,0 1,10%

MARBL JV Wodgina APAC Production Measured - -

Indicated 182,1 1,15%

Inferred 35,3 1,19%

Albemarle Corp. Kings Mountain Americas Development Measured - 0,00%

Indicated 46,8 1,37%

Inferred 42,9 1,10%

MinRes / Ganfeng Mt Marion APAC Production Measured - -

Indicated 54,7 1,40%

Inferred 11,4 1,05%

SQM / Wesfarmers Mt. Holland APAC Development Measured 71,0 1,57%

Indicated 107,0 1,51%

Inferred 8,0 1,44%

Ganfeng Goulamina EMEA Development Measured 13,1 1,58%

Indicated 94,9 1,42%

Inferred 159,2 1,33%

Sayona Mining Ltd. Authier Americas Development Measured 6,0 0,98%

Indicated 8,1 1,03%

Inferred 2,9 1,00%

Sayona Mining Ltd. NAL Americas Production Measured 1,0 1,19%

Indicated 24,0 1,23%

Inferred 33,0 1,23%

Sayona Mining Ltd. Moblan Americas Development Measured 6,3 1,46%

Indicated 43,6 1,16%

Inferred 21,0 1,02%

Prospect Resources Ltd. Arcadia EMEA Development Measured 15,8 1,12%

Indicated 45,6 1,06%

Inferred 11,2 0,99%

AMG Critical Materials N.V. Mibra Americas Production Measured 3,4 1,00%

Indicated 16,9 1,07%

Inferred 4,2 1,03%

Sibanye Stillwater Ltd. Keliber EMEA Development Measured 10,2 0,96%

Indicated 3,9 1,06%

Inferred 3,3 0,83%

Frontier Lithium Inc. PAK + Spark Americas Development Measured 1,3 2,14%

Indicated 24,7 1,59%

Inferred 32,5 1,41%

Sigma Lithium Corp. Grota do Cirilo Americas Production Measured 45,2 1,41%

Indicated 49,1 1,39%

Inferred 14,6 1,37%

Piedmont Lithium Inc Carolina Americas Development Measured - -

Indicated 28,2 1,11%

Inferred 15,9 1,02%

Sinomine Resource Group Co., Ltd. Bikita EMEA Production Measured 21,7 1,17%

Indicated 12,5 1,09%

Inferred 6,1 1,08%

Delta Lithium Ltd. Mt Ida APAC Development Measured - -

Indicated 7,8 1,30%

Inferred 6,8 1,10%

Avalon Advanced Materials Inc. Separation Rapids Americas Development Measured 4,3 1,33%

Indicated 5,8 1,36%

Inferred 2,8 1,38%

Andrada Mining Ltd. Uis EMEA Development Measured 21,0 0,72%

Indicated 17,0 0,73%

Inferred 43,0 0,73%

Global Lithium Resources Ltd. Manna APAC Development Measured - -

Indicated 32,9 1,04%

Inferred 18,7 0,92%

Global Lithium Resources Ltd. Marble Bar APAC Development Measured - -

Indicated 3,8 0,97%

Inferred 14,2 1,01%

Latin Resources Ltd Colina Americas Development Measured 28,6 1,31%

Indicated 38,6 1,23%

Inferred 3,6 1,10%

Essential Metals Ltd. Dome North EMEA Development Measured - -

Indicated 8,6 1,23%

Inferred 2,6 0,92%

Kodal Minerals Plc Bougouni EMEA Development Measured - -

Indicated 11,6 1,13%

Inferred 20,3 1,02%

Savannah Resources Plc Mina Do Barroso EMEA Development Measured 6,6 1,10%

Indicated 11,8 1,00%

Inferred 9,6 1,10%

Rock Tech Lithium Inc. Georgia Lake Americas Development Measured - -

Indicated 10,6 0,88%

Inferred 4,2 1,00%

Core Lithium Ltd Finniss APAC Care & Maintenance Measured 6,3 1,41%

Indicated 21,6 1,30%

Inferred 20,3 1,18%

Lithium Ionic Corp. Bandeira Americas Development Measured 3,3 1,38%

Indicated 20,4 1,33%

Inferred 18,3 1,37%

Delta Lithium Ltd. Yinnetharra APAC Development Measured - -

Indicated 6,7 1,00%

Inferred 19,0 1,00%

Green Technology Metals Ltd. Root Americas Development Measured - -

Indicated 9,4 1,30%

Inferred 5,2 1,03%

Green Technology Metals Ltd. Seymour Americas Development Measured - -

Indicated 6,1 1,25%

Inferred 4,1 0,70%

Winsome Resources Ltd. Adina Americas Development Measured - -

Indicated 61,4 1,14%

Inferred 16,5 1,19%

Cygnus Metals Ltd. Pontax Americas Development Measured - -

Indicated - -

Inferred 10,1 1,04%

Patriot Battery Metals Inc. Shaakichiuwaanaan Americas Development Measured - -

Indicated 80,1 1,44%

Inferred 62.5 1.31%

1.APAC = Asien-Pazifik; EMEA = Europa, Naher Osten und Afrika; Americas = Nordamerika und Südamerika

- Die Mineralressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) wurde als die größte Lithiumpegmatit-Mineralressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und die achtgrößte weltweit bestätigt:- Konsolidierte Mineralressourcenerklärung (Spodumenpegmatite CV5 & CV13)o 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in Kategorie angedeutet, undo 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in Kategorie vermutet.- Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, dem Markt bis Ende des Septemberquartals eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für den Spodumenpegmatit CV5 vorzulegen, die auf der hier gemeldeten Mineralressourcenschätzung basiert.- Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan umfasst eine Gesamtstreichlänge von 6,9 km; es wurde jetzt bestätigt, dass dort durchgehend Spodumenpegmatit-Mineralressourcen beherbergt sind (4,6 km bei CV5 und 2,3 km bei CV13).- Erhebliches Wachstumspotenzial - sowohl die Spodumen-Pegmatite CV5 als auch CV13 sind im Streichen an beiden Enden und in der Tiefe weiterhin offen.- Die Sensitivitätsanalyse des Cut-off-Gehalts definiert eine beträchtliche Tonnage mit sehr hohem Gehalt, die in erster Linie die Entdeckungen der Zonen Nova und Vega bei CV5 bzw. CV13 widerspiegelt.- Die Mineralressourcenschätzung umfasst nur die Spodumenpegmatite CV5 und CV13. Sie umfasst keine der anderen bekannten Spodumenpegmatit-Cluster im Konzessionsgebiet - CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV14.- Das Unternehmen beabsichtigt, die verbleibenden Infill-Bohrungen bei CV5 intensiv voranzutreiben, um eine erste Erzreserve und eine Machbarkeitsstudie zu unterstützen, die für das dritte Quartal 2025 geplant ist.Darren L. Smith, Vice President of Exploration, kommentiert: Dies ist eine bedeutende Aktualisierung unserer Mineralressourcenschätzung bei Shaakichiuwaanaan, die jetzt sowohl die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 als auch eine beträchtliche Menge an Ressourcen umfasst, die jetzt als angedeutet eingestuft werden. Diese Ressourcenaktualisierung bestätigt objektiv den Tier-1-Charakter der Spodumenpegmatite, die das Projekt Shaakichiuwaanaan definieren. Da sowohl die Pegmatite CV5 und CV13 weiterhin offen sind, als auch mehrere Spodumenpegmatit-Cluster im Konzessionsgebiet noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, ist ein erhebliches Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum offensichtlich.Explorationserfolge in dieser Branche sind immer nur eine Teamleistung. In diesem Zusammenhang möchte ich das Engagement, die Arbeitsmoral und die Beiträge der Explorations- und Entwicklungsteams, unserer unterstützenden Dienstleister und Berater und schließlich der Gemeindearbeiter von Chisasibi würdigen, die alle dazu beigetragen haben, Shaakichiuwaanaan bis zu diesem wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer potenziellen Produktion voranzubringen, fügte Herr Smith hinzu.Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director, kommentiert: Dies ist ein bedeutender Erfolg für unser Team und ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da wir die Position des Lithiumprojekts Shaakichiuwaanaan als eines der wichtigsten neuen Hartgestein-Lithiumprojekte weltweit festigen.Die Lieferung einer beträchtlichen ersten angedeuteten Ressource von über 80 Millionen Tonnen ist ein wichtiger Meilenstein, der die Erschließungsstudien untermauern wird, während das kontinuierliche Wachstum der Gesamtressource - in Verbindung mit dem heute separat bekannt gegebenen Explorationsziel - die Tier-1-Größe des Mineralsystems und das enorme Potenzial für weiteres Wachstum hervorhebt. Ich bin sehr stolz auf unsere Teammitglieder und Berater, die sich weiterhin stark auf die Sicherheit und die Qualität der Ergebnisse konzentrieren, während wir in den verschiedenen Entwicklungsphasen vorankommen.Da wir in naher Zukunft auf eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Shaakichiuwaanaan und weiter auf eine Machbarkeitsstudie hinarbeiten, die im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll, ist das Unternehmen fest als führender Kandidat für die langfristige Versorgung des nordamerikanischen und europäischen Marktes mit Spodumen positioniert, fügte Herr Brinsden hinzu.Vancouver, 5. August 2024, Sydney, 6. August 2024 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, eine aktualisierte konsolidierte Mineralressourcenschätzung (MRE oder konsolidierte MRE) für die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder Projekt) - früher als Corvette bekannt - in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec bekannt zu geben. Der Spodumenpegmatit CV5 liegt etwa 13,5 km südlich der regionalen und ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga Road und des Stromleitungskorridors und ist das ganze Jahr hindurch über eine Allwetterstraße erreichbar. Der Spodumenpegmatit CV13 befindet sich etwa 3 km westsüdwestlich von CV5.Das aktualisierte konsolidierte MRE für das Projekt Shaakichiuwaanaan umfasst die beiden Spodumenpegmatite CV5 und CV13 mit insgesamt 80,1 Mio. t mit 1,44% Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O in der Kategorie vermutet, was 4,88 Mio. t Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) entspricht (Tabelle 1, Abbildung 1 und Abbildung 2). Dieses MRE, die nach Ressourcenstandort/-name dargestellt wird, umfasst 78,6 Mio. t mit 1,43 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 43,3 Mio. t mit 1,25 % Li2O in der Kategorie vermutet bei CV5 sowie 1,5 Mio. t mit 1,62 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 19,1 Mio. t mit 1,46 % Li2O in der Kategorie vermutet bei CV13. Der Cut-off-Gehalt ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit unterschiedlich (siehe Fußnoten in Tabelle 1 für Details). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen wurde.Die konsolidierte MRE für das Projekt Shaakichiuwaanaan, einschließlich derjenigen des Pegmatits CV5 für sich allein, bestätigt die Ressource - mit großem Abstand - als die größte Lithiumpegmatit-Mineralressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und die achtgrößte weltweit (Abbildung 1, Abbildung 2, Anhang 2 und Anhang 3). Diese Kennzahlen und der Kontext bestätigen erneut und etablieren das Projekt als Tier-I-Lithiumpegmatitprojekt von Weltklasse.Ein Hauptziel der Bohrungen, die im Anschluss an die MRE vom Juli 2023 durchgeführt wurden, bestand darin, eine signifikante Hochstufung der Ressourcen von der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet vorzunehmen, was mit einer robusteren Mineralressource mit einer höheren Vertrauensklassifizierung einhergeht. Infolgedessen wurde nicht nur die Gesamtgröße der MRE im Vergleich zur ersten MRE (siehe Pressemitteilung vom 30. Juli 2023) erhöht, sondern auch ein beträchtlicher Teil der Ressource als angedeutet klassifiziert (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O), während in der ersten MRE keine angedeuteten Ressourcen klassifiziert wurden.Die konsolidierte MRE-Erklärung für das Projekt Shaakichiuwaanaan, dargestellt in Tabelle 1, enthält nur die Spodumenpegmatite CV5 und CV13, die im Streichen an beiden Enden und in der Tiefe entlang des größten Teils ihrer Länge offenbleiben. Daher umfasst diese konsolidierte MRE keine der anderen bekannten Spodumenpegmatit-Cluster im Konzessionsgebiet - CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV14 (Abbildung 3 und Abbildung 33). Insgesamt zeigt dies ein beträchtliches Potenzial für ein Ressourcenwachstum durch weitere Explorationsbohrungen im Konzessionsgebiet.Die Erklärung zu den Mineralressourcen und die entsprechenden Offenlegungen, Sensitivitätsanalysen, Vergleiche mit anderen Unternehmen, geologische Modelle und Blockmodell-Ansichten sowie Profilschnitte werden in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Ein detaillierter Überblick über die MRE und das Projekt wird in den folgenden Abschnitten in Übereinstimmung gemäß der ASX Listing Rule 5.8 (Börsennotierungsvorschrift) dargestellt.Tabelle 1: NI 43-101-konforme Mineralressourcenerklärung für das Projekt Shaakichiuwaanaan.- Mineralressourcen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101) und den CIM Definition Standards (2014) erstellt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing-, wirtschaftliche oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.- Die unabhängige kompetente Person (CP) gemäß der JORC-Definition und die qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43101 für diese Schätzung ist Todd McCracken, P.Geo., Director - Mining & Geology - Central Canada, BBA Engineering Ltd. Der Stichtag der Schätzung ist der 27. Juni 2024 (durch Bohrung CV24-526).- Die Schätzung wurde mit einer Kombination aus gewöhnlichem Kriging und Inverse-Distance-Squared-Methode (ID2) in der Software Leapfrog Edge mit dynamischer Anisotropie-Suchellipse in bestimmten Bereichen durchgeführt.- Zusammengestellte Bohrabschnitte mit einer Länge von 1 m. Die Blockgröße beträgt 10 m x 5 m x 5 m mit Teilblöcken.- Es wurden sowohl Untertage- als auch Tagebaukonzepte als Beschränkungen angewandt, um angemessene Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau aufzuzeigen. Die Cut-off-Gehalte für die eingeschränkten Ressourcen im Tagebau betragen 0,40 % Li2O für CV5 und CV13 und für die eingeschränkten Ressourcen im Untertagebau 0,60 % Li2O für CV5 und 0,80 % Li2O für CV13. Die Mineralressourcenbeschränkungen für Tagebau und Untertagebau basieren auf einem Spodumenkonzentratpreis von 1.500 USD/Tonne (6 % Basis FOB Bécancour) und einem Wechselkurs von 0,76 USD/CAD.- Rundungen können zu scheinbaren Summendifferenzen zwischen Tonnen, Gehalt und Metallinhalt führen.- Die Tonnage und der Gehalt sind in metrischen Einheiten angegeben.- Verwendete Umrechnungsfaktoren: Li2O = Li x 2,153; LCE (d. h. Li2CO3) = Li2O x 2,473; Ta2O5 = Ta x 1,221.- Die Dichten der Pegmatitblöcke (CV5 und CV13) wurden anhand einer linearen Regressionsfunktion (SG = 0,0688x Li2O% + 2,625) geschätzt, die aus den Feldmessungen der spezifischen Dichte (SG) und dem Gehalt an Li2O abgeleitet wurde. Nicht-Pegmatitblöcken wurde ein fester SG-Wert zugewiesen, der auf dem Medianwert der Feldmessungen ihrer jeweiligen Lithologie basiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: MRE-Tonnage-Gehalt-Diagramm, das Shaakichiuwaanaan als die größte Lithiumpegmatit-Mineralressource in Nord-, Mittel- und Südamerika hervorhebt. Siehe Anhang 2 und 3 für weitere Details.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: MRE-Tonnage-Gehalt-Diagramm, das Shaakichiuwaanaan als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Mineralressource der Welt hervorhebt. Siehe Anhang 2 und 3 für weitere Details.Die MRE für Shaakichiuwaanaan erstreckt sich über eine gemeinsame Streichlänge von etwa 6,9 km, Bohrung zu Bohrung (4,6 km bei CV5 und 2,3 km bei CV13). Darüber hinaus befinden sich die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 entlang desselben geologischen Trends und sind nur etwa 2,9 km voneinander entfernt, weshalb dieser Korridor als äußerst aussichtsreich für Lithiumpegmatit gilt (Abbildung 3). Dieser Korridor muss noch durch Bohrungen überprüft werden; die derzeitige Interpretation des kollektiven Datensatzes über den Trend deutet jedoch auf ein angemessenes Potenzial für eine Verbindung der Pegmatitkörper hin. In Anbetracht der ähnlichen Mineralogie, Geochemie, des geologischen und strukturellen Trends des Wirtsgesteins und der unmittelbaren Nähe zueinander (< 3 km) wurden die MREs für die Pegmatite CV5 und CV13 als konsolidierte MRE für das Projekt dargestellt (Tabelle 1). Die MRE wird weiter unten im Hinblick auf die konzeptionellen Abbaueinschränkungen nach Ressourcenstandort/Name detailliert (Tabelle 2).Die Shaakichiuwaanaan-Datenbank umfasst 537 Diamantkernbohrunen, die im Rahmen der Programme 2021, 2022, 2023 und 2024 (bis Ende April - Bohrung CV24-526) niedergebracht wurden und eine Gesamtlänge von 169.526 m aufweisen, sowie 88 Schlitzproben aus Aufschlüssen mit einer Gesamtlänge von 520 m. Die MRE wird durch 344 Bohrungen (129.673 m) und 11 Schlitzproben aus Aufschlüssen (63 m) bei CV5 sowie 132 Bohrlöcher (29.059 m) und 54 Schlitzproben aus Aufschlüssen (340 m) bei CV13 unterstützt.Alle Fußnoten in Tabelle 1 sind zutreffend.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Ausdehnung der MRE Shaakichiuwaanaan in Bezug auf die Spodumenpegmatit-Cluster in diesem Gebiet, die das Potenzial für ein Ressourcenwachstum aufzeigen. CV5 und CV13 sind in Streichrichtung und in der Tiefe weiterhin offen.Die Sensitivitätsanalyse für die MRE Shaakichiuwaanaan (Tabelle 3 und Abbildung 4) wird als Summe der klassifizierten Tagebau- und Untertage-Ressourcen sowie der eingeschränkten Ressourcen mit demselben Cut-off-Gehalt dargestellt. Die Sensitivitätsanalyse nach Cut-off-Gehalt (COG) definiert eine beträchtliche Tonnage mit sehr hohem Gehalt, die in erster Linie die Nova Zone bei CV5 und die Vega Zone bei CV13 widerspiegelt.- Bei einem COG von 1,5 % Li2O für den Pegmatit CV5 ergeben sich insgesamt 30,4 Mio. t mit 2,09 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 13,6 Mio. t mit 1,99 % Li2O in der Kategorie vermutet.- Bei einem COG von 1,5 % Li2O für den Pegmatit CV13 ergeben sich insgesamt 0,7 Mio. t mit 2,20 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 6,6 Mio. t mit 2,47 % Li2O in der Kategorie vermutet.Sowohl die Nova Zone als auch die Vega Zone wurde über eine beträchtliche Distanz/Fläche mit mehreren Bohrabschnitten (Kernlänge) von 2 bis 25 m (CV5) und 2 bis 10 m (CV13) mit >5 % Li2O verfolgt, jeweils innerhalb einer wesentlich mächtigeren mineralisierten Pegmatitzone mit >2 % Li2O (Abbildung 16, Abbildung 25 und Abbildung 26). Diese Zonen liegen etwa 6 km voneinander entfernt und verlaufen entlang desselben geologischen Trends. Sie unterstreichen nicht nur das Ausmaß des gesamten mineralisierten Systems bei Shaakichiuwaanaan, sondern auch dessen Robustheit in Bezug auf die bisher definierte Mineralisierungsintensität.Die folgende Tabelle 3 und Abbildung 4 geben einen Überblick über die entsprechende Tonnage und den Lithiumgehalt bei verschiedenen Cut-off-Gehalten für die MRE Shaakichiuwaanaan. Neben der Bewertung der Sensitivität gegenüber Cut-off-Gehalten kann diese Tabelle dazu beitragen, die Tonnage und die Gehalte bei Shaakichiuwaanaan direkter mit jenen in Beziehung zu setzen, die für vergleichbare Lagerstätten berechnet wurden, die möglicherweise andere Cut-off-Gehalte für ihre Ressourcen verwendet haben.Tabelle 3: Sensitivitätsanalyse für die MRE Shaakichiuwaanaan.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.004.png1. Diese Tabelle sollte nicht als Mineralressource interpretiert werden. Die Tabelle stellt die Summe der im Tagebau und im Untertagebau eingeschränkten und klassifizierten Ressourcen mit demselben Cut-off-Gehalt dar. Die Daten werden dargestellt, um die Sensitivität der Mineralressourcen in Bezug auf Tonnage und Gehalt bei verschiedenen Cut-off-Gehalten zu demonstrieren. Der gewählte Cut-off-Gehalt für den Basisfall ist 0,40 % Li2O mit dem Ertragsfaktor 1 beschränkt auf Tagebaugrube für CV5 und CV13, mit einem Cut-off-Gehalt von 0,60 % Li2O und 0,80 % Li2O für CV5 bzw. CV13 für den Untertagebau.2. Aufgrund von Rundungen können bei den Gesamtsummen Fehler auftreten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.005.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.006.pngAbbildung 4: Gehalt-Tonnage-Kurven der Mineralressource Shaakichiuwaanaan für die Spodumenpegmatite CV5 und CV13.Das geologische Modell, das die MRE für den Spodumenpegmatit CV5 unterstützt, interpretiert einen einzelnen, steil einfallenden (nördlichen), durchgängigen Spodumenpegmatit-Hauptkörper, der sich über eine Streichlänge von etwa 4,6 km (Bohrung zu Bohrung) erstreckt und von mehreren untergeordneten Linsen flankiert wird, wobei die wahre Mächtigkeit von <10 m bis über 125 m reicht. Bei CV5 kann sich der Pegmatit an einigen Stellen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 450 m erstrecken. Der Spodumenpegmatit CV5, der den Hauptkörper und alle untergeordneten Linsen umfasst, bleibt im Streichen an beiden Enden und in der Tiefe entlang eines beträchtlichen Teils seiner Länge offen.Das geologische Modell, das die MRE für den Spodumenpegmatit CV13 unterstützt, interpretiert eine Reihe von flach liegenden bis mäßig einfallenden (nördlich), subparallel verlaufenden Spodumenpegmatitkörpern, von denen drei zu dominieren scheinen. Die wahre Mächtigkeit des Pegmatits reicht von <5 m bis zu mehr als 40 m und erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 2,3 km. Der Spodumenpegmatit CV13, der alle proximalen Pegmatitlinsen einschließt, bleibt im Streichen an beiden Enden und in der Tiefe entlang eines bedeutenden Teils seiner Länge offen.Das geologische Modell des Spodumenpegmatits CV5, der den Hauptteil der MRE Shaakichiuwaanaan bildet, ist in Draufsicht, Schrägansicht und Seitenansicht in Abbildung 5 bis Abbildung 11 dargestellt. Das MRE-Blockmodell des Spodumenpegmatits CV5, die Blockklassifizierungen und die Profilschnitte sind in Abbildung 12 bis Abbildung 18 dargestellt.Das geologische Modell des Spodumenpegmatits CV13 ist in Draufsicht und Schrägansicht in Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellt. Das MRE-Blockmodell des Spodumenpegmatits CV13, die Blockklassifizierung und die Profilschnitte sind in Abbildung 21 bis Abbildung 28 dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.007.jpegAbbildung 5: Draufsicht auf die geologischen Modelle der Spodumenpegmatite CV5 und CV13 - alle Linsen. Eine gemeinsame mineralisierte Streichlänge von 6,9 km, Bohrung zu Bohrung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.008.jpegAbbildung 6: Schrägansicht (Blickrichtung Ostnordost) der geologischen Modelle der Spodumenpegmatite CV5 und CV13 - alle Linsen (nicht maßstabsgetreu).Spodumenpegmatit CV5https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.009.jpegAbbildung 7: Draufsicht auf das geologische Modell des Spodumenpegmatits CV5 - alle Linsen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.010.jpegAbbildung 8: Schrägansicht des geologischen Modells des Spodumenpegmatits CV5 mit Blick in Fallrichtung (70°) - alle Linsen (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.011.jpegAbbildung 9: Seitenansicht des geologischen Modells von CV5 mit Blick nach Norden (340°) - alle Linsen - zur Veranschaulichung des Ausmaßes des Spodumenpegmatits CV5.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.012.jpegAbbildung 10: Seitenansicht des geologischen Modells CV5 mit Blick nach Süden (160°) - alle Linsen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.013.jpegAbbildung 11: Seitenansicht des geologischen Modells von CV5 mit Blick nach Norden (340°) - nur der Hauptpegmatit.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.014.jpegAbbildung 12: Schrägansicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV5 (klassifiziertes Material ohne Einschränkungen) (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.015.jpegAbbildung 13: Schrägansicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV5 (klassifiziertes Material ohne Einschränkungen), überlagert mit dem geologischen Modell (halbtransparent, hellrot) (nicht maßstabsgetreu).Geologisch modellierte Pegmatite, in denen keine Blöcke vorkommen, haben das Grenzvertrauen in die Mineralressourcenkategorie vermutet basierend auf den Klassifizierungskriterien und/oder der angewandten Form der Abbaubeschränkung nicht erreicht. Es sind zusätzliche Bohrungen erforderlich, um das Grenzvertrauen zu erhöhen, der eine Klassifizierung von Gehalt und Tonnage in der Kategorie vermutet ermöglicht, und damit diese Blöcke in eine konzeptionelle Bergbaueinschränkungsform fallen, die erforderlich ist, um RPEEE gemäß NI 43-101 zu erfüllen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.016.jpegAbbildung 14: Schrägansicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV5 mit Blick auf die angewandten konzeptionellen Tagebau- und Untertagebau-Beschränkungsformen (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.017.jpegAbbildung 15: Schrägansicht der Blockmodellklassifizierungen der Kategorie angedeutet (grün) und vermutet (blau) für den Spodumenpegmatit CV5 (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.018.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.019.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.020.jpegAbbildung 16: Ausgewählte Ansichten des klassifizierten Blockmodells (CV5), das die Zone Nova und die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in Streichrichtung hervorhebt (Blöcke >2 % Li2O oben und Mitte, Blöcke >3 % Li2O unten).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.021.jpegAbbildung 17: Profilschnitt des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV5 mit konzeptionellen Abbaubeschränkungsformen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.022.jpegAbbildung 18: Profilschnitt des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV5 (Zone Nova) mit konzeptionellen Formen der Abbaueinschränkungen.Spodumenpegmatit CV13https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.023.jpegAbbildung 19: Draufsicht auf das geologische Modell des Spodumenpegmatits CV13 - alle Linsen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.024.jpegAbbildung 20: Schrägansicht des geologischen Modells des Spodumenpegmatits CV13 mit Blick in Fallrichtung (25°) - alle Linsen (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.025.jpegAbbildung 21: Draufsicht auf des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 (klassifiziertes Material ohne Beschränkungen)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.026.jpegAbbildung 22: Draufsicht auf des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 (klassifiziertes Material ohne Einschränkungen), überlagert mit dem geologischen Modell (halbtransparent hellrot).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.027.jpegAbbildung 23: Schrägansicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 (klassifiziertes Material ohne Einschränkungen) mit Bezug auf die angewandten konzeptionellen Tagebau- und Untertagebau-Beschränkungsformen (nicht maßstabsgetreu).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.028.jpegAbbildung 24: Draufsicht auf die Blockmodell-Klassifikationen der Kategorie angedeutet (grün) und vermutet (blau) für den Spodumenpegmatit CV13.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.029.jpegAbbildung 25: Draufsicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 mit Blöcken von >2 % Li2O.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.030.jpegAbbildung 26: Draufsicht des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 mit Hervorhebung der Vega Zone und Blöcken mit >3 % Li2O.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.031.jpegAbbildung 27: Profilschnitt des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 (Vega Zone), mit konzeptionellen Tagebau-Beschränkungsformen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.032.jpegAbbildung 28: Profilschnitt des Blockmodells des Spodumenpegmatits CV13 (westlicher Zweig) mit konzeptionellen Tagebau- und der Untertagebaubeschränkungsformen.Neben dem Lithium als Hauptrohstoff von Interesse enthält der Pegmatit CV5 auch eine beträchtliche Menge an Tantal als potenziell abbaubares Nebenprodukt - 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie vermutet. Die bisher durchgeführten mineralogischen Untersuchungen deuten darauf hin, dass Tantalit das tantalhaltige Mineral ist, das möglicherweise aus den Rückständen des primären Lithiumgewinnungsprozesses gewonnen werden kann (d. h. potenzielle Valorisierung von Abfallprodukten). Darüber hinaus deutet die MRE darauf hin, dass die Tantal-Gehalte im Pegmatit CV5 im Allgemeinen höher sind als im Pegmatit CV13, obwohl die Gehalte im Pegmatit CV13 weiterhin signifikant sind (Tabelle 2). Die Tantal-Gehalte wurden bei der Erstellung der potenziell abbaubaren Formen auf CV5 und CV13 nicht verwendet.Tantal wird derzeit von der Provinz Quebec (Kanada), Kanada, der Europäischen Union, Australien, Japan, Indien, Südkorea und den Vereinigten Staaten als kritisches und strategisches Mineral eingestuft. Tantal ist ein wichtiger Bestandteil, der für eine Reihe von Hightech-Geräten, Elektronik und wichtigen Nischenanwendungen benötigt wird, u. a. in Kondensatoren, da es die höchste Kapazität aller Metalle aufweist. Nach Angaben des United States Geological Survey wird derzeit weder in Nordamerika noch in Europa Tantal gefördert, wobei der Großteil der Produktion aus der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda stammt.Das Unternehmen wird in diesem Sommer/Herbst die Infill-Bohrungen beim Pegmatit CV5 fortsetzen sowie Erweiterungen im Streichen, entgegen der Fallrichtung und in Fallrichtung überprüfen, wo er weiterhin offen ist. Das Hauptaugenmerk des Bohrprogramms liegt auf der weiteren Erhöhung des MRE-Vertrauens von der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet. Diese Bohrungen werden auf vermutete Blöcke abzielen, wie sie in der hier gemeldeten MRE kategorisiert sind, mit dem letztendlichen Ziel, einen zusammenhängenden Körper von Mineralressourcenblöcken in der Kategorie angedeutet abzugrenzen, um eine für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplante Machbarkeitsstudie zu unterstützen.Darüber hinaus wird das Unternehmen sein Erkundungsbohrprogramm bei CV13 fortsetzen, das sich auf die weitere Abgrenzung der hochgradigen Vega Zone konzentriert, sowie verschiedene geotechnische, hydrogeologische und geomechanische Bohrungen niederbringen, um die Entwicklungsstudien bei CV5 voranzutreiben.Da das Unternehmen sowohl an der kanadischen Toronto Stock Exchange (die TSX) als auch an der Australian Securities Exchange (die ASX) notiert ist, sind zwei Regulierungsbehörden zuständig, was zusätzliche Offenlegungspflichten mit sich bringt. Diese Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten) erstellt, und das Unternehmen wird in Übereinstimmung mit NI 43-101 innerhalb von 45 Tagen nach dieser Bekanntmachung einen technischen Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung erstellen und auf SEDAR+ einreichen. Darüber hinaus wird gemäß ASX Listing Rule 5.8 und den JORC 2012-Berichterstattungsrichtlinien im Folgenden eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen, die zur Schätzung der Mineralressource für das Projekt Shaakichiuwaanaan verwendet wurden, aufgeführt. Für zusätzliche Informationen verweisen wir auf die JORC-Tabelle 1, Abschnitt 1, 2 und 3, die in Anhang 1 dieser Meldung enthalten ist.Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan befindet sich etwa 220 km östlich von Radisson, Quebec, und 240 km nordnordöstlich von Nemaska, Quebec. Die nördliche Grenze der primären Claim-Gruppierung des Konzessionsgebietes befindet sich innerhalb von etwa 6 km südlich der Trans-Taiga Road und des Stromleitungsinfrastrukturkorridors (Abbildung 29). Der hydroelektrische Dammkomplex La Grande-4 (LG4) befindet sich etwa 40 km nordnordöstlich des Konzessionsgebietes. Der Spodumenpegmatit CV5, Teil der MRE Shaakichiuwaanaan, befindet sich im Zentrum des Konzessionsgebietes, etwa 13,5 km südlich von KM270 an der Trans-Taiga Road, und ist das ganze Jahr hindurch über eine Allwetterstraße erreichbar. Der Spodumenpegmatit CV13 befindet sich etwa 3 km westsüdwestlich von CV5.Das Konzessionsgebiet umfasst 463 CDC-Mineral-Claims, die sich über eine Fläche von ca. 23.710 Hektar erstrecken, wobei sich die primäre Claim-Gruppierung vorwiegend in Ost-West-Richtung über ca. 51 km als ein nahezu durchgehender, einzelner Claim-Block erstreckt. Alle Claims sind zu 100 % auf den Namen von Lithium Innova Inc. registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Patriot Battery Metals Inc.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.033.jpegAbbildung 29: Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan und regionale Infrastruktur.Das Konzessionsgebiet überlagert einen großen Teil des Lac-Guyer-Grünsteingürtels, der als Teil des größeren La-Grande-River-Grünsteingürtels betrachtet wird, und wird von vulkanischen Gesteinen dominiert, die zu Amphibolit-Fazies metamorphisiert wurden. Gesteine der Guyer-Gruppe (Amphibolit, Eisenformation, intermediäres- bis mafisches Vulkangestein, Peridotit, Pyroxenit, Komatiit sowie felsisches Vulkangestein) unterlagern zum Großteil das Konzessionsgebiet (Abbildung 32). Das Amphibolitgestein, das sich in Ost-West-Richtung (im Allgemeinen steil nach Süden einfallend) durch diese Region zieht, wird im Norden von der Magin-Formation (Konglomerat und Wacke) und im Süden von einem Gesteinskomplex aus Tonalit, Granodiorit und Diorit begrenzt, zusätzlich zu den Metasedimenten der Marbot-Gruppe (Konglomerat, Wacke) in den Gebieten in der Nähe des Spodumenpegmatits CV5. Mehrere regionale Gabbro-Intrusionsgänge aus dem Proterozoikum durchziehen ebenfalls Teile des Konzessionsgebietes (Lac Spirt Dykes, Senneterre Dykes). Die Lithiumpegmatite im Konzessionsgebiet sind vorwiegend in Amphiboliten, Metasedimenten und in geringerem Maße in ultramafischen Gesteinen beherbergt.Die Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet haben drei primäre Mineralexplorationstrends umrissen, die sich vorwiegend von Ost nach West über große Teile des Konzessionsgebietes erstrecken - Golden Trend (Gold), Maven Trend (Kupfer, Gold, Silber) und CV-Trend (Li-Cs-Ta Pegmatit). Der Golden Trend konzentriert sich auf die nördlichen Bereiche des Konzessionsgebietes, der Maven Trend auf die südlichen Bereiche und der CV-Trend liegt dazwischen. In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt der Exploration auf dem Golden Trend, gefolgt vom Maven Trend. Die Identifizierung des CV-Trends und der zahlreichen Lithium-Tantal-Pegmatite, die bis heute entdeckt wurden, stellt jedoch einen bisher unbekannten Lithium-Pegmatit-Bezirk dar, der erstmals 2016/2017 von Dahrouge Geological Consulting Ltd. und dem Unternehmen identifiziert wurde. Der Vice President of Exploration des Unternehmens, Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., war Mitglied des ersten Teams, das das Potenzial bei Corvette identifiziert hat, und wurde 2018 Mitglied des Fachbeirats des Unternehmens und 2019 Vice President of Exploration. Herr Smith hat die Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet Corvette seit den ersten Arbeitsprogrammen geleitet, einschließlich der Bohrungen in den Lithiumpegmatiten.Im Konzessionsgebiet, einschließlich CV5 und CV13, wird eine Lithiummineralisierung innerhalb von Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatiten (LCT) beobachtet, die an der Oberfläche als isolierte, hochreliefartige Felsbuckel (d. h. Aufschlüsse) freigelegt sein können (Abbildung 30 und Abbildung 31). In Anbetracht der Nähe einiger Lithiumpegmatit-Aufschlüsse zueinander in den verschiedenen Clustern sowie der geringmächtigen Geschiebemergelbedeckung ist es wahrscheinlich, dass einige der Aufschlüsse einen unterbrochenen Oberflächenausbiss eines einzelnen, größeren Pegmatit-Aufschlusses im Untergrund darstellen. Darüber hinaus deutet die hohe Anzahl an gut mineralisierten Pegmatiten entlang des Trends bei diesen Clustern auf ein hohes Potenzial für eine Reihe von relativ eng beieinanderliegenden/gestapelten, subparallelen und großen spodumenhaltigen Pegmatitkörpern hin, die eine beträchtliche Lateral- und Tiefenausdehnung aufweisen.Bis dato wurden die LCT-Pegmatite im Konzessionsgebiet innerhalb eines Korridors von etwa 1 km Breite beobachtet, der sich in allgemeiner Ost-West-Richtung über mindestens 25 km über das Konzessionsgebiet erstreckt - der CV-Lithium-Trend - mit bedeutenden Bereichen eines aussichtsreichen Trends, die noch bewertet werden müssen. Das Kerngebiet des Trends umfasst die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 mit einer ungefähren Streichlänge von 4,6 km bzw. 2,3 km, die durch die bisherigen Bohrungen abgegrenzt wurden und weiterhin offen sind. Darüber hinaus befinden sich die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 entlang desselben geologischen Trends, der durch einen etwa 2,9 km langen, äußerst aussichtsreichen Lithiumpegmatit-Trend getrennt ist (Abbildung 3). Dieser Korridor muss noch durch Bohrungen überprüft werden; die aktuelle Interpretation des kollektiven Datensatzes deutet jedoch auf ein angemessenes Potenzial für eine Verbindung der Pegmatitkörper hin, die die Pegmatite CV5 und CV13 definieren.Bis heute wurden acht (8) verschiedene Lithiumpegmatit-Cluster entlang des CV-Lithium-Trends im Konzessionsgebiet entdeckt - CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12, CV13 und CV14. Jeder dieser Cluster umfasst mehrere Lithiumpegmatit-Aufschlüsse in unmittelbarer Nähe, die entlang desselben lokalen Trends ausgerichtet sind, und wurde zur Vereinfachung des Explorationsansatzes und der Diskussion in Gruppen zusammengefasst (Abbildung 33). Die hier gemeldete Mineralressourcenschätzung beschränkt sich nur auf die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 (Abbildung 3).Die Pegmatite im Konzessionsgebiet, einschließlich CV5 und CV13, sind sehr grobkörnig und von gebrochenem weißem Aussehen, wobei die dunkleren Abschnitte in der Regel aus Glimmer und Rauchquarz sowie gelegentlich aus Turmalin bestehen. Spodumen ist das dominierende lithiumhaltige Mineral, das in allen bisher dokumentierten Lithiumvorkommen identifiziert wurde. Es tritt in der Regel in Form von zentimeter- bis dezimetergroßen Kristallen auf, die eine Länge von 1,5 m überschreiten können und deren Farbe von cremeweiß über hellgrau bis hellgrün reicht. Geringfügiger, lokal begrenzter Lepidolith wurde im Kern und in einer kleinen Anzahl von Lithiumpegmatit-Aufschlüssen beobachtet.Bis dato wurden beim Spodumenpegmatit CV5 mehrere einzelne Spodumenpegmatit-Gänge geologisch modelliert. Der überwiegende Teil der Mineralressourcen befindet sich jedoch in einem einzigen, großen Spodumenpegmatit-Hauptgang, der auf beiden Seiten von mehreren untergeordneten, subparallel verlaufenden Gängen flankiert wird. Der Spodumenpegmatit CV5, einschließlich des Hauptganges, erstreckt sich laut Modell kontinuierlich über eine seitliche Entfernung von mindestens 4,6 km und bleibt in Streichrichtung an beiden Enden und in der Tiefe entlang eines großen Teils seiner Länge offen. Die Breite des derzeit bekannten mineralisierten Korridors bei CV5 beträgt etwa 500 m, wobei der Spodumenpegmatit an einigen Stellen in einer Tiefe von mehr als 450 m durchteuft wurde (vertikale Tiefe von der Oberfläche). Die Pegmatit-Gänge bei CV5 verlaufen in westsüdwestlicher Richtung (ca. 250°/070° RHR) und fallen daher nach Norden ein, was sich von den Amphiboliten, Metasedimenten und Ultramafiten unterscheidet, die mäßig nach Süden einfallen.Der wichtigste Spodumenpegmatit-Gang bei CV5 hat eine wahre Mächtigkeit von <10 m bis zu mehr als 125 m und kann in Streichrichtung sowie nach oben und in Fallrichtung auskeilen und sehr stark anschwellen. Er ist in erster Linie in Oberflächennähe bis in mäßige Tiefen (<225 m) am mächtigsten und bildet eine relativ knollige, längliche Form, die sich entlang ihrer Erstreckung zur Oberfläche hin und in der Tiefe unterschiedlich aufweiten kann. Da sich die Bohrungen auf den Hauptgang konzentrierten, wurde der unmittelbare Korridor CV5 nicht ausreichend überprüft, und es wird davon ausgegangen, dass sich zusätzliche untergeordnete Pegmatitlinsen in unmittelbarer Nähe befinden, insbesondere in den südlichen zentralen Bereichen der Lagerstätte. Die Pegmatite, die CV5 definieren, sind relativ gering deformiert und sehr kompetent, obwohl sie wahrscheinlich eine bedeutende strukturelle Kontrolle haben.Das geologische Modell, das die MRE für den Spodumenpegmatit CV13 unterstützt, deutet auf eine Reihe flach liegender bis mäßig einfallender (nördlich), subparallel verlaufender Spodumenpegmatitkörper hin, von denen drei zu dominieren scheinen. Die Pegmatitkörper fallen mit dem Scheitelpunkt einer regionalen strukturellen Flexur zusammen, wobei der Pegmatit einen westlichen Arm mit Streichrichtung ca. 290° und einen östlichen Arm mit Streichrichtung ca. 230° aufweist. Die bisherigen Bohrungen deuten darauf hin, dass der östliche Arm im Vergleich zum westlichen deutlich mehr Pegmatitstapel enthält und auch einen beträchtlichen Teil der gesamten Tonnage und des Gehalts des Pegmatits CV13 trägt, was durch die hochgradige Vega Zone hervorgehoben wird.Die wahre Mächtigkeit des Pegmatits CV13 reicht von <5 m bis zu mehr als 40 m und erstreckt sich kontinuierlich über eine Gesamtstreichlänge von etwa 2,3 km entlang seiner westlichen und östlichen Arme. Der Spodumenpegmatit CV13, der alle proximalen Pegmatitlinsen einschließt, bleibt in Streichrichtung an beiden Enden und in der Tiefe entlang eines beträchtlichen Teils seiner Länge offen. Die Spodumen-Mineralisierung wurde in Fallrichtung mehr als 400 m verfolgt, befindet sich jedoch aufgrund des typischerweise geringen Einfallens der Pegmatitkörper nur in einer vertikalen Tiefe von ca. 200 m unter der Oberfläche.Sowohl der Spodumenpegmatit CV5 als auch der Spodumenpegmatit CV13 weisen eine interne Fraktionierung entlang des Streichens und nach oben/in Fallrichtung auf, was durch Variationen in der Mineralhäufigkeit, einschließlich Spodumen und Tantalit, belegt wird. Dies wird durch die hochgradige Nova Zone (CV5) und Vega Zone (CV13) hervorgehoben, die sich jeweils an der Basis ihrer jeweiligen Pegmatitlinsen befinden und über eine beträchtliche Entfernung mit mehreren Bohrabschnitten (Kernlänge) von 2 bis 25 m (CV5) bzw. 2 bis 10 m (CV13) mit >5 % Li2O innerhalb einer wesentlich mächtigeren mineralisierten Zone mit >2 % Li2O (Abbildung 16 und Abbildung 26). Die Vega Zone befindet sich etwa 6 km südwestlich und entlang des geologischen Trends der Nova Zone. Beide Zonen weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf, einschließlich des Lithiumgehalts und der sehr groben Spodumenkristalle in Dezimeter- bis Metergröße. Beide Pegmatitzonen weisen jedoch unterschiedliche Ausrichtungen auf, wobei die Vega Zone relativ flachliegend bis flacheinfallend ist, während die Nova Zone steil bis vertikal einfällt.Der Spodumenpegmatit CV5 (4,6 km Streichlänge) wurde derzeit bis auf etwa 1,5 km an den Spodumenpegmatit CV4 im Osten und bis auf etwa 2,9 km an den Spodumenpegmatit CV13 (2,3 km Streichlänge) im Westen heran abgegrenzt (Abbildung 3). Der Spodumenpegmatit-Cluster CV12 befindet sich ca. 2,4 km nordwestlich im Streichen von CV13. Insgesamt erstreckt sich dieses Gebiet des CV-Lithium-Pegmatit-Trends über fast 15 km, wovon 6,9 km durch Bohrungen als durchgehender Spodumenpegmatit bestätigt wurden, der abgegrenzte Mineralressourcen beherbergt; ca. 8 km dieses äußerst vielversprechenden Trends müssen noch durch Bohrungen überprüft werden.Das Ausmaß des entlang dieses lokalen Trends (CV12 bis CV4) vorkommenden LCT-Pegmatits sowie die ähnliche Mineralogie und die sehr grobkörnigen Spodumenkristalle lassen auf ein tief verwurzeltes und gemeinsames Leitungssystem und eine Quelle der bisher entdeckten lithiumhaltigen Körper schließen. Das Gebiet des CV-Lithium-Trends, das sich von CV12 in östlicher Richtung bis zu CV4 erstreckt, ist daher äußerst aussichtsreich, und die bisher gesammelten Daten deuten darauf hin, dass ein angemessenes Potenzial für einen Lithiumpegmatit in diesem Trend und möglicherweise durchgehend vorhanden ist. Aufgrund einer geringmächtigen Überdeckung durch Geschiebemergel sind nur wenige Aufschlüsse vorhanden, weshalb umfangreiche Bohrtests erforderlich sind, um die Kontinuität zu bestätigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.034.pngAbbildung 30: Aufschluss des wichtigsten Spodumenpegmatitkörpers bei CV5 mit Bohrung CF21-001 im Vordergrund (links); typische Mineralisierung aus dem Bohrkern bei CV5 (rechts).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.035.pngAbbildung 31: Aufschluss des Hauptspodumenpegmatits in CV13 (Blick nach Nordosten).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.036.jpegAbbildung 32: Geologie des Konzessionsgebietes und Mineralexplorationstrends.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.037.jpegAbbildung 33: Bis dato im Konzessionsgebiet entdeckte Spodumenpegmatit-Cluster.Die Mineralressourcenschätzung für Shaakichiuwaanaan, einschließlich der Spodumenpegmatite CV5 und CV13, wird durch 537 Diamantkernbohrungen der Größe NQ (überwiegend) oder HQ mit einer Gesamtlänge von 169.526 m gestützt, die in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 (bis Ende April - Bohrung CV24-526) niedergebracht wurden, sowie durch achtundachtzig (88) Schlitzproben aus Aufschlüssen von insgesamt 520 m. Dies entspricht 344 Bohrungen (129.673 m) und elf (11) Schlitzproben aus Aufschlüssen (63 m) bei CV5 und 132 Bohrungen (23.059 m) und vierundfünfzig (54) Schlitzproben aus Aufschlüssen (340 m) bei CV13 (Abbildung 34, Abbildung 35 und Abbildung 36).Jeder Bohransatzpunkt wurde mit einem RTK-Gerät (Topcon GR5 oder Trimble Zephyr 3) vermessen, mit einigen kleineren Ausnahmen, die nur mit einem handgeführten GPS (Garmin GPSMAP 64s) vermessen wurden (Tabelle 4). Die Vermessungen der Abweichungen im Bohrloch wurden für jede Bohrung mit einem Devico DeviGyro-Gerät (Bohrungen im Jahr 2021), einem Reflex Gyro Sprint IQ-Gerät (Bohrungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024), einem Axis Champ Gyro (Bohrungen im Jahr 2023) oder einem Reflex OMNI Gyro Sprint IQ (Bohrungen im Jahr 2024) durchgeführt. Die Vermessungsaufnahmen erfolgten kontinuierlich in Abständen von etwa 3-5 m. Durch den Einsatz des Gyro-Gerätesystems wurden potenzielle Ablenkungsprobleme aufgrund von geringem, aber häufig vorkommendem Pyrrhotin (Magnetkies) innerhalb des Wirtsamphibolits vermieden. Alle Daten zu den Bohransatzpunkten und Bohrlochabweichungen wurden von den Projektgeologen vor Ort und vom Leiter der Datenbank validiert.Die Bohrkerne wurden nicht ausgerichtet; es wurden jedoch optische und akustische Televiewer-Untersuchungen in mehreren Bohrlöchern sowohl bei CV5 als auch bei CV13 durchgeführt, um die Gesamtstruktur zu bewerten. Diese Daten bildeten die Grundlage für die aktuellen geologischen Modelle, die diese Mineralressourcenschätzung unterstützen.Bei CV5 sind die Abstände der Bohransatzpunkte überwiegend rasterförmig. In der Regel werden vom selben Bohrplatz aus mehrere Bohrungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen niedergebracht, die auf Durchstoßpunkte im Pegmatit in Abständen von 50 bis 100 m abzielen. Bei den ersten Bohrungen auf CV5, die im Jahr 2021 niedergebracht wurden, ging man von einem südlichen Einfallen des Pegmatits aus; daher waren drei (3) von vier (4) Bohrungen nach Norden ausgerichtet. Die meisten der bisher fertiggestellten Bohrungen sind jedoch nach Süden ausgerichtet (typischerweise 158°), um den steil nach Norden einfallenden Pegmatit senkrecht zu durchteufen, abgesehen von Bohrungen, die auf eine bestimmte Struktur oder Bereiche des Pegmatits abzielen.Bei CV13 sind die Abstände der Bohransatzpunkte eine Kombination aus Raster- (in einem Abstand von ~100) und Fächerbohrungen. In der Regel werden mehrere Bohrungen vom selben Bohrplatz aus mit unterschiedlichen Ausrichtungen niedergebracht, wobei Durchstoßpunkte im Pegmatit in einem Abstand von ca. 50 bis 100 m anvisiert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der Pegmatitkörper in Streichrichtung bei CV13 können die Ausrichtungen der Bohrungen stark variieren.Die Bohrlochabstände und -ausrichtungen in den Pegmatiten CV5 und CV13 sind ausreichend, um die hier angewandten geologischen Modelle und Ressourcenklassifizierungen zu unterstützen.Alle Bohrungen wurden von Fusion Forage Drilling Ltd. aus Hawkesbury, Ontario, durchgeführt. Die Verfahren bei den Bohrungen folgten den besten Praktiken der Branche, wobei die Bohrkerne entweder in 4 oder 5 Fuß lange flache Holzkisten mit quadratischem Boden gelegt wurden, auf denen die entsprechende Bohrungs- und Kisten-Kennnummer notiert und Tiefenmarkierungen in der Kiste angebracht wurden. Die Kernausbringung beträgt in der Regel über 90 %. Sobald die Kiste voll war, wurde sie am Bohrgerät mit Holzdeckeln und Klebeband verschlossen und zur Verarbeitung zur Mirage Lodge transportiert (per Hubschrauber oder LKW).Die Entnahme von Schlitzproben erfolgte nach den bewährten Methoden der Industrie, wobei ein 3 bis 5 cm breiter, mit der Säge geschnittener Schlitz quer über den Pegmatitaufschluss angelegt wurde, und zwar senkrecht zum interpretierten Streichen des Pegmatits. Die Proben wurden in zusammenhängenden Abständen von etwa 1 m entnommen, wobei die Ausrichtung des Schlitzes notiert und die GPS-Koordinaten am Anfangs- und Endpunkt des Schlitzes erfasst wurden. Die Schlitzproben wurden auf demselben Weg wie die Bohrkerne zur Aufbereitung in der Mirage Lodge transportiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.038.jpegAbbildung 34: Lage der Diamantkernbohrungen im Spodumenpegmatit CV5, die die Grundlage für die MRE bilden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.039.jpegAbbildung 35: Lage der Schlitzproben im Spodumenpegmatit CV5, der in der MRE enthalten ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.040.jpegAbbildung 36: Lage der Diamantkernbohrungen und Schlitzproben im Spodumenpegmatit CV13, die die Grundlage der MRE bilden.Die Protokolle für die Kernprobenentnahme entsprachen dem Industriestandard. Nach dem Eingang im Bohrkernschuppen bei Mirage Lodge wird der gesamte Bohrkern zusammengesetzt, nach der maximalen Schieferung ausgerichtet, mit einer Metermarkierung versehen, geotechnisch protokolliert (TCR, RQD, ISRM und Q-Methode (seit Mitte des Winters 2023)), die Alteration protokolliert, geologisch protokolliert (Gesteinstyp) und die Proben auf Basis der einzelnen Proben protokolliert. Außerdem werden von allen Bohrkernen, unabhängig von der vermuteten Mineralisierung, in den Kernkisten Fotos von den Bohrkernen im Nass- und Trockenzustand angefertigt. Messungen des spezifischen Gewichts der gesamten Pegmatitproben wurden in systematischen Abständen (etwa 1 SG-Messung alle 4-5 m) mit der Wassertauchmethode durchgeführt.Die Bohrkernbeprobung richtete sich nach der Gesteinsart, die bei der geologischen Protokollierung (d. h. von einem Geologen) bestimmt wurde. Alle Pegmatitabschnitte wurden in ihrer Gesamtheit beprobt, unabhängig davon, ob eine Spodumenmineralisierung festgestellt wurde oder nicht (um einen unvoreingenommenen Probenentnahmeansatz zu gewährleisten), zusätzlich zu ~1 bis 3 m Probenahme in das angrenzende Wirtsgestein (abhängig von der Länge des Pegmatitabschnitts), um den beprobten Pegmatit einzurahmen. Die minimale Länge der Einzelproben beträgt in der Regel 0,3-0,5 m und die maximale Probenlänge 2,0 m. Die angestrebte Länge der einzelnen Pegmatitproben beträgt 1,0 bis 1,5 m. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 wurden alle Bohrkerne mit einer automatischen Kernsäge von Almonte gesägt, wobei eine Kernhälfte für die Analyse entnommen wurde und die andere Kernhälfte zu Referenzzwecken in der Kiste verbleibt.Die Schlitzproben wurden bei der Entnahme der einzelnen Proben geologisch protokolliert; eine geotechnische Protokollierung erfolgte jedoch nicht. Die Ausbringung der Schlitzproben betrug effektiv 100 %.Die Protokollierung der Bohrkerne und Schlitzproben war qualitativer Natur und umfasste Schätzungen der Spodumenkorngröße, Einschlüsse und Modellmineralschätzungen. Diese Protokollierungspraktiken entsprechen oder übertreffen die aktuellen Industriestandardpraktiken und sind angemessen detailliert, um eine Mineralressourcenschätzung zu unterstützen und hier offenzulegen.Alle Kernproben wurden einzeln in Beutel verpackt und versiegelt und dann zur zusätzlichen Sicherheit in große Supersacs gelegt, palettiert und durch einen Drittanbieter oder direkt durch Vertreter des Unternehmens an das zuständige Probenaufbereitungslabor (Activation Laboratories Ltd. (Activation Laboratories) in Ancaster (Ontario) im Jahr 2021, SGS Canada Inc. (SGS Canada) in Lakefield (Ontario), Val-d'Or (Quebec) oder Radisson (Quebec) in den Jahren 2022, 2023 und 2024 versandt. Die Proben konnten während des Transports zusammen mit der Dokumentation der Überwachungskette verfolgt werden. Eine kleine Anzahl von Bohrproben wurde im Jahr 2022 zur Probenaufbereitung an die Einrichtungen von SGS Canada in Sudbury (Ontario) und Burnaby (British Columbia) geschickt. Bei der Ankunft im Labor wurden die Proben mit dem Versandmanifest abgeglichen, um zu bestätigen, dass alle Proben erfasst und nicht manipuliert worden waren.Die aus den Bohrungen im Jahr 2021 entnommenen Kernproben wurden an Activation Laboratories in Ancaster (Ontario) zur Standardprobenaufbereitung (Code RX1) geschickt, die eine Zerkleinerung (80 % kleiner als 10 Mesh), gefolgt von einer Aufteilung in 250-g-Teilproben und einer Pulverisierung (95 % kleiner als 105 Mikrometer) umfasste. Die Gesteinspulver der Kernproben aus dem Jahr 2021 wurden im selben Labor auf mehrere Elemente (einschließlich Lithium) mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses und anschließendem ICP-OES-Verfahren (Paket 1F2) und auf Tantal mittels INAA (Code 5B) analysiert, wobei alle Proben, die mittels 1F2 einen Li-Gehalt von mehr als 8.000 ppm hatten, durch Code 8-4 Acid ICP Assay erneut auf Li analysiert wurden. Activation Laboratories ist ein kommerzielles Labor mit den entsprechenden Akkreditierungen (ISO 17025) und ist unabhängig vom Unternehmen.Die Kernproben aus den Bohrungen CV22-015 bis CV23-107 der Jahre 2022 und 2023 wurden an das Labor von SGS Canada in Lakefield (Ontario) (die überwiegende Mehrheit), Sudbury (Ontario) (CV22-028, 029, 030) oder Burnaby (British Columbia) (CV22-031, 032, 033 und 034) geschickt, um dort eine Standardprobenaufbereitung (Code PRP89) durchzuführen, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung (75 % kleiner als 2 mm), eine Aufteilung in 250-g-Teilproben und eine Pulverisierung (85 % kleiner als 75 Mikrometer) umfasst. Die aus den Bohrungen CV23-108 bis 365 des Jahres 2023 entnommenen Kernproben wurden zur Standardprobenaufbereitung (Code PRP89) an das Labor von SGS Canada in Val-d'Or (Quebec) geschickt. Die aus den Bohrungen des Jahres 2024 entnommenen Kernproben wurden an das Labor von SGS Canada in Val-d'Or (Quebec) oder Radisson (Quebec) für eine spezielle Probenaufbereitung (Code PRP90) versandt, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung (90 % kleiner als 2 mm), eine Aufteilung in 250-g-Teilproben und eine Pulverisierung (85 % kleiner als 75 Mikrometer) umfasst.Die Gesteinspulver der aller Kernproben aus den Bohrungen der Jahre 2022, 2023 und 2024 (bis Bohrung CV24-526) wurden per Luftfracht an das Labor von SGS Canada in Burnaby, British Columbia, versandt, wo die Proben homogenisiert und anschließend mittels Natriumperoxid-Fusion und anschließendem ICP-AES/MS-Verfahren auf mehrere Elemente (einschließlich Li und Ta) analysiert wurden (Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50). SGS Canada ist ein kommerzielles Labor mit den entsprechenden Akkreditierungen (ISO 17025) und ist unabhängig vom Unternehmen.Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll (QAQC), das den bewährten Praktiken der Branche entspricht, wurde in die Bohrprogramme aufgenommen und umfasste die systematische Einfügung von Quarzblindproben und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probenchargen sowie die Sammlung von Viertelkern-Duplikaten (bis Bohrung CV23-190) mit einer Rate von jeweils etwa 5 %. Darüber hinaus wurden Analysen an Pulverteil- und grobkörnigen Teilprobenduplikaten (bis Bohrung CV23-365) durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Stadien des Laboraufbereitungsprozesses zu bewerten, und externe (sekundäre) Laborpulverteilprobenduplikate wurden im Primärlabor für eine anschließende Kontrollanalyse und Validierung in einem Sekundärlabor (SGS Canada im Jahr 2021 und ALS Canada in den Jahren 2022, 2023 und 2024) aufbereitet.Die im Jahr 2017 gesammelten Schlitzproben wurden zur Standardaufbereitung an das Labor von SGS Canada in Lakefield (Ontario) geschickt. Die Gesteinspulver wurden im Labor von SGS Canada in Lakefield (Ontario) (2017) oder Burnaby (British Columbia) (2022) auf mehrere Elemente (einschließlich Li und Ta) mittels Natriumperoxid-Fusion und anschließendem ICP-AES/MS-Verfahren analysiert. Alle nachfolgenden Schlitzproben wurden zur Standardprobenvorbereitung nach Val-d'Or, Quebec, geschickt. Die Gesteinspulver wurden per Luftfracht zum Labor von SGS Canada in Burnaby, British Columbia, transportiert, wo die Proben homogenisiert und anschließend mittels Natriumperoxidfusion und anschließendem ICP-AES/MS-Verfahren auf mehrere Elemente (einschließlich Li und Ta) analysiert wurden (Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50).Ein QAQC-Protokoll, das den bewährten Praktiken der Branche entspricht, wurde in die Schlitzprobenprogramme aufgenommen und umfasste die systematische Zugabe von Quarzblindproben und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probenchargen.Die Ressourcenklassifizierung von Shaakichiuwaanaan wurde in Übereinstimmung mit den Berichtserstattungsrichtlinien NI 43-101, JORC 2012 und der CIM Definition Standards for Mineral Resources and Reserves durchgeführt. Alle gemeldeten Mineralressourcen wurden durch konzeptionelle Tagebau- oder Untertageabbauformen eingeschränkt, um angemessene Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau (RPEEE) aufzuzeigen.Blöcke wurden als angedeutet eingestuft, wenn:- Nachgewiesene geologische Kontinuität und Mindestmächtigkeit von 2 m vorlag.- Der Bohrabstand 70 m oder weniger betrug und die Parameter der Mindestschätzungskriterien erfüllt wurden.- Gehaltskontinuität bei dem gemeldeten Cut-off-Gehalt vorlag.Die Blöcke wurden als vermutet klassifiziert, wenn der Bohrabstand zwischen 70 m und 140 m lag und die Parameter der Mindestschätzungskriterien erfüllt waren. Geologische Kontinuität und eine Mindestmächtigkeit von 2 m waren ebenfalls obligatorisch. Es gibt keine Blöcke in der Kategorie nachgewiesen. Pegmatit-Intrusionsgänge oder Erweiterungen mit geringerem Informationsniveau/Vertrauen wurden ebenfalls nicht klassifiziert.Die Klassifizierungsformen werden um zusammenhängende Blöcke nach den angegebenen Kriterien und unter Berücksichtigung der gewählten Abbaumethode erstellt. Die Mineralressourcenschätzung spiegelt die Ansicht der zuständigen Person angemessen wider.Die Zusammenstellung (Compositing) erfolgte alle 1,0 m. Nicht beprobten Abschnitten wurde ein Gehalt von 0,0005 % Li und 0,25 ppm Ta zugewiesen. Die Deckelung wurde nach der Zusammenstellung vorgenommen. Auf der Grundlage der statistischen Analyse variiert die Deckelung je nach lithologischem Bereich.Für die spodumenreiche Domäne innerhalb des Hauptpegmatits CV5 war keine Deckelung für Li2O erforderlich, aber Ta2O5 wurde auf 3.000 ppm gedeckelt. Für die feldspatreiche Domäne innerhalb des Hauptpegmatits CV5 wurde eine Deckelung von 3,5 % Li2O und 1.500 ppm Ta2O5 vorgenommen. Für die parallel verlaufenden Intrusionsgänge (Dykes) wurde eine Deckelung von 5 % Li2O und 1.200 ppm Ta2O5 verwendet.Die Variografie wurde sowohl in Leapfrog Edge als auch in Supervisor durchgeführt. Für Li2O wurde ein gut strukturiertes Variogrammmodell für den spodumenreichen Bereich des Hauptpegmatits CV5 erstellt. Für den Hauptpegmatit CV5 wurden beide Domänen (spodumenreiche und feldspatreiche Domänen) mithilfe von Leapfrog Edge durch gewöhnliches Kriging (OK) geschätzt.Für Ta2O5 lieferten die spodumenreiche Domäne und die feldspatreiche Domäne im Hauptpegmatit CV5 keine gut strukturierten Variogramme. Folglich wurde Ta2O5 mittels des Interpolationsverfahrens Inverse Distance Square (ID2) geschätzt.Die verbleibenden Pegmatit-Intrusionsgänge in den CV5-Domänen (8) ergaben keine gut strukturierten Variogramme für Li2O und Ta2O5. Folglich wurden Li2O und Ta2O5 mittels des Interpolationsverfahrens Inverse Distance Square (ID2) mithilfe von Leapfrog Edge geschätzt.Drei (3) orientierte Suchellipsoide wurden zur Auswahl von Daten und zur Interpolation der Li2O- und Ta2O5-Gehalte in aufeinanderfolgenden, weniger restriktiven Durchgängen verwendet. Die Ellipsengrößen und Anisotropien basierten auf der Variografie, den Bohrungsabständen und der Pegmatitgeometrie. Die Ellipsoide hatten Größen von 100 m x 50 m x 30 m, 200 m x 100 m x 60 m und 400 m x 200 m x 120 m. Für die Interpolation im ersten Durchgang waren mindestens fünf (5) Zusammenstellungen und maximal zwölf (12) Zusammenstellungen mit mindestens zwei (2) Bohrungen erforderlich. Für den zweiten und dritten Durchgang wurden mindestens drei (3) und höchstens zwölf (12) Zusammenstellungen ohne Mindestanzahl pro Bohrung verwendet. Für die Interpolation der acht (8) parallelen Intrusionsgänge wurden variable Suchellipsenausrichtungen (dynamische Anisotropie) verwendet. Die räumliche Anisotropie der Intrusionsgänge wird bei der Schätzung mit dem Hilfsprogramm für variable Orientierungen von Leapfrog Edge berücksichtigt. Die Suchellipse folgt dem Trend der zentralen Referenzebene eines jeden Intrusionsganges.Für die Pegmatit-Intrusionsgänge CV13 wurde bestimmt, dass für Li2O keine Deckelung erforderlich ist, aber Ta2O5 wurde auf 1.500 ppm gedeckelt.Die Variografie-Analyse ergab kein gut strukturiertes Variogramm. Auf CV13 wurden Li2O und Ta2O5 unter Verwendung von ID2 in Leapfrog Edge geschätzt.Drei (3) orientierte Suchellipsoide wurden zur Auswahl von Daten und zur Interpolation der Li2O- und Ta2O5-Gehalte in aufeinanderfolgenden, weniger restriktiven Durchgängen verwendet. Die Ellipsengrößen und Anisotropien basierten auf der Variografie, den Bohrungsabständen und der Pegmatitgeometrie. Die Ellipsoide hatten Größen von 80 m x 60 m x 10 m, 160 m x 120 m x 20 m und 320 m x 240 m x 40 m. Für die Interpolation im ersten Durchgang waren mindestens fünf (5) Zusammenstellungen und maximal zwölf (12) Zusammenstellungen mit mindestens zwei (2) Bohrungen erforderlich. Für den zweiten und dritten Durchgang wurden mindestens drei (3) und höchstens zwölf (12) Zusammenstellungen ohne Mindestanzahl pro Bohrung verwendet. Für die Interpolation der acht (8) parallelen Intrusionsgänge wurden variable Suchellipsenausrichtungen (dynamische Anisotropie) verwendet. Die räumliche Anisotropie der Intrusionsgänge wird bei der Schätzung mit dem Hilfsprogramm für variable Orientierungen von Leapfrog Edge berücksichtigt. Die Suchellipse folgt dem Trend der zentralen Referenzebene eines jeden Intrusionsganges.Es wurden Ausgangszellen von 10 m x 5 m x 5 m verwendet, die vier (4) Mal in jede Richtung unterteilt wurden (für minimale Unterzellen von 2,5 m in x, 1,25 m in y und 1,25 m in z). Die Unterblöcke werden durch das geologische Modell ausgelöst. Die Li2O- und Ta2O5-Gehalte werden für die Ausgangszellen geschätzt und automatisch in die Unterblöcke übertragen.Das CV5- und CV13-Blockmodell ist um die Z-Achse gedreht (Leapfrog 340°). Feste Grenzen zwischen allen Pegmatit-Domänen wurden für alle Li2O- und Ta2O5-Schätzungen verwendet. Für CV5 umfasst die Mineralressourcenschätzung Blöcke innerhalb des Grubenumrisses oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,40 % Li2O oder alle Blöcke innerhalb der Untertageabbauformen, die mit einem Cut-off-Gehalt von 0,60 % konstruiert wurden. Für CV13 umfasst die Mineralressourcenschätzung Blöcke innerhalb des Grubenumrisses oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,40 % Li2O oder alle Blöcke innerhalb der Untertageabbauformen mit einem Cut-off-Gehalt von 0,80 %.Die Validierung des Blockmodells erfolgte anhand von Schwadendiagrammen, der nächstgelegenen Gehaltsschätzungen, globalen Mittelwertvergleichen und durch visuelle Inspektion in 3D sowie entlang von Draufsichten und Profilschnitten.Der Cut-off-Gehalt (COG) für die Mineralressourcenschätzung beträgt 0,40 % Li2O für die Ressourcen im Tagebau (CV5 und CV13), 0,60 % Li2 O für die Untertage-Ressourcen bei CV5 und 0,80 % Li2 O für die Untertage-Ressourcen bei CV13. Er wurde auf der Grundlage der Betriebskostenschätzungen, in erster Linie durch Benchmarking, für den Abbau (Tagebaumethoden), der Handhabung der Aufbereitungsrückstände (Tailings), der Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie der Kosten für den Transport des Konzentrats vom Minenstandort nach Becancour (Quebec) als Basisfall ermittelt. Bei der Gewinnung wurde von einem reinen Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Media Separation, DMS) mit einer Gesamtgewinnungsrate von 70 % zu einem Spodumenkonzentrat von 5,5 % Li2O ausgegangen. (Abbildung 37). Es wurde ein Spodumenkonzentratpreis von 1.500 USD bei einem USD/CAD-Wechselkurs von 0,76 angenommen. Es wurde eine Royalty von 2 % angesetzt.Bergbauverfahren und metallurgische Methoden sowie Parameter und andere in Betracht gezogene ModifikatorenMineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing-, wirtschaftliche oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.Das für die Mineralressourcenschätzung des Spodumenpegmatits CV5 zugrunde gelegte Abbauszenario ist hauptsächlich ein Tagebau. Es wurde eine Grubenwandneigung zwischen 45° und 53° angenommen, was zu einem Abraumverhältnis von 8,3 (Abraum zu abbaubarer Ressource) bei einem Ertragsfaktor von 1 führt. Etwa 11 % der CV5-Ressourcen können Untertage mittels Langlochverfahren gewonnen werden.Das Abbauszenario, das für die erste Mineralressourcenschätzung des Spodumenpegmatits CV13 gewählt wurde, ist hauptsächlich ein Tagebaubetrieb. Es wurde eine Grubenwandneigung von 45° angenommen, was zu einem Abraumverhältnis von 9,8 (Abraum zu abbaubarer Ressource) bei einem Ertragsfaktor von 1 führt. Etwa 7 % der CV13-Ressourcen können Untertage mittels Langlochverfahren gewonnen werden.Die metallurgischen Annahmen werden durch metallurgische Testprogramme gestützt, die von SGS Canada in deren Anlage in Lakefield (Ontario) durchgeführt wurden. Die Testarbeiten umfassten eine Schwerflüssigkeitsabtrennung (Heavy Liquid Separation, HLS) und Magnetik, die Spodumenkonzentrate mit einem Li2O-Gehalt von über 6 % und einer Gewinnungsrate von über 70 % aus Bohrkernproben sowohl aus dem Pegmatit CV5 als auch CV13 lieferten. Ein anschließender Schwimm-Sink-Test (Dense Media Separation, DMS) mit Material aus dem Spodumenpegmatit CV5 lieferte ein Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 5,8 % Li2O bei einer Gewinnungsrate von 79 %, was stark darauf hindeutet, dass die Möglichkeit für einen reinen DMS-Betrieb besteht. Für die konzeptionellen Bergbauformen der Mineralressourcen wurde auf der Grundlage einer Gehalts/Gewinnungs-Kurve der bis dato durchgeführten Testarbeiten eine durchschnittliche Gewinnungsrate von etwa 70 % zur Herstellung eines Spodumenkonzentrats mit 5,5 % Li2O verwendet (Abbildung 37).Verschiedene Aufträge, die für die Weiterentwicklung des Projekts in Richtung wirtschaftlicher Studien erforderlich sind, wurden vergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Umweltbasis-, Metallurgie-, Geotechnik-, Geomechanik-, Hydrogeologie- und Hydrologiestudien, die Einbeziehung von Stakeholdern, die geochemische Charakterisierung sowie Konzentrattransportstudien und logistische Studien.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76472/Patriot_060824_DEPRcom.041.pngAbbildung 37: Metallurgische Testergebnisse der gesamten Lithiumgewinnungsraten für HLS und DMS für den CV5-Pegmatit. Die geschätzte Gewinnungsrate eines DMS-Konzentrators mit drei Größenklassen ist als Gewinnungskurve dargestellt (Erzeugung eines Konzentrats mit 5,5 % Li2O).Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Shaakichiuwaanaan (Spodumenpegmatite CV5 und CV13) sowie auf andere relevante technische Informationen für das Konzessionsgebiet beziehen, basieren auf Informationen, die von Todd McCracken, P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und ein vollwertiges Mitglied des Ordre des Géologues du Québec und des Professional Geoscientists of Ontario ist, und stellen diese korrekt dar. Herr McCracken hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Herr McCracken ist Director - Mining & Geology - Central Canada, von BBA Engineering Ltd. und ist vom Unternehmen unabhängig. Herr McCracken ist nicht im Besitz von Wertpapieren des Unternehmens.Herr McCracken verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als qualifizierte Person gemäß dem JORC Code, 2012, zu qualifizieren. Herr McCracken erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, aufgenommen werden.(1) Coordinate system NAD83 / UTM zone 18N; (2) DD = diamond drill, CH = channel; (3) DD azimuths and dips presented are those 'planned' and may varyoff collar/downhole.(1) Koordinatensystem NAD83 / UTM-Zone 18N; (2) DD = Diamantbohrung, CH = Kanal; (3) Die dargestellten DD-Azimute und Neigungen sind die "geplanten" und können vom Halsband/Bohrloch abweichen. Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.1 Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit aufgezeigt haben.Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.KEN BRINSDENKenneth Brinsden, President, CEO & Managing DirectorBrad SewardVice President, Investor RelationsT: +61 400 199 471E: bseward@patriotbatterymetals.comOlivier Caza-LapointeHead, Investor Relations - NordamerikaT: +1 (514) 913-5264E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.comHaftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, technische Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über: der Zeitplan der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, der Zeitplan einer Machbarkeitsstudie, das Potenzial für die Produktion, die Produktionskosten und die potenziellen Vorteile daraus, das beträchtliche Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum auf dem Konzessionsgebiet durch fortgesetzte Bohrexploration, insbesondere das Potenzial für eine Verbindung des Pegmatitkörpers der Spodumenpegmatite CV5 und CV13, die Position des Unternehmens als führender Kandidat für die langfristige Versorgung der nordamerikanischen und europäischen Märkte mit Spodumen, die Gewinnbarkeit von Tantal als Nebenprodukt und das Potenzial für eine Reihe von relativ eng beieinander liegenden/gestapelten, subparallelen und beträchtlichen spodumenhaltigen Pegmatitkörpern mit einer beträchtlichen seitlichen und tiefen Ausdehnung in der Nähe der Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13.Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorationsarbeiten und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen sowie die Tatsache, dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets unterstützen.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.Link zur vollständigen englischen Originalnews: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02835798-6A1219423&v=fc9bdb61fe50ea61f8225e24ce041a0e155a9400Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!