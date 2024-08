Heimerle + Meule Group wird zu HM Precious Metals

Pforzheim, den 01. August 2024 – "Im Zuge unserer fortschreitenden Internationalisierung haben wir uns entschlossen, den Firmennamen der Heimerle + Meule Group anzupassen und für den weltweiten Einsatz zu optimieren", so Thomas Frey, CEO der Heimerle + Meule Group. Ab sofort präsentiert sich die Unternehmensgruppe unter dem neuen Namen: HM Precious Metals.Ein Name, der leicht zu merken, weltweit verständlich und leicht auszusprechen ist.Neben der Namensänderung wurde auch das Design des Gruppen-Logos und der Logos der einzelnen Tochtergesellschaften überarbeitet. Das neue, moderne Design spiegelt die Innovationskraft und das Bekenntnis zu höchster Qualität wider. Darüber hinaus wurde eine detaillierte Markenstruktur für die gesamte HM Precious Metals Group entwickelt. Diese Struktur ist von immenser Bedeutung für die zukünftige Ausrichtung und unterstreicht unsere Position als führender Anbieter von Edelmetall-Lösungen.Globale Wiedererkennung: Mit dem neuen Namen und Logo ist HM Precious Metals weltweit leicht zu erkennen und aussprechbar.Einheitliches Erscheinungsbild: Die neue Markenstruktur gewährleistet ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild für alle Tochtergesellschaften.Zukunftsorientierung: Die Anpassungen unterstützen die strategische Ausrichtung und das Wachstum von HM Precious Metals und seinen Tochterfirmen auf internationalen Märkten.Durch diese Umbenennung und die neuen Markenstrategien stärkt HM Precious Metals seine Position als globaler Marktführer im Bereich Edelmetall-Lösungen."Wir freuen uns darauf, unsere Kunden und Partner weltweit unter dem neuen Namen HM Precious Metals zu begrüßen", so Thomas Frey.Als klassische Gold- und Silberscheideanstalt 1845 in der Goldstadt Pforzheim gegründet, hat sich die Heimerle + Meule GmbH zu einem Komplettanbieter in der Edelmetallverarbeitung entwickelt. Das Unternehmen gehört seit 1960 zur Lübecker Possehl-Gruppe. Die Produkte und Dienstleistungen aus dem Hause Heimerle + Meule werden heute in der Schmuck- und Uhrenbranche, in verschiedenen technischen Industrien und im Dentalbereich eingesetzt sowie als Investmentprodukte international nachgefragt.HM Precious Metals ist ein führender Verbund international agierender Unternehmen und beschäftigt derzeit über 1.500 Mitarbeitende an Standorten in weltweit 9 Ländern.Die Edelmetallgruppe setzt sich aus der Heimerle + Meule GmbH mit Hauptsitz in Deutschland und einer Niederlassung in Österreich sowie den Tochtergesellschaften Cooksongold, Weston Beamor, Gecko, Commonwealth Mint und Techgrave in Großbritannien, Osborne Mint in den Vereinigten Staaten, Cookson-CLAL in Frankreich, Royal Dutch Mint, Dutch Value Logistics und Drijfhout in den Niederlanden, SEMPSA in Spanien, Koutadly in Portugal, Tool & Dies in Belgien sowie der Reischauer GmbH in Deutschland zusammen. Weltweit stehen die qualifizierten Teams in allen Geschäftsbereichen für den unternehmenstypischen hohen Qualitätsstandard und für umfassende Kompetenz rund ums Edelmetall.MarketingDennigstraße 16, 75179 PforzheimTelefon: +49 7231 940 2563E-Mail: marketing@heimerle-meule.com