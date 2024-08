BOJ sendet gemäßigtes Signal, nachdem Zinserhöhung die Märkte in Aufruhr versetzt hat

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, hat im Zuge der historischen Volatilität der Finanzmärkte in Japan ein starkes gemäßigtes Signal ausgesandt, indem er versprochen hat, die Zinssätze nicht zu erhöhen, wenn die Märkte instabil sind, berichtet Yahoo Finance . Der Yen schwächte sich um mehr als 2% gegenüber dem Dollar ab, Anleihefutures zogen an und Aktien erholten sich unmittelbar nach seinen Äußerungen, die die ersten öffentlichen Äußerungen eines BOJ-Vorstandsmitglieds seit der Zinserhöhung der Bank am 31. Juli waren."Ich glaube, dass die Bank die geldpolitische Lockerung mit dem aktuellen Leitzins vorerst beibehalten muss, da die Entwicklungen auf den Finanz- und Kapitalmärkten im In- und Ausland extrem volatil sind", meinte Uchida am Mittwoch in einer Rede vor lokalen Wirtschaftsführern in Hakodate, Nordjapan. Zu den jüngsten Turbulenzen sagte Uchida, der Auslöser seien Sorgen über die Wachstumsaussichten in den USA gewesen, und eine Korrektur des Yen infolge der jüngsten BOJ-Erhöhung habe diese Bewegungen in Japan noch verstärkt."Ich denke, dass die Besorgnis über die Verlangsamung des Wachstums in den USA zu globalen Marktbewegungen geführt hat", erklärte Uchida. "Die Zinserhöhung der BOJ trug dazu bei, den schwachen Yen zu korrigieren, und als diese Korrektur fortschritt, ist dies wahrscheinlich ein Grund dafür, dass die japanischen Aktienkurse stärker fielen als in anderen Ländern." Uchida sagte, die Behörden müssten alle potenziellen Auswirkungen von Marktbewegungen auf die Preise und die Gesamtwirtschaft überwachen, und der Kurs der japanischen Zinssätze könnte sich je nach diesen Auswirkungen ändern."Wie Uchidas gemäßigte Rede zeigt, suchen sie nach einem Neuanfang", schrieb Toru Suehiro, Chefökonom bei Daiwa Securities, in einem Bericht vom Mittwoch. "Da die öffentlichen Umfragen eine allgemein positive Bewertung der Zinsentscheidung der letzten Woche zeigen, ist der Zinserhöhungszyklus selbst wahrscheinlich noch nicht beendet", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de