Die wahren Fundamentaldaten von Gold festigen sich

Gold und Edelmetalle haben sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Die Nachfrage der Zentralbanken, die Entdollarisierung und andere ausländische Nachfragequellen haben dazu geführt, dass Gold aus seinem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster ausbrechen konnte. Real hat Gold jedoch nicht gut abgeschnitten.Es hat sich nicht besser entwickelt als der Aktienmarkt und das 60/40-Anlageportfolio. Die Fundamentaldaten von Gold drehen sich um sinkende Realzinsen, eine schrumpfende Wirtschaft und eine bessere Wertentwicklung als bei herkömmlichen Finanzanlagen. Diese Faktoren haben in letzter Zeit gefehlt. Aber das wird sich bald ändern. Die Edelmetalle wurden in letzter Zeit hart getroffen, aber die geldbezogenen Fundamentaldaten von Gold werden stärker. Vor zwei Wochen schrieben wir über die sich abzeichnende Versteilerung der Zinskurve.Sie ist nicht mehr am Horizont zu sehen, sondern bereits da. Die Spanne zwischen den Renditen für 30-jährige und 2-jährige Anleihen, die in den letzten Jahrzehnten an der Spitze der Renditespannen stand, hat sich umgekehrt, und die Spanne zwischen den Renditen für 10-jährige und 2-jährige Anleihen wird sich demnächst ebenfalls umkehren. Die letzten drei Male, als dies geschah, war dies der Beginn einer Outperformance von Gold gegenüber dem Aktienmarkt, einer Lockerung der Fed und niedrigerer Realzinsen.Risikoanlagen werden verkauft, auch Edelmetalle. Aber Gold schneidet real besser ab. Gold ist im Vergleich zu Rohstoffen ausgebrochen und hat ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch erreicht. Im Vergleich zum gleichgewichteten S&P 500 ist Gold nur noch wenige Zentimeter von einem größeren Ausbruch und seinem eigenen Dreieinhalbjahreshoch entfernt. Gold gegenüber dem S&P 500 könnte der letzte Stein sein, der fällt. Es tendiert in Richtung eines vierjährigen Widerstands. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,50 wäre für den Edelmetallsektor deutlich positiv.Obwohl die Edelmetalle verkaufen, gewinnt ihr Spitzenreiter, Gold, real an Wert, da sich sehr bullische Fundamentaldaten abzeichnen. Wenn dies anhält, ist dies ein Vorbote für eine sehr starke zukünftige Performance des gesamten Sektors. Die Tiefe und Dauer des kommenden Abschwungs wird das Aufwärtspotenzial der Edelmetalle in den nächsten Jahren stark beeinflussen. In jedem Fall sind die Aussichten für die nächsten 12 Monate recht positiv. Eine Rezession sollte Gold die Möglichkeit geben, die Marke von 3.000 Dollar je Unze zu überschreiten und 4.000 Dollar je Unze zu erreichen, was Silber schließlich weit über 50 Dollar je Unze tragen könnte. Ich konzentriere mich weiterhin auf die Gold- und Silberaktien mit der besten Kombination aus fundamentaler Qualität und Aufwärtspotenzial.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 8. August 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.